وضعیت نارنجی هوای اصفهان؛ ناسالم برای گروههای حساس
اصفهان- شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح دوشنبه بیست و چهارم فروردین وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
دوشنبه 24 فروردین 1405 ساعت 08:45
هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۲ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح دوشنبه بیست و چهارم فروردین با میانگین ۱۰۶ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پارک زمزم ۱۱۲، دانشگاه صنعتی ۱۱۸، زینبیه ۱۴۲، سپاهانشهر ۱۰۷، فیض ۱۰۹، کردآباد و ولدان ۱۳۱ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه ۲۵ آبان با عدد ۱۰۰، رهنان ۷۴، بولوار کاوه ۸۵ و میرزا طاهر ۵۴ AQI در وضعیت قابل قبول است. پنج ایستگاه پایش تحت کنترل اداره کل محیطزیست اصفهان شامل ایستگاه خیابانهای احمدآباد، استانداری، رودکی، پروین اعتصامی و بزرگراه خرازی قطع و ۱۱ ایستگاه شهرداری در مدار قرار دارد.
همچنان ایستگاههای خمینیشهر، سگزی، مبارکه و قهجاورستان، زرین شهر، نجفآباد و کاشان از مدار خارج است. شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
تعاریف استاندارد شاخص کیفی هوا (AQI)
شاخص کیفی هوا معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده نظیر مونوکسید کربن، دیاکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژندار، اوزون و ذرات معلق (PM2.5 و PM10) را به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند. این شاخص در ۶ بازه اصلی تعریف میشود:
۱. ۰ تا ۵۰: پاک (سبز) ۲. ۵۱ تا ۱۰۰: سالم یا قابل قبول (زرد) ۳. ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی) ۴. ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای عموم (قرمز) ۵. ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم (بنفش) ۶. ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک (قهوهای)
با توجه به شرایط فعلی، به شهروندان اصفهانی به ویژه افراد دارای بیماریهای زمینهای توصیه میشود تا حد امکان از ترددهای غیرضروری در سطح شهر پرهیز کرده و در صورت لزوم، حتماً از ماسکهای استاندارد استفاده نمایند.
دانستنیهای تخصصی؛ ذرات معلق و عوامل ناپایداری هوا
اصفهان به دلیل موقعیت جغرافیایی و استقرار صنایع در حاشیه شهر، با چالشهای اقلیمی متفاوتی روبروست که در نیمه دوم سال تشدید میشود.
آلاینده خطرناک PM2.5: این ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون، به دلیل توانایی نفوذ مستقیم به کیسههای هوایی ریه و جریان خون، عامل اصلی تهدید سلامت در روزهای آلوده اصفهان هستند.
پدیده وارونگی و تراکم: تفاوت شاخص در محلات اصفهان ناشی از عواملی چون تراکم ترافیکی، نزدیکی به کانونهای گرد و غبار محلی و پدیده اینورژن (وارونگی دما) است که باعث حبس آلایندهها در لایههای پایینی جو میشود.
روند تغییرات کیفیت هوای اصفهان در روزهای اخیر
بررسی روند روزهای گذشته نشان میدهد که اصفهان نوسانات شدیدی را تجربه کرده است:
جمعه 08 اسفند: شاخص 126 (ناسالم برای گروه های حساس)
پنجشنبه 07 اسفند: شاخص 132 (ناسالم برای عموم مردم)
چهارشنبه 06 اسفند: شاخص 148 ( ناسالم)
سهشنبه 05 بهمن: شاخص 118 (ناسالم برای گروههای حساس)
دوشنبه 04 بهمن: شاخص 151 (ناسالم برای عموم مردم)
PM2.5 چیست؟ ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون، به دلیل اندازه بسیار کوچک، خطرناکترین آلاینده برای سلامت انسان هستند که مستقیماً وارد ریهها و سیستم خون میشوند.
دلیل تفاوت شاخصها: تراکم خودروها، جهت وزش باد و پدیده وارونگی دما (اینورژن) باعث میشود محلههای مختلف اصفهان اعداد متفاوتی را در یک لحظه ثبت کنند.
دانستنیهای کیفیت هوای اصفهان
چرا شاخص ایستگاهها با هم متفاوت است؟
این تضاد کیفی که گاهی به بیش از ۵۰ واحد میرسد، ناشی از تمرکز ترافیکی در هسته مرکزی، مجاورت مناطق شرقی با کانونهای گرد و غبار و تأثیر جریانهای هوایی در مناطق حاشیهای است.
آلاینده شاخص PM2.5 چیست؟
ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون به دلیل قطر بسیار ناچیز، توانایی عبور از سد دفاعی ریه را داشته و خطرناکترین عامل برای سلامت ریوی و قلبی محسوب میشوند.
