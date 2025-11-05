مدیرکل انتقال خون اصفهان اعلام کرد که ذخیره خون استان به زیر حد استاندارد سقوط کرده و با ورود به فصل سرما، وضعیت حیاتی شده است. نیاز فوری به گروه‌های خونی O مثبت و O منفی وجود دارد. جان بیش از ۵۰۰۰ بیمار تالاسمی و دیالیزی در اصفهان وابسته به اهدای خون مستمر است.

آژیر خطر جدی در اصفهان به صدا در آمده است؛ زنگ خطری که مستقیماً سلامت و بقای هزاران نفر از بیماران مزمن استان را تهدید می‌کند. مدیرکل انتقال خون اصفهان، کیان دهراب‌پور، امروز رسماً هشدار داد که ذخایر خونی استان به طرز نگران‌کننده‌ای کاهش یافته و برای گروه‌های خونی پرمصرف، وضعیت کاملاً اضطراری است. این بحران دقیقاً در آستانه فصول سرد سال و افزایش شیوع بیماری‌های ویروسی رخ داده که معمولاً میزان اهدای خون را کاهش می‌دهد. این وضعیت تا چه حد جدی است و دقیقاً چه کسانی باید فوراً دست به کار شوند؟

خیره خونی اصفهان: ۵.۹ روز تا بحران کامل/ نیاز حیاتی به O مثبت و منفی

بر اساس گزارش‌های رسمی و به‌روز از اداره کل انتقال خون استان اصفهان، ذخیره خون استان در تاریخ نوامبر ۲۰۲۵ حدود ۲۳۶۳ واحد اعلام شده است که معادل تنها ۵.۹ روز نیاز مراکز درمانی استان است.

فاصله نگران‌کننده با استاندارد

این میزان نسبت به حداقل استاندارد ذخیره خون که حداقل ۸ روز است، بسیار پایین‌تر محسوب می‌شود و نگرانی‌هایی جدی در خصوص تداوم تأمین خون برای بیماران ایجاد کرده است. عوامل متعددی مانند دمای بالای هوا، تعطیلات مکرر و کاهش حضور اهداکنندگان در ماه‌های اخیر، به این افت ذخیره خون انجامیده است.

کیان دهراب‌پور، مدیرکل انتقال خون اصفهان، اعلام کرد که استان روزانه حدود ۸۲۰ واحد فرآورده خونی را در اختیار ۶۴ مرکز درمانی قرار می‌دهد. وی با تأکید بر اینکه در مجموع وضعیت ذخیره خونی استان بد نیست اما در برخی گروه‌ها مانند O مثبت و منفی کاهش ذخیره مشاهده شده، خاطرنشان کرد:

"مصرف در بیمارستان‌ها افزایش پیدا کرده و همین موضوع باعث کاهش ذخیره این گروه‌های خونی شده است. اهمیت اهدای خون به‌ویژه از هر گروه خونی و خصوصاً گروه‌های خون O مثبت و منفی برای تأمین صد درصد نیاز بیماران ضروریست."

مقایسه با وضعیت کشوری: اصفهان در وضعیت بحرانی است

در حالی که آمار کلی کشور ایران در سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده افزایش ۱.۵ درصدی تعداد اهدای خون نسبت به سال گذشته است (حدود ۲.۳۶ میلیون واحد خون اهدا شده)، وضعیت اصفهان در تضاد با میانگین کشوری است.

نکات کلیدی این تفاوت شامل موارد زیر است:

کاهش ذخیره در حد بحرانی: اصفهان به دلایلی مانند شرایط اقلیمی و تعطیلات مکرر با کاهش ذخیره خون و قرار گرفتن در حد بحرانی مواجه است.

پایین‌تر از استاندارد: متوسط ذخیره خون در اصفهان (۵.۹ روز) به طور ملموسی کمتر از حد استاندارد کشوری (۸ روز) است.

تحلیل‌های پیشرفته نشان می‌دهد که ذخایر انواع فرآورده‌های خونی مثل گلبول‌های قرمز، پلاکت و پلاسما در سال‌های آینده باید با دقت مدیریت شوند، اما در حال حاضر اصفهان نیازمند جلب توجه بیشتر شهروندان برای اهدای خون و افزایش فراوانی طرح‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها است تا کمبود خون جبران شود.

فراخوان نهایی: زندگی ۵۰۰۰ بیمار به یک واحد خون وابسته است

مدیرکل انتقال خون اصفهان با توجه به ورود به فصل سرما و احتمال کاهش مراجعه اهداکنندگان به‌دلیل بروز بیماری‌های ویروسی، تأکید کرد که باید از هم‌اکنون برای حفظ سطح ایمن ذخایر خونی اقدام شود.

نکات حیاتی:

هر واحد خون می‌تواند جان حداقل سه نفر را نجات دهد.

در استان اصفهان بیش از ۱۵۰۰ بیمار تالاسمی، افزون بر ۱۰۰۰ بیمار هموفیلی و حدود ۲۵۰۰ بیمار دیالیزی بصورت ماهانه و هفتگی نیازمند دریافت خون هستند.

توصیه مهم: شهروندان محترم، به ویژه دارندگان گروه‌های خونی O مثبت و O منفی، برای حفظ ذخیره خون استان در وضعیت ایمن و نجات جان بیماران، هر چه سریع‌تر به مراکز اهدای خون مراجعه کنند.