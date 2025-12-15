مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اعلام وضعیت هشدار، از کاهش ذخایر خونی استان به ۴.۷ روز خبر داد که بسیار کمتر از استاندارد ۸ روزه است. کیان دهراب‌پور ضمن تأکید بر نیاز مبرم به تمامی گروه‌های خونی، از شهروندان بالای ۱۸ سال درخواست کرد با در دست داشتن کارت ملی برای نجات جان بیماران اقدام کنند.

نظام سلامت و درمان استان اصفهان این روزها با چالشی جدی و حیاتی روبرو شده است؛ چالشی که مستقیماً با جان بیماران و نیازمندان به اعمال جراحی گره خورده است. بر اساس آخرین داده‌های آماری منتشر شده از سوی اداره کل انتقال خون استان، سطح ذخایر استراتژیک خون به شدت کاهش یافته و فاصله‌ای معنادار با استانداردهای ایمنی پیدا کرده است. دکتر کیان دهراب‌پور، مدیرکل انتقال خون استان اصفهان، در پیامی فوری خطاب به شهروندان، وضعیت موجود را تشریح کرده و از تمامی اقشار جامعه درخواست کرده است تا پیش از آنکه دیر شود، به یاری کادر درمان و بیماران بشتابند. این مقام مسئول با ارائه آماری نگران‌کننده از موجودی فعلی، تأکید کرد که تداوم خدمات درمانی در بیمارستان‌ها وابستگی مطلقی به مشارکت فوری مردم در روزهای پیش رو دارد.

وضعیت شکننده ذخایر؛ موجودی تنها برای ۴ روز و نیم

طبق اظهارات صریح مدیرکل انتقال خون اصفهان، وضعیت ذخایر خونی استان در حال حاضر در شرایطی قرار دارد که می‌توان از آن به عنوان «شرایط هشدار» یاد کرد. کیان دهراب‌پور با اشاره به کاهش محسوس مراجعات و مصرف مداوم فرآورده‌های خونی در مراکز درمانی، اعلام کرد که هم‌اکنون استان اصفهان با کمبود در تمامی گروه‌های خونی (اعم از مثبت و منفی) مواجه است. این بدان معناست که هیچ گروه خونی در حاشیه امنیت قرار ندارد و بیماران با هر نوع گروه خونی ممکن است برای تأمین نیاز خود با مشکل مواجه شوند.

وی هدف از این فراخوان عمومی را تأمین صددرصدی نیاز شبکه بهداشت و درمان استان دانست و از هم‌استانی‌های نوع‌دوست خواست تا با درک حساسیت موضوع، مراجعه به پایگاه‌های انتقال خون را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند. دهراب‌پور تصریح کرد که زنجیره تأمین خون، یک زنجیره پیوسته است و هرگونه خلل در ورودی این زنجیره (اهداکنندگان)، می‌تواند خروجی آن (تأمین خون برای اتاق‌های عمل، بیماران تالاسمی، تصادفات و...) را با بحران مواجه کند.

فاصله نگران‌کننده با استاندارد جهانی ذخیره خون

یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنان مدیرکل انتقال خون اصفهان، ارائه آمار دقیق و مقایسه‌ای از وضعیت موجود بود که عمق مسئله را روشن می‌کند. به گفته دهراب‌پور، در حال حاضر مجموع ذخیره خون در سراسر استان اصفهان تنها ۱۸۸۶ واحد است. اگر این عدد را بر اساس میانگین مصرف روزانه بیمارستان‌های استان محاسبه کنیم، این ذخیره تنها پاسخگوی نیاز ۴ و هفت‌دهم روز (کمتر از ۵ روز) خواهد بود.

این در حالی است که بر اساس پروتکل‌های پدافند غیرعامل و استانداردهای سازمان انتقال خون، حداقل ذخیره مطمئن برای استانی با وسعت و جمعیت اصفهان، باید معادل نیاز ۸ روز باشد. این فاصله معنادار میان وضعیت موجود (۴.۷ روز) و وضعیت مطلوب (۸ روز)، نشان‌دهنده ریسک بالایی است که شبکه درمان را تهدید می‌کند. کاهش ذخایر به زیر ۵ روز، زنگ خطری است که لزوم مشارکت فوری و گسترده شهروندان را بیش از پیش نمایان می‌سازد تا از بروز هرگونه بحران در تأمین خون اورژانسی جلوگیری شود.

هر اهداکننده، ناجی سه زندگی

مدیرکل انتقال خون اصفهان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اثرگذاری شگرف هر بار اهدای خون اشاره کرد. وی با بیان اینکه اهدای خون تنها یک عمل خیرخواهانه ساده نیست، افزود: «هر واحد خون اهدا شده توسط یک فرد، پس از فرآوری به سه فرآورده اصلی شامل گلبول قرمز فشرده، پلاکت و پلاسما تفکیک می‌شود. این بدان معناست که هر فرد با صرف زمانی اندک برای اهدای خون، به طور مستقیم جان حداقل سه بیمار مختلف را از مرگ یا رنج بیماری نجات می‌دهد.»

مشارکت مستمر مردم در این فرآیند، نقش حیاتی در پایداری چرخه درمانی ایفا می‌کند. بسیاری از بیماران سرطانی، هموفیلی، تالاسمی و مصدومان حوادث ترافیکی، برای ادامه حیات خود به تزریق مداوم این فرآورده‌ها وابسته هستند و نبود جایگزین مصنوعی برای خون، اهمیت حضور اهداکنندگان را دوچندان می‌کند.

شرایط اهدای خون؛ فراخوان برای همه افراد بالای ۱۸ سال

دهراب‌پور در پایان صحبت‌های خود شرایط عمومی برای داوطلبان را یادآوری کرد تا فرآیند مراجعه تسهیل شود. بر این اساس، تمامی افراد جامعه اعم از زنان و مردان که در بازه سنی ۱۸ سال به بالا قرار دارند و از سلامت عمومی برخوردارند، واجد شرایط اهدای خون هستند.

وی از شهروندان درخواست کرد بدون توجه به نوع گروه خونی خود و تنها با همراه داشتن کارت ملی، به یکی از مراکز اهدای خون فعال در سطح استان مراجعه کنند. مدیرکل انتقال خون تأکید کرد: «اهدای خون یک مسئولیت اجتماعی و انسانی است. چشم امید بیماران نیازمند روی تخت‌های بیمارستان به رگ‌های هم‌وطنانشان دوخته شده است و امیدواریم مردم شریف و ایثارگر اصفهان، همچون گذشته با حضور داوطلبانه و مسئولانه خود، ما را در ارائه خدمات درمانی پایدار و نجات جان انسان‌ها یاری کنند.»