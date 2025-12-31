تصمیم جدید ستاد مدیریت استان و اداره کل آموزش و پرورش
لغو امتحانات مدارس اصفهان در روزهای ۱۰ و ۱۱ دیماه؛ زمان برگزاری مجدد آزمونها چگونه تعیین میشود؟
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در اطلاعیهای رسمی از لغو تمامی امتحانات داخلی نوبت اول دانشآموزان در روزهای چهارشنبه ۱۰ و پنجشنبه ۱۱ دیماه خبر داد. بر اساس این تصمیم، تاریخ برگزاری مجدد آزمونها توسط مدیران مدارس تعیین میشود؛ اما امتحانات نهایی داوطلبان آزاد طبق برنامه قبلی و بدون تغییر برگزار خواهد شد.
در پی تصمیمات اتخاذ شده در سطح مدیریت کلان استان و با توجه به شرایط موجود، برنامه امتحانات نوبت اول مدارس استان اصفهان در روزهای پایانی هفته جاری دستخوش تغییرات اساسی شده است. جلال سلمانی، رئیس اداره اطلاعرسانی و روابطعمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، دقایقی پیش در گفتوگو با رسانهها، جزئیات توقف فرآیند ارزشیابی داخلی در مدارس را تشریح کرد. این تصمیم که دامنگیر تمامی مقاطع تحصیلی در سطح استان شده است، سوالات متعددی را پیرامون زمان جایگزین و نحوه اطلاعرسانی به خانوادهها ایجاد کرده که پاسخ آن در دستورالعمل جدید به مدارس ابلاغ شده است.
لغو کامل امتحانات داخلی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه
بر اساس اظهارات رسمی مقامات آموزش و پرورش استان اصفهان، تمامی امتحانات داخلی مربوط به نوبت اول (دیماه) که در تقویم اجرایی مدارس برای روزهای چهارشنبه ۱۰ دیماه و پنجشنبه ۱۱ دیماه برنامهریزی شده بود، به طور کامل لغو گردید. جلال سلمانی با اعلام این خبر تأکید کرد که این تصمیم شامل همه مدارس در نواحی و مناطق مختلف استان اصفهان بوده و دانشآموزان در این دو روز هیچگونه آزمون داخلی نخواهند داشت. هدف از این اقدام، هماهنگی با تصمیمات استانی و مدیریت شرایط فعلی عنوان شده است که جزئیات بیشتر آن از طریق مجاری رسمی به اطلاع عموم خواهد رسید.
بدیهی است که حضور دانشآموزان در مدارس صرفاً برای امتحانات داخلی در این دو روز منتفی بوده و کادر اجرایی مدارس موظف هستند تمهیدات لازم را برای عدم برگزاری آزمون در این بازه زمانی دو روزه فراهم آورند. این لغو برنامه، تنها مربوط به بازه زمانی ذکر شده است و وضعیت سایر روزهای امتحانی طبق روال عادی مدارس پیگیری خواهد شد مگر اینکه اطلاعیه جدیدی صادر گردد.
تفویض اختیار تعیین زمان مجدد آزمون به مدیران مدارس
یکی از مهمترین بخشهای گفتوگوی رئیس اداره اطلاعرسانی آموزش و پرورش اصفهان، شفافسازی درباره زمان جایگزین برای امتحانات لغو شده است. برخلاف برخی رویههای پیشین که تاریخ واحدی از سوی اداره کل برای جبران امتحانات اعلام میشد، در این نوبت، اختیار عمل به مدیران واحدهای آموزشی واگذار شده است. سلمانی در این باره تصریح کرد که با توجه به تفاوت در برنامههای امتحانی مدارس مختلف، تشخیص زمان برگزاری مجدد امتحانات داخلی بر عهده مدیران مدارس خواهد بود.
مدیران موظف هستند با بررسی تقویم امتحانی مدرسه و در نظر گرفتن فرجههای مطالعاتی دانشآموزان، نزدیکترین و مناسبترین زمان ممکن را برای برگزاری آزمونهای معوقه انتخاب کنند. همچنین فرآیند اطلاعرسانی باید به گونهای انجام شود که تمامی دانشآموزان و اولیای آنها در اسرع وقت از تاریخ جدید آگاه شوند. معمولاً این اطلاعرسانی از طریق سامانههای پیامکی مدارس یا گروههای کلاسی در شبکههای اجتماعی داخلی انجام میپذیرد تا هیچ دانشآموزی از برنامه اصلاح شده بیخبر نماند.
وضعیت برگزاری امتحانات نهایی و داوطلبان آزاد
نکته بسیار حائز اهمیت در اطلاعیه صادر شده، تفکیک میان «امتحانات داخلی» و «امتحانات نهایی هماهنگ» است. رئیس اداره روابطعمومی آموزش و پرورش استان اصفهان هشداری جدی به داوطلبان آزاد داد تا دچار اشتباه محاسباتی نشوند. طبق اعلام وی، دستورالعمل لغو امتحانات روزهای دهم و یازدهم دیماه، صرفاً مربوط به امتحانات داخلی دانشآموزان است و هیچگونه خللی در برگزاری امتحانات نهایی ایجاد نخواهد کرد.
بنابراین، آزمونهای نهایی دیماه که ویژه داوطلبان آزاد و بزرگسالان است، در روزهای یاد شده بدون هیچگونه تغییری و رأس ساعت مقرر در حوزههای امتحانی سراسر استان برگزار میشود. این دسته از داوطلبان موظف هستند طبق کارت ورود به جلسه و برنامه زمانی از پیش اعلام شده، در محل آزمون حضور یابند. غیبت در این جلسات به منزله نمره صفر خواهد بود و هیچ بهانهای مبنی بر لغو امتحانات مدارس برای این گروه از شرکتکنندگان پذیرفته نیست.