مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اعلام کاهش ذخایر خونی به ۴.۴ روز، وضعیت موجودی فرآورده‌های خونی را نگران‌کننده خواند. کیان دهراب‌پور ضمن فراخوان عمومی برای تمامی گروه‌های خونی، لیست مراکز فعال در روزهای چهارشنبه ۱۰ و پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه در سطح استان را جهت نجات جان ۵۰۰۰ بیمار خاص اعلام کرد.

کاهش محسوس دمای هوا در روزهای اخیر و تعطیلات تقویمی، تأثیر مستقیمی بر آمار مراجعین به پایگاه‌های انتقال خون گذاشته و زنگ خطر کمبود ذخایر استراتژیک خون در استان اصفهان را به صدا درآورده است. این وضعیت در حالی رخ داده که نیاز مراکز درمانی و بیماران مزمن به فرآورده‌های خونی، امری مداوم و حیاتی است که توقف‌بردار نیست. در همین راستا، اداره کل انتقال خون استان اصفهان صبح امروز در اطلاعیه‌ای فوری، ضمن تشریح وضعیت موجودی بانک خون استان که فاصله‌ای معنادار با استانداردهای تعریف شده پیدا کرده است، از عموم مردم نوع‌دوست اصفهان دعوت کرد تا در روزهای پایانی هفته جاری با مراجعه به مراکز مشخص شده، زنجیره حیات بیماران نیازمند را حفظ کنند.

فاصله نگران‌کننده ذخایر فعلی با استاندارد جهانی

کیان دهراب‌پور، مدیرکل انتقال خون استان اصفهان، در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین پایش‌های صورت گرفته از وضعیت سردخانه‌های نگهداری فرآورده‌های خونی، آماری تأمل‌برانگیز ارائه کرد. به گفته وی، در حال حاضر میانگین ذخیره خون در استان اصفهان به عدد ۴.۴ روز رسیده است. این در حالی است که بر اساس پروتکل‌های پدافند غیرعامل و استانداردهای سازمان انتقال خون، حداقل ذخیره مطمئن و استاندارد باید پاسخگوی نیاز ۸ روز شبکه درمان باشد.

وضعیت ذخایر بر اساس گروه خون در اصفهان

این مقام مسئول، علت اصلی این افت حدود ۵۰ درصدی را برودت هوا و تعطیلات اخیر دانست که منجر به کاهش مشارکت اهداکنندگان شده است. دهراب‌پور تأکید کرد: «سردی هوا، آلودگی‌های جوی یا تعطیلات رسمی نباید به مانعی برای خدمت‌رسانی به بیماران نیازمند تبدیل شود، چراکه نیاز به خون و فرآورده‌های آن یک نیاز بیولوژیک لحظه‌ای است و هرگونه تأخیر در تأمین آن می‌تواند جان بیماران بستری در اورژانس‌ها و اتاق‌های عمل را به خطر بیندازد.» وی از تمامی اهداکنندگان با هر گروه خونی درخواست کرد تا بدون توجه به شایعات یا بهانه‌های فصلی، اهدای خون را در اولویت برنامه روزانه خود قرار دهند.

جدول زمان‌بندی و مکانی فعالیت مراکز در ۱۰ و ۱۱ دی‌ماه

به منظور مدیریت حضور مراجعین و تسهیل فرآیند خون‌گیری، اداره کل انتقال خون استان اصفهان برنامه کاری دقیق پایگاه‌های خود را برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۱۰ و ۱۱ دی‌ماه) به شرح زیر اعلام کرده است. شهروندان می‌توانند با مراجعه به نزدیک‌ترین مرکز، در این امر انسان‌دوستانه مشارکت کنند:

برنامه فعالیت در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه:

شهر اصفهان: مرکز جامع خون‌گیری خواجو در این روز به صورت تمام‌وقت در دو شیفت صبح و عصر فعال است تا کارمندان و شاغلین نیز فرصت حضور داشته باشند.

شهرستان‌های استان: پایگاه‌های انتقال خون در شهرهای کاشان، نجف‌آباد، شهرضا، گلپایگان، خوانسار، شاهین‌شهر، نایین و خمینی‌شهر صرفاً در شیفت صبح آماده پذیرش اهداکنندگان هستند.

برنامه فعالیت در روز پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه:

شهر اصفهان: دو پایگاه اصلی شامل مرکز خواجو و مرکز شهید حججی در شیفت صبح دایر خواهند بود.

شهرستان‌های استان: مراکز خون‌گیری در شهرهای خمینی‌شهر، کاشان، نجف‌آباد، شهرضا، خوانسار و گلپایگان نیز در شیفت صبح فعال بوده و خدمات خود را ارائه می‌دهند.

لازم به ذکر است همراه داشتن کارت ملی برای تمامی اهداکنندگان الزامی است و تمامی پروتکل‌های بهداشتی در این مراکز با دقت کامل رعایت می‌شود.

حیات ۵۰۰۰ بیمار خاص در گرو اهدای خون مستمر

اهمیت این فراخوان زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم شبکه بهداشت و درمان استان اصفهان، میزبان یکی از بزرگترین جوامع آماری بیماران خاص در کشور است. مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با ارائه جزئیات آماری تصریح کرد: «در حال حاضر بیش از ۱۵۰۰ بیمار مبتلا به تالاسمی، ۱۰۰۰ بیمار هموفیلی و حدود ۲۵۰۰ بیمار دیالیزی در سطح استان تحت پوشش هستند.»

این بیماران برخلاف مصدومان حوادث که نیاز مقطعی دارند، مصرف‌کنندگان دائمی خون هستند و حیات آن‌ها به تزریق هفتگی و ماهانه خون و فرآورده‌های خونی وابسته است. دهراب‌پور خاطرنشان کرد که با فعالیت ۱۱ مرکز انتقال خون در استان (که ۲ مرکز آن در کلان‌شهر اصفهان مستقر است)، تأمین نیاز این بیماران تنها با مشارکت مستمر مردم امکان‌پذیر است و هرگونه وقفه در اهدای خون، مستقیماً سلامت این عزیزان را تهدید می‌کند.