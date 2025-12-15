طرح تشویقی جدید مدیریت شهری از ابتدای دیماه اجرایی میشود
خداحافظی با پول نقد در ایستگاههای اتوبوس؛ تخفیف ۲۰ درصدی برای مسافران هوشمند اصفهان
دستیار ویژه شهردار اصفهان در امور هوشمندسازی از اجرای طرح تخفیف ۲۰ درصدی بلیت اتوبوس برای کاربرانی که از طریق اسکن «QR Code» و اپلیکیشن «اصفهان من» پرداخت کنند، خبر داد. این طرح با هدف حذف پول نقد و تسریع در خدماترسانی از ابتدای دیماه در ناوگان اتوبوسرانی اصفهان عملیاتی میشود.
تحول در نظام پرداخت خرد شهری اصفهان وارد فاز عملیاتی جدیدی شده است. بر اساس تازهترین تصمیمات مدیریت شهری، آن دسته از شهروندانی که روشهای سنتی پرداخت کرایه را کنار گذاشته و به فناوریهای نوین روی آورند، از مزیت اقتصادی مستقیم برخوردار خواهند شد. سعید فردانی، دستیار ویژه شهردار اصفهان در امور هوشمندسازی، ضمن اعلام این خبر تأیید کرد که زیرساختهای لازم برای تغییر الگوی پرداخت در ناوگان حملونقل عمومی فراهم شده و مسافران میتوانند با استفاده از ابزارهای هوشمند، هزینههای سفر درونشهری خود را به میزان قابلتوجهی کاهش دهند. این اقدام راهبردی که تلفیقی از مدیریت ترافیک و اقتصاد شهری است، قرار است همزمان با آغاز فصل زمستان کلید بخورد.
آغاز طرح تخفیف ۲۰ درصدی با رمزینه (QR Code) از اول دی
بر اساس گزارشهای رسمی منتشر شده، طرح اعمال تخفیف ۲۰ درصدی در نرخ مصوب بلیت اتوبوسهای درونشهری اصفهان به مرحله اجرا نزدیک شده است. طبق برنامهریزیهای انجام شده، این طرح از ابتدای دیماه سال جاری در تمامی خطوط مجهز به سامانههای هوشمند اجرایی خواهد شد. شرط اصلی برخورداری از این کسر هزینه، تغییر شیوه پرداخت از کارتهای فیزیکی یا وجه نقد به استفاده از «رمزینه پاسخ سریع» یا همان QR Code است.
سعید فردانی در تشریح جزئیات این خبر اعلام کرد که این تصمیم در راستای سیاستهای کلان «توسعه خدمات هوشمند شهری» اتخاذ شده است. به گفته وی، مدیریت شهری به دنبال آن است تا با ایجاد مشوقهای مالی، شهروندان را به سمت استفاده از درگاههای پرداخت الکترونیک سوق دهد. در این مدل، مسافرانی که از طریق اپلیکیشن اختصاصی خدمات شهری اقدام به پرداخت کرایه کنند، مبلغی کمتر از نرخ عادی بلیت را خواهند پرداخت که این امر در درازمدت میتواند تأثیر محسوسی بر سبد هزینههای حملونقل خانوار داشته باشد.
اهداف استراتژیک: کاهش گردش پول نقد و افزایش چابکی ناوگان
اجرای این طرح تنها یک تخفیف ساده نیست، بلکه بخشی از پازل بزرگ هوشمندسازی اصفهان محسوب میشود. فردانی اهداف چندگانهای را برای این پروژه برشمرد که مهمترین آنها «کاهش پرداخت نقدی» است. حذف پول نقد و اسکناس از چرخه پرداختهای اتوبوسرانی، علاوه بر رفع مشکلات ناشی از کمبود پول خرد و مسائل بهداشتی، به شفافیت مالی بیشتر در درآمدهای شهری کمک میکند.
دستیار ویژه شهردار اصفهان همچنین بر مؤلفههای «سرعت و دقت» تأکید ویژه داشت. فرایند پرداخت از طریق اسکن رمزینه (QR Code)، سرعت سوار و پیاده شدن مسافران را افزایش داده و از توقفهای طولانی اتوبوسها برای دریافت کرایه جلوگیری میکند. این افزایش سرعت در فرایند پرداخت، نهایتاً منجر به بهبود زمانبندی حرکت اتوبوسها و ارتقای نظم در ناوگان حملونقل عمومی خواهد شد. وی تصریح کرد که استفاده از ابزارهای نوین پرداخت الکترونیک، گامی مؤثر در مسیر هوشمندسازی ناوگان و ارتقای تجربه سفر شهری (Urban Travel Experience) برای شهروندان است.
«اصفهان من»؛ دروازه ورود به خدمات ۲۲۰ گانه شهری
ابزار اصلی برای بهرهمندی از این طرح تخفیف، نرمافزار جامع «اصفهان من» است. این اپلیکیشن که توسط شهرداری اصفهان توسعه یافته، فراتر از یک کیف پول الکترونیک عمل میکند. طبق اظهارات مقامات مسئول، «اصفهان من» بستری یکپارچه از مجموعه خدمات شهری است که در حال حاضر بیش از ۲۲۰ نوع خدمت متنوع را به کاربران ارائه میدهد.
این پلتفرم هوشمند علاوه بر قابلیت پرداخت کرایه اتوبوس و تاکسی، امکاناتی نظیر راهنمای اصفهانگردی، معرفی مکانهای تفریحی، تاریخی و دیدنی، و اطلاعات گردشگری را در اختیار کاربران قرار میدهد. شهروندان اصفهانی برای استفاده از تخفیف ۲۰ درصدی بلیت اتوبوس، ملزم به دانلود و نصب این نرمافزار بر روی تلفنهای همراه خود هستند. با نصب این برنامه، شهروندان عملاً به یک پیشخوان مجازی خدمات شهر دسترسی پیدا میکنند که تسهیلگر امور روزمره آنها در سطح شهر خواهد بود.