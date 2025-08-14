طرز تهیه گوجه پلو با تن ماهی؛ غذای سریع و خوشمزه

گوجه پلو با تن ماهی یک انتخاب عالی و سریع برای وعده‌های غذایی است که با ترکیب ساده و لذیذ برنج، گوجه فرنگی و تن ماهی تهیه می‌شود. در این مطلب، طرز تهیه این غذای خوشمزه را به شما آموزش می‌دهیم.

تحریریه اصفهان: گوجه پلو با تن ماهی یکی از غذاهای محبوب و سریع ایرانی است که با ترکیب ساده‌ای از برنج، گوجه فرنگی و تن ماهی تهیه می‌شود. این غذا به دلیل طعم دلپذیر و زمان پخت کوتاه، گزینه‌ای مناسب برای وعده‌های ناهار یا شام است.در ادامه دستورالعمل تهیه گوجه پلو با تن ماهی را به شما عزیزان آموزش می دهیم. با ما همراه باشید.

گوجه پلو چیست؟

گوجه پلو یک نوع پلو ایرانی است که در آن از گوجه فرنگی به عنوان یکی از مواد اصلی استفاده می‌شود. ترکیب این ماده با برنج و سایر مواد مانند تن ماهی، طعمی خاص و لذیذ به غذا می‌بخشد.

مواد لازم برای تهیه گوجه پلو با تن ماهی

ماده مقدار مورد نیاز برنج ۳ پیمانه تن ماهی ۱ عدد گوجه فرنگی ۲ عدد پیاز ۱ عدد سیر ۲ حبه رب گوجه فرنگی ۲ قاشق غذاخوری کره ۵۰ گرم زعفران ۲ قاشق غذاخوری پیازچه ۳ ساقه جعفری خرد شده ۳ قاشق غذاخوری نمک و فلفل سیاه به میزان لازم روغن مایع به میزان لازم

دختری در حال خوردن گوجه پلو با تن ماهی در یک وعده غذایی

طرز تهیه گوجه پلو با تن ماهی

آماده‌سازی برنج: برنج را با آب و نمک به مدت ۳۰ دقیقه خیس کنید. سپس در قابلمه‌ای آب را به جوش آورده و برنج را به مدت ۱۰ دقیقه داخل آن بریزید تا کمی نرم شود. بعد از این مدت، برنج را آبکش کنید. تفت دادن مواد: در تابه‌ای روغن را گرم کرده و پیاز خرد شده را در آن تفت دهید تا طلایی شود. سپس سیر له شده را اضافه کرده و کمی تفت دهید. گوجه فرنگی‌های خرد شده را به تابه افزوده و اجازه دهید تا آب آن‌ها کشیده شود. رب گوجه فرنگی، نمک و فلفل سیاه را اضافه کرده و تفت دهید تا بوی خامی رب گرفته شود. اضافه کردن تن ماهی: تن ماهی را که ۲۰ دقیقه در آب جوشانده‌اید، به مواد تابه افزوده و مخلوط کنید. سپس جعفری خرد شده و پیازچه را اضافه کرده و مخلوط کنید. لایه‌بندی برنج و مواد: در قابلمه‌ای مناسب، ته‌دیگ مورد نظر (سیب‌زمینی یا نان) را قرار داده و سپس به صورت لایه‌لایه برنج و مواد را داخل قابلمه بریزید. لایه آخر باید برنج باشد. دم کردن پلو: زعفران دم کرده را روی برنج ریخته و کره را به قطعات کوچک بر روی آن قرار دهید. درب قابلمه را بگذارید و اجازه دهید پلو به مدت ۴۰ تا ۴۵ دقیقه با حرارت ملایم دم بکشد.

نکات کلیدی برای خوشمزه شدن

جوشاندن تن ماهی : قبل از استفاده از تن ماهی، آن را به مدت ۲۰ دقیقه در آب جوشانده تا میکروب‌های احتمالی از بین بروند.

استفاده از زعفران : زعفران دم کرده علاوه بر عطر و رنگ، طعم خاصی به پلو می‌بخشد.

تفت دادن رب گوجه فرنگی : تفت دادن رب گوجه فرنگی تا زمانی که بوی خامی آن گرفته شود، طعم بهتری به غذا می‌دهد.

دم کردن با حرارت ملایم: برای جلوگیری از سوختن ته‌دیگ و پخت یکنواخت برنج، از حرارت ملایم برای دم کردن استفاده کنید.

می توانید بجای گوجه از پوره یا رب استفاده کنید.

پرسش‌های متداول

آیا می‌توان از برنج قهوه‌ای به جای برنج سفید استفاده کرد؟

بله، می‌توانید از برنج قهوه‌ای استفاده کنید. اما زمان پخت آن بیشتر خواهد بود.

آیا می‌توان از تن ماهی با طعم‌های مختلف استفاده کرد؟

بله، می‌توانید از تن ماهی با طعم‌های مختلف مانند فلفلی یا شویدی استفاده کنید. این کار طعم متفاوتی به غذا می‌دهد

آیا می‌توان این غذا را با مرغ یا گوشت تهیه کرد؟

بله، می‌توانید به جای تن ماهی از مرغ یا گوشت استفاده کنید.

سخن آخر

گوجه پلو با تن ماهی یک غذای سریع، لذیذ و راحت است که می‌تواند به راحتی تبدیل به یکی از محبوب‌ترین انتخاب‌های شما برای وعده‌های غذایی شود. حالا که طرز تهیه آن را یاد گرفته‌اید، چه چیزی بهتر از این که این غذا را خودتان تهیه کرده و با عزیزانتان به اشتراک بگذارید؟

ما دوست داریم بدانیم که شما این غذا را چطور تهیه کرده‌اید و چه تغییراتی در دستور آن اعمال کردید! پس در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید. نوش جان!