تداوم پایداری جو و انباشت آلایندهها تا ظهر جمعه؛
وضعیت قرمز در «سگزی»، «کاشان» و «کردآباد»؛ جدول شاخص کیفیت هوای مناطق مختلف اصفهان
شاخص کیفیت هوای اصفهان در روز پنجشنبه ۱۸ دیماه با میانگین ۱۱۵ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد. با این حال، طبق دادههای ایستگاههای سنجش، مناطقی همچون کردآباد، سگزی و کاشان در وضعیت قرمز (ناسالم برای عموم) هستند. جدول کامل شاخصها و پیشبینی هواشناسی را در ادامه مشاهده کنید.
صبح پنجشنبه هجدهم دیماه، دادههای دریافتی از سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست، بار دیگر وضعیت شکننده و نامطلوب هوای نصفجهان را به تصویر کشید. در حالی که میانگین شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان عدد ۱۱۵ را نشان میدهد و وضعیت کلی شهر در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد، بررسی دقیقتر نقشههای پایشگر حاکی از شرایط بحرانیتر در نقاط کانونی و پرتردد شهر است. علاوه بر هسته مرکزی اصفهان، شهرهای مجاور شامل خمینیشهر، کاشان، قهجاورستان و سگزی نیز درگیر غلظت بالای آلایندهها شدهاند و در برخی نقاط، وضعیت به رنگ «قرمز» و هشدار برای تمام گروههای سنی تغییر یافته است؛ شرایطی که طبق پیشبینیهای هواشناسی به دلیل پایداری جو، دستکم تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.
جغرافیای آلودگی؛ پیشتازی «کردآباد» در وضعیت قرمز
بررسی جزئیات آماری ۱۷ ایستگاه سنجش فعال در سطح کلانشهر اصفهان و شهرهای اطراف تا ظهر پنجشنبه نشان میدهد که توزیع آلایندهها در سطح شهر یکنواخت نیست. منطقه کردآباد با عبور از مرز هشدار، آلودهترین نقطه کلانشهر اصفهان لقب گرفته است.
برای درک بهتر وضعیت آلودگی در نقاط مختلف شهر و استان، جزئیات شاخص کیفی هوا (AQI) در جدول زیر تفکیک شده است:
جدول وضعیت کیفیت هوای ایستگاههای اصفهان و شهرهای مجاور (۱۸ دیماه)
|نام منطقه
|AQI
|وضعیت کیفی
|رنگ
|کردآباد
|۱۷۸
|ناسالم برای عموم