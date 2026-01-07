هوای کلانشهر اصفهان در ۱۷ دی‌ماه با میانگین شاخص ۱۲۰ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. در حالی که ایستگاه کردآباد با شاخص ۱۷۳ آلوده‌ترین و ایستگاه بیمارستان صاحب‌الزمان تنها نقطه پاک شهر است، مناطقی همچون میدان انقلاب و دانشگاه صنعتی وضعیت قرمز و خطرناک برای عموم را تجربه می‌کنند.

نفس‌های کلانشهر اصفهان در هفدهمین روز از زمستان همچنان به شماره افتاده است و داده‌های آماری سامانه پایش کیفی هوا نشان می‌دهد که غلظت آلاینده‌ها در اکثر نقاط شهر فراتر از حد استاندارد است. بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی مرکز پایش آلودگی هوا و داده‌های ۱۶ ایستگاه فعال سنجش در سطح شهر، میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان (AQI) در ساعت منتهی به ظهر امروز چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه، عدد ۱۲۰ را نشان می‌دهد. این عدد بیانگر حاکمیت وضعیت نارنجی و شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه از جمله سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی است. با این حال، بررسی دقیق‌تر نقشه‌های آلودگی نشان می‌دهد که توزیع آلاینده‌ها در سطح شهر یکنواخت نیست و در حالی که مناطق مرکزی و پرترافیک در وضعیت قرمز و هشدار عمومی قرار دارند، تنها یک ایستگاه در شهر وضعیتی کاملاً متفاوت را مخابره کرده است.

تحلیل وضعیت ایستگاه‌های قرمز؛ هشدار جدی برای عموم شهروندان

داده‌های دریافتی از سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست نشان می‌دهد که وضعیت در برخی از نقاط استراتژیک و پرتردد اصفهان از مرحله هشدار برای گروه‌های حساس عبور کرده و وارد فاز خطرناک برای تمام اقشار جامعه شده است. چهار ایستگاه سنجش آلودگی در کلانشهر اصفهان اعدادی بالاتر از ۱۵۰ (AQI) را ثبت کرده‌اند که نشان‌دهنده وضعیت قرمز است.

در صدر این جدول، منطقه کردآباد با ثبت شاخص ۱۷۳، آلوده‌ترین نقطه شهر در ۲۴ ساعت گذشته بوده است. پس از آن، ایستگاه میدان انقلاب به عنوان یکی از کانون‌های ترافیکی شهر با شاخص ۱۵۸، منطقه سپاهان‌شهر با شاخص ۱۵۴ و ایستگاه دانشگاه صنعتی با عدد ۱۵۳ در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کارشناسان محیط زیست توصیه می‌کنند ساکنان این مناطق و افرادی که در این محدوده تردد دارند، از فعالیت‌های طولانی‌مدت و سنگین در فضای باز خودداری کرده و تا حد امکان پنجره‌ها را بسته نگه دارند.

وضعیت نارنجی؛ گستردگی هوای ناسالم در بدنه شهر

بخش اعظمی از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای اصفهان امروز اعدادی بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ را نشان می‌دهند که معادل وضعیت نارنجی است. این شرایط اگرچه برای عموم مردم به اندازه وضعیت قرمز خطرناک نیست، اما برای گروه‌های آسیب‌پذیر تهدیدی جدی محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، ایستگاه احمدآباد با شاخص ۱۴۹ در مرز ورود به وضعیت قرمز قرار دارد. همچنین ایستگاه پروین با عدد ۱۴۷ و بزرگراه شهید خرازی با شاخص ۱۴۵ وضعیت مشابهی دارند. سایر ایستگاه‌هایی که امروز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را گزارش کرده‌اند عبارتند از:

ایستگاه فیض: ۱۳۷

ایستگاه هزارجریب: ۱۳۳

ایستگاه زینبیه: ۱۱۳

ایستگاه میرزا طاهر: ۱۰۹

ایستگاه رهنان: ۱۰۴

لازم به ذکر است در برخی گزارش‌ها ایستگاه کاوه با عدد ۸۶ در لیست نارنجی ذکر شده بود، اما بر اساس استانداردهای جهانی AQI، این عدد در محدوده زرد (قابل قبول) طبقه‌بندی می‌شود، هرچند نزدیک به مرز ناسالم است.

جزایر زرد و تنها نقطه سبز در دریای آلودگی

در میان انبوه داده‌های نشان‌دهنده آلودگی، برخی مناطق شهر اصفهان شرایط نسبتاً بهتری را تجربه می‌کنند. شاخص کیفی هوا در ایستگاه ۲۵ آبان با عدد ۹۴، فرشادی با ۸۴، پارک زمزم و خیابان رودکی هر دو با ۸۱ و منطقه ولدان با ۷۳ در وضعیت زرد و قابل‌قبول قرار دارند. این مناطق اگرچه هوای پاکی ندارند، اما غلظت آلاینده‌ها در آن‌ها هنوز به سطح هشدار نرسیده است.

اما نکته قابل توجه و متمایز گزارش امروز، وضعیت ایستگاه سنجش کیفیت هوا در بیمارستان صاحب‌الزمان است. این ایستگاه با ثبت شاخص ۲۵، تنها منطقه‌ای است که وضعیت "سبز" و هوای "پاک" را نشان می‌دهد. این تفاوت فاحش با میانگین شهر (۱۲۰) و مناطق قرمز (مانند کردآباد ۱۷۳)، نشان‌دهنده تأثیرات میکروکلیمایی یا شرایط خاص ترافیکی و جغرافیایی در محدوده این بیمارستان است.

جدول تفکیکی وضعیت ایستگاه‌های شهر اصفهان