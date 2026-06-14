زایندهرود، میزبان رویاهای مدرن
جمعهای که گذشت، اصفهان ما فرسنگها با آن تصویر همیشگیاش فاصله داشت. اگر اواخر هفته گذشته سری به حاشیه زایندهرود زده باشید، حتماً موجی از پویایی، رنگ و لبخند را روی صورت شهر حس کردهاید. تماشای پدلبوردهایی که آرام و بیصدا سینه آب را میشکافتند و بالونی که با رنگهای فرستادهشده به قلب آسمان، بر فراز پلهای تاریخی جاخوش کرده بودند، درست همان تصویر زندهای بود که اصفهان مدتها به آن نیاز داشت.
اصفهان امروز_ راضیه چنگیز نائین: جمعهای که گذشت، اصفهان ما فرسنگها با آن تصویر همیشگیاش فاصله داشت. اگر اواخر هفته گذشته سری به حاشیه زایندهرود زده باشید، حتماً موجی از پویایی، رنگ و لبخند را روی صورت شهر حس کردهاید. تماشای پدلبوردهایی که آرام و بیصدا سینه آب را میشکافتند و بالونی که با رنگهای فرستادهشده به قلب آسمان، بر فراز پلهای تاریخی جاخوش کرده بودند، درست همان تصویر زندهای بود که اصفهان مدتها به آن نیاز داشت. این رویداد، شبیه یک نفس عمیق برای ریههای فرهنگی شهر بود؛ تلنگری شیرین که ثابت کرد نصفجهان چقدر تشنهی نوآوری و تفریحات مدرن و خلاقانه است.باید به بانیان و طراحان این رویداد دستمریزاد گفت. سالهاست که اصفهان را صرفاً با کاشیهای فیروزهای، میدان نقشجهان و عمارتهای تاریخیاش به دنیا معرفی کردهایم. البته که این میراث، شناسنامه افتخارآمیز ماست، اما یک شهر پویا نمیتواند تا ابد فقط به گذشتهاش تکیه کند. نسل جوان و پویای امروز، در کنار پاسداشت تاریخ، به فضایی برای تخلیه انرژی و نشاط با تفریحات روز دنیا نیاز دارد. تلفیق ورزشهای آبی مدرن مثل پدلبوردینگ با معماری باستانی اصفهان، یک شاهکار تصویری و یک الگوی فوقالعاده از «گردشگری تلفیقی» را خلق کرد؛ ویترینی که به جهان میگوید اصفهان زنده است، نفس میکشد و آغوشش به روی ایدههای نو باز است.در واقع، زایندهرود ثابت کرد که فقط یک رودخانه یا شاهرگ کشاورزی نیست؛ بلکه بزرگترین و ارزشمندترین «بستر تولید نشاط اجتماعی» در فلات مرکزی ایران است. جریان آب در رگهای شهر، پتانسیلی جادویی دارد که میتواند سردی و افسردگی را از اتمسفر شهری پاک کند. وقتی توریست داخلی و خارجی میبیند که در کنار بازدید از سیوسهپل و پل خواجو، میتواند یک تجربهی ورزشی هیجانانگیز و مدرن را از سر بگذراند، ماندگاریاش در شهر بیشتر میشود، چرخ اقتصاد گردشگری روانتر میچرخد و نام اصفهان دوباره به عنوان پیشقراول خلاقیت شهری بر سر زبانها میافتد.این رویداد موفق، یک پیام روشن برای مدیریت شهری و متولیان ورزش و گردشگری استان داشت: «مردم همراهند، پتانسیلها آمادهاند؛ فقط کافی است مسیر را باز کنید.»امیدواریم این اتفاق درخشان، یک جرقه مقطعی و زودگذر نباشد، بلکه به عنوان یک آغاز، به عنوان یک نقطهی عطف در تقویم تفریحات پایدار شهر ثبت شود. اصفهان این ظرفیت را دارد که به قطب تفریحات آبی سازگار با محیطزیست در کشور تبدیل شود. تداوم این روند، نیازمند حمایت مسئولان، تسهیل مجوزها برای بخش خصوصی خلاق و البته تعریف زونهای دایمی برای این دست ورزشهاست.حرف آخر اینکه، جمعهی بالونها و پدلبوردها نشان داد که با کمی خوشسلیقگی و اعتماد به ایدههای نو، میتوان شادیهای بزرگی خلق کرد. اصفهان زیبا، با تمام اصالتش، شایستهی این شور و جوانی است.