به‌روز رسانی مطلب:

یکشنبه 16 فروردین 1405 ساعت 08:30

مدیرکل مدیریت بحران استان بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در برابر حوادث محتمل ناشی از وزش تند باد خبر داد و گفت: دستگاههای امدادی و خدمات رسان جهت پایش مستمر وضعیت ایمنی در آماده‌باش کامل قرار دارند. منصور شیشه‌فروش تأکید کرد : با توجه به فعالیت سامانه ناپایدارجوی از روز جاری تا پایان روز دوشنبه هفته جاری وزش باد شدید و تند باد های لحظه ای همراه با گرد و خاک به‌خصوص در ساعات بعداظهر و اوایل شب درتمامی مناطق استان به‌ویژه نیمه شمالی و مرکز استان پیش بینی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: در مناطق شمال از جمله کاشان، آران و بیدگل اردستان، نایین، نطنز،خوانسار و گلپایگان نیز همراه با رعد و برق و بارشهای رگباری باران خواهد بود که در این رابطه تیم‌های امدادی در وضعیت آماده باش قرار گرفتند.

وی بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در برابر حوادث محتمل ناشی از وزش تند باد خبر داد و افزود: دستگاههای امدادی و خدمات‌رسان جهت پایش مستمر وضعیت ایمنی سازه‌های ناپایدار، در آماده‌باش کامل قرار دارند.

شیشه‌فروش با بیان اینکه اطلاع رسانی و آموزش و ارائه خدمات امدادی با استقرار تیم‌ها در پایگاه‌های امدادی انجام می‌شود بر پیشگیری از وقوع حوادث، بر استحکام بخشی سازه های ناپایدار، سقف‌های شیروانی و پلیت، تابلوها و داربستها و عدم صعود به ارتفاعات تأکید کرد. وی اضافه کرد: حفاظت واحدهای پرورش دام وطیور و ‌کلنی های زنبور عسل در برابر تند بادها مورد تاکید است.

شیشه‌فروش، گفت: رعایت اصول ایمنی تردد توسط رانندگان در محورهای جاده ای بخصوص شرق و شمال استان به لحاظ خیزش کانونهای گرد و خاک و کاهش میدان دید مورد تأکید است.

شیشه‌فروش‌ همچنین از تقویت تیم های عملیاتی جمعیت هلال احمر در جاده ها با تامین اقلام ضروری و پیش بینی ظرفیتهای اسکان اضطراری خبر داد و بر پرهیز از صعود به ارتفاعات رعایت الزامات ایمنی و توجه به توصیه های ایمنی در مناطق استقرار و کوچ عشایر تأکید کرد.

