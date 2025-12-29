برودت شدید هوا و یخبندان ناشی از بارش برف، فعالیت حضوری مدارس در شهرستان‌های فریدونشهر، بویین‌میاندشت، خوانسار، چادگان، فریدن، تیران و کرون و بخش‌های میمه و مهردشت را در تاریخ ۸ دی ماه متوقف کرد. طبق اعلام آموزش و پرورش، فرآیند آموزشی به فضای مجازی منتقل شده و امتحانات داخلی این مناطق نیز به زمان دیگری موکول شده است.

افت شدید دمای هوا و تداوم ریزش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر استان اصفهان، منجر به ایجاد اختلال در تردد معابر شهری و روستایی شده و مدیریت بحران و نهادهای متولی را به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه واداشته است. با تایید اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، به دلیل خطرات ناشی از لغزندگی جاده‌ها و یخبندان معابر، تمامی مقاطع تحصیلی در کانون‌های بارش برف در روز دوشنبه ۸ دی ماه از فعالیت حضوری منع شده‌اند. این تصمیم که با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و کادر آموزشی اتخاذ شده، تغییراتی را در جدول زمان‌بندی آزمون‌های نوبت اول ایجاد کرده است که جزئیات آن در ادامه بررسی می‌شود.

جزییات تعطیلی واحدهای آموزشی و مناطق تحت تاثیر سامانه بارشی

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در تشریح آخرین وضعیت فعالیت مدارس اظهار داشت که با بررسی گزارش‌های هواشناسی و پایش وضعیت معابر، مقرر شد تمامی مدارس در شهرستان‌های فریدونشهر، بویین میاندشت، خوانسار، چادگان، فریدن و همچنین تیران و کرون در روز هشتم دی ماه به صورت غیرحضوری فعالیت کنند. این محدودیت فعالیت حضوری صرفاً به مراکز شهرستان‌ها محدود نبوده و بر اساس ابلاغیه صادره، مدارس در بخش‌های میمه و مهردشت نیز مشمول این دستورالعمل هستند.

در این مناطق، فرآیند یاددهی و یادگیری تعطیل نخواهد بود و معلمان موظف هستند از طریق پلتفرم‌های آموزش مجازی، محتوای درسی را طبق برنامه هفتگی به دانش‌آموزان ارائه دهند. نظارت بر حسن اجرای این فرآیند بر عهده مدیران مدارس و ادارات آموزش و پرورش مناطق مذکور قرار گرفته است تا وقفه در تحصیل دانش‌آموزان به کمترین میزان ممکن برسد.

وضعیت برگزاری امتحانات نوبت اول و نحوه جبران آزمون‌ها

یکی از چالش‌های اصلی در پی غیرحضوری شدن مدارس در فصل زمستان، تداخل این موضوع با بازه زمانی امتحانات نوبت اول (دی ماه) است. طبق اعلام رسمی مسئولان آموزش و پرورش استان، کلیه آزمون‌های داخلی که قرار بود در تاریخ ۸ دی ماه در شهرستان‌های نام‌برده برگزار شود، به طور کامل لغو شده است.

لازم به ذکر است که لغو این امتحانات به معنای حذف آن‌ها از تقویم تحصیلی نیست؛ بلکه بر اساس بخشنامه‌های نظارتی، مسئولیت تعیین زمان جایگزین برای برگزاری این آزمون‌ها به مدیران مدارس واگذار شده است. شورای مدرسه در هر واحد آموزشی موظف است با در نظر گرفتن شرایط دانش‌آموزان و تقویم امتحانی، تاریخ جدیدی را برای برگزاری امتحانات لغو شده مشخص و از طریق کانال‌های اطلاع‌رسانی داخلی مدرسه به اطلاع اولیا و دانش‌آموزان برساند.