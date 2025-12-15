کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از ورود یک سامانه بارشی فعال از شامگاه دوشنبه خبر داد. این سامانه که با بارش برف و باران، مه‌آلودگی و کاهش شدید دما همراه است، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به اوج فعالیت خود می‌رسد و موجب یخبندان گسترده در سطح استان خواهد شد.

سکوت جوی در استان اصفهان رو به پایان است و نقشه‌های ماهواره‌ای خبر از تغییرات بنیادین در الگوی آب‌وهوایی منطقه می‌دهند. پس از روزهایی که با پایداری نسبی و انباشت آلاینده‌ها در مناطق صنعتی سپری شد، حالا اداره کل هواشناسی استان با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، نوید ورود یک توده هوای ناپایدار و سرد را داده است که چهره شهر را دگرگون خواهد کرد. مینا معتمدی، کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، ضمن تشریح آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی، اعلام کرد که این سامانه جدید از مرزهای جنوبی وارد استان شده و دامنه‌ای گسترده از بارش‌های برف و باران را به ارمغان خواهد آورد. این تغییر وضعیت جوی که از شامگاه دوشنبه آغاز می‌شود، نه تنها کیفیت هوا را تغییر می‌دهد، بلکه چالش‌هایی نظیر لغزندگی معابر و کاهش دید افقی را نیز به همراه خواهد داشت.

ورود سامانه جنوبی و آغاز بارش‌ها از شامگاه دوشنبه

بر اساس تحلیل‌های دقیق نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، جو استان اصفهان در آستانه یک تحول اساسی قرار دارد. مینا معتمدی با اشاره به وضعیت جوی روز یکشنبه، توضیح داد که عبور امواج ضعیف از فراز استان، مقدمه‌ای برای ورود سامانه اصلی بوده است. این امواج ضعیف منجر به افزایش ابرناکی و وزش باد در برخی مناطق شده و در ارتفاعات و مناطق مستعد کوهستانی، بارش‌های پراکنده و خفیفی را ایجاد کرده‌اند. اما این تنها آغاز ماجراست.

طبق اعلام این مقام مسئول، سامانه اصلی که ماهیتی سرد و بارشی دارد، از اواخر وقت روز دوشنبه فعالیت خود را به صورت جدی آغاز خواهد کرد. جهت نفوذ این سامانه از سمت جنوب استان پیش‌بینی شده است که به تدریج سایر مناطق را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. با استقرار این توده هوا، انتظار می‌رود که آسمان اصفهان تا اوایل هفته آینده (هفته آتی) شاهد پدیده ناپایداری‌های مداوم باشد. این ناپایداری‌ها به اشکال مختلفی از جمله رشد ابرهای همرفتی، بارش‌های متناوب باران و برف و وزش بادهای لحظه‌ای نمود پیدا خواهد کرد.

اوج فعالیت سامانه: چهارشنبه و پنجشنبه طوفانی

بخش حیاتی گزارش هواشناسی مربوط به زمان‌بندی اوج بارش‌هاست. معتمدی تصریح کرد که شدت فعالیت این سامانه بارشی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۲۶ و ۲۷ آذرماه) به بالاترین حد خود خواهد رسید. در این دو روز، تمامی مناطق استان درگیر بارش خواهند بود، اما تمرکز بارش‌ها و ناپایداری‌ها در روز جمعه به سمت مناطق شرقی و شمال شرقی استان تغییر مسیر خواهد داد.

وی در خصوص مخاطرات احتمالی این سامانه هشدار داد و گفت: «با توجه به برودت هوا و رطوبت همراه با این سامانه، پدیده‌هایی نظیر مه‌آلودگی غلیظ و کاهش شدید دید افقی در جاده‌های مواصلاتی، به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی، قطعی است.» علاوه بر بارش برف و باران، در نواحی مستعد احتمال وقوع رعدوبرق و حتی بارش تگرگ نیز وجود دارد که می‌تواند خساراتی را به بخش کشاورزی یا تاسیسات شهری وارد کند. وزش باد شدید نیز یکی دیگر از پیامدهای این سامانه خواهد بود که لزوم استحکام‌بخشی به سازه‌های موقت را یادآوری می‌کند.

وضعیت دما و هشدار آلودگی پیش از طوفان

یکی از نکات قابل تأمل در گزارش کارشناس هواشناسی، وضعیت دوگانه جوی در کلان‌شهر اصفهان است. پیش از آنکه سامانه بارشی بتواند اثرات خود را به طور کامل بر جو منطقه تحمیل کند، به دلیل سرمای هوا و سکون نسبی در لایه‌های پایینی جو، پتانسیل انباشت آلاینده‌های جوی در مناطق مرکزی و صنعتی اصفهان وجود دارد. بنابراین، شهروندان ممکن است پیش از تجربه هوای پاک بارانی، با افزایش موقت غلظت آلاینده‌ها مواجه شوند.

در بحث نوسانات دمایی نیز، معتمدی اظهار کرد که طی ۲۴ ساعت آینده تغییرات دماسنج‌ها محسوس نخواهد بود و دمای شهر اصفهان بین ۴ تا ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است. با این حال، وی تأکید کرد که آرامش دمایی فعلی فریبنده است؛ چرا که با عبور هسته مرکزی سامانه بارشی در هفته آینده، استان با ریزش هوای سرد عرض‌های شمالی مواجه شده و کاهش محسوس دما رخ خواهد داد. این کاهش دما منجر به وقوع یخبندان گسترده در اکثر مناطق استان خواهد شد که تمهیدات لازم برای جلوگیری از یخ‌زدگی کنتورهای آب و لغزندگی معابر را می‌طلبد.

شایان ذکر است که در حال حاضر، شهرستان «بویین میاندشت» با ثبت کمینه دمای ۱۰ درجه سلسیوس زیر صفر، عنوان سردترین نقطه استان را به خود اختصاص داده است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان برای تجربه سرمای شدید در روزهای پیش رو است.