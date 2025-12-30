بارش سنگین برف و کاهش محسوس دما، فعالیت تمامی مقاطع تحصیلی در شهرستان‌های خوانسار، فریدن، بویین‌میاندشت، فریدونشهر و چادگان را برای روز سه‌شنبه غیرحضوری کرد. این تصمیم که به دلیل ایمنی دانش‌آموزان در برابر یخبندان معابر اتخاذ شده، منجر به لغو و جابجایی زمان برگزاری آزمون‌های داخلی نوبت دی‌ماه در این مناطق شده است.

برودت بی‌سابقه هوا و تداوم پیامدهای ناشی از بارش برف در پهنه غربی استان اصفهان، مدیریت بحران و نهادهای متولی آموزش را به اتخاذ تصمیمات اضطراری واداشت. بر اساس ابلاغیه رسمی اداره کل آموزش و پرورش استان، با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و پیشگیری از بروز سوانح جاده‌ای و شهری، فرآیند یادگیری در پنج شهرستان سردسیر استان از کلاس‌های درس به بسترهای مجازی منتقل شد. این گزارش به بررسی جزئیات تعطیلی‌ها و وضعیت آزمون‌های نوبت اول در مناطق درگیر می‌پردازد.

تغییر وضعیت فعالیت مدارس غرب استان به غیرحضوری

مطابق با گزارش‌های دریافتی از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، وضعیت جوی در مناطق غربی به مرحله‌ای از برودت رسیده است که تردد ایمن در سطح شهرها و روستاهای این مناطق عملاً با مخاطره همراه است. بر این اساس، تمامی مقاطع تحصیلی شامل دوره‌های ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم در شهرستان‌های خوانسار، فریدن، بویین‌میاندشت، فریدونشهر و چادگان در روز سه‌شنبه مورخ ۱۱ دی‌ماه (یا تاریخ جاری) به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

کارشناسان آموزشی تاکید دارند که این تغییر رویه صرفاً شامل حضور فیزیکی بوده و جریان آموزش در بستر شبکه شاد یا سایر پلتفرم‌های مورد تایید مدارس تداوم خواهد یافت تا خللی در تقویم آموزشی سال جاری ایجاد نشود.

لغو آزمون‌های داخلی و تفویض اختیار به مدیران مدارس

یکی از چالش‌های اصلی در پی این تعطیلی ناگهانی، سرنوشت آزمون‌های نوبت اول (دی‌ماه) بود که طبق تقویم آموزشی در حال برگزاری است. طبق دستورالعمل ابلاغی، کلیه آزمون‌های داخلی دانش‌آموزان در این پنج شهرستان لغو شده است. نکته حائز اهمیت در این مصوبه، تفویض اختیار کامل به مدیریت مدارس برای تعیین زمان جایگزین است. مدیران موظف شده‌اند پس از پایدار شدن شرایط جوی و بازگشایی مدارس، زمان جدید برگزاری امتحانات را به نحوی برنامه‌ریزی کنند که کمترین فشار آموزشی به دانش‌آموزان وارد شود.

تحلیل موقعیت جغرافیایی و شدت بحران یخبندان

شهرستان‌های واقع در بلوک غربی اصفهان به دلیل استقرار در ارتفاعات زاگرس مرکزی، همواره نخستین نقاطی هستند که با جبهه‌های هوای قطبی و بارش‌های سنگین مواجه می‌شوند. از نظر لجستیکی، دوری این مناطق از مرکز استان نیز بر حساسیت موضوع می‌افزاید:

فریدونشهر در فاصله ۱۸۵ کیلومتری.

بویین‌میاندشت در فاصله ۱۸۰ کیلومتری.

خوانسار در فاصله ۱۶۵ کیلومتری.

فریدن در فاصله ۱۵۰ کیلومتری.

چادگان در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب اصفهان.

گزارش‌های راهداری حاکی از آن است که علیرغم عملیات برف‌روبی، به دلیل دمای زیر صفر، لایه نازکی از یخ (Black Ice) سطح جاده‌ها را پوشانده است که عملاً تردد سرویس‌های مدارس را در ساعات اولیه صبح غیرممکن می‌سازد.