دکتر مهشید خرازی‌های اصفهانی، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، در نخستین دوره جایزه ملی «بانوی علم ایران» به عنوان منتخب جوان شایسته تقدیر معرفی شد. این پژوهشگر برتر که سابقه تحقیق در دانشگاه هاروارد و MIT را دارد، با انتشار بیش از ۲۰۰ مقاله بین‌المللی، نقشی کلیدی در توسعه بیومتریال‌های نوین مهندسی بافت ایفا کرده است.

عرصه علمی کشور شاهد تولد رویدادی نوین برای پاسداشت مقام زن در ساحت دانش بود؛ نخستین دوره «جایزه بانوی علم ایران» که به نام پروفسور افسانه صفوی مزین شده است، در آیینی باشکوه به میزبانی دانشگاه شیراز و با حضور معاون رئیس‌جمهوری، برگزیدگان خود را شناخت. در میان نام‌های درخشان این فهرست، حضور یک چهره آشنا از قطب مهندسی کشور جلب توجه می‌کرد: دکتر مهشید خرازی‌های اصفهانی. این بانوی دانشمند و عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی اصفهان که پیش از این نامش در زمره ۲ درصد دانشمندان برتر جهان تثبیت شده بود، بار دیگر با تکیه بر دستاوردهای بنیادین خود در حوزه نانوبیومتریال‌ها و مهندسی بافت‌های حیاتی، موفق به دریافت عنوان منتخب جوان شایسته تقدیر در این جایزه ملی شد. این موفقیت نه تنها گواهی بر توانمندی زنان در سطوح عالی آکادمیک است، بلکه جایگاه استراتژیک دانشگاه‌های اصفهان را در پیشبرد مرزهای دانش موادپزشکی بار دیگر به اثبات رساند.

بازخوانی کارنامه علمی؛ از رتبه‌های برتر کشوری تا فرصت‌های مطالعاتی در هاروارد

دکتر مهشید خرازی‌های اصفهانی، از جمله نخبگانی است که مسیر رشد علمی خود را به صورت پله‌پله و با تکیه بر نبوغ ذاتی و پشتکار مثال‌زدنی پیموده است. او که تمامی مقاطع تحصیلی خود را از کارشناسی تا دکتری در دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان سپری کرده، همواره به عنوان دانشجوی ممتاز و رتبه اول ادوار تحصیلی خود شناخته می‌شد. نقطه عطف مسیر حرفه‌ای وی در دوران دکتری رقم خورد؛ جایی که او با تمرکز بر توسعه داربست‌های نانوالیاف کامپوزیتی برای مهندسی بافت استخوان، راهی معتبرترین نهادهای علمی جهان شد.

گذراندن دوره پژوهشی در دانشکده پزشکی هاروارد (Harvard Medical School) و بخش علوم و فناوری سلامت مشترک میان دانشگاه هاروارد و انستیتو تکنولوژی ماساچوست (MIT)، به وی این فرصت را داد تا در لبه تکنولوژی‌های بازساختی حرکت کند. تحقیقات او در این مراکز جهانی بر موضوعات حیاتی همچون مهندسی بافت نرم، به ویژه طراحی ساختارهای جایگزین برای قلب و دریچه‌های قلبی متمرکز بود. خرازی‌ها با استفاده از پلتفرم‌های میکرومقیاس، به بررسی دقیق نحوه برهم‌کنش سلول‌ها با بسترهای مصنوعی پرداخت که نتایج آن امروز در توسعه درمان‌های نوین بیماری‌های صعب‌العلاج قلبی و عروقی کاربرد فراوانی دارد.

مرجعیت علمی و حضور در تراز اول پژوهشگران جهان

آنچه دکتر خرازی‌ها را از همتایان خود متمایز می‌کند، خروجی‌های کمی و کیفی پژوهش‌های اوست. وی با ثبت شاخص اچ (H-index) برابر با ۵۹ و انتشار بیش از ۲۰۰ مقاله در نشریات تراز اول بین‌المللی (JCR)، به یکی از مراجع علمی در حوزه بیومتریال‌های هوشمند تبدیل شده است. حوزه‌های تحت مدیریت او در گروه پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان، طیف گسترده‌ای از ترمیم زخم‌های دیابتی تا ساخت گوش زیستی سه‌بعدی و نانوژنراتورهای زیستی را پوشش می‌دهد.

کسب عنوان «سرآمد علمی کشور» و قرار گرفتن در فهرست پژوهشگران ۲ درصد برتر جهان برای سه سال متوالی، تنها بخشی از افتخارات اوست. او همچنین با دریافت بورسیه معتبر «الکساندر فون هومبولت» آلمان (Humboldt Research Fellowship)، دوره تحقیقاتی موثری را در دانشگاه بایرویت (Bayreuth) سپری کرد که منجر به تعمیق همکاری‌های بین‌المللی ایران در حوزه نانوساختارهای زیست‌مقلد شد.

جایزه بانوی علم ایران؛ معیاری برای پویایی و تداوم علمی

«جایزه بانوی علم ایران» که توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز بنیان‌گذاری شده، تنها یک تقدیر خشک و خالی نیست؛ بلکه فرآیند ارزیابی آن بر اساس شاخص‌های سخت‌گیرانه‌ای نظیر ارائه نظریات جدید، دریافت گرنت‌های بین‌المللی، عضویت در هیئت تحریریه مجلات معتبر و نقش‌آفرینی در توسعه آموزشی کشور استوار است. دکتر خرازی‌ها به عنوان دانشیار دانشکده مهندسی مواد، علاوه بر فعالیت‌های آزمایشگاهی، در حوزه اجرایی نیز به عنوان هماهنگ‌کننده تحصیلات تکمیلی و مشاور امور دانشجویی، نقشی محوری در تربیت نسل بعدی مهندسان مواد ایفا کرده است.

تمرکز فعلی تیم تحقیقاتی وی بر تلفیق بیومتریال‌ها با فناوری‌های نوین میکرومقیاس، افق‌های جدیدی را در مهندسی بافت‌های عملکردی گشوده است. در کنار ایشان، دکتر آزاده تجردی از دانشگاه علم و صنعت نیز به عنوان برگزیده دیگر این دوره معرفی شد تا نشان دهد جامعه علمی زنان ایران، پرقدرت‌تر از همیشه در مسیر حل چالش‌های فناورانه کشور گام برمی‌دارد.