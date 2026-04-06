دانستن عملیات ساده احیای قلبی در شرایط بحران جنگ ضروری است

ایست قلبی-تنفسی یکی از فوریت‌های حساس و حیاتی پزشکی است که در شرایط جنگی، به دلایل مختلفی همچون خونریزی، شوک یا عوامل دیگر به وقوع می‌پیوندد. در چنین لحظات نفس‌گیری، واکنش سریع، بررسی دقیق علائم حیاتی و آغاز بهنگام عملیات احیا می‌تواند جان انسانی را از خطر حتمی نجات دهد.

به نقل از روابط عمومی اورژانس استان اصفهان، هنگامی که با فردی مواجه می‌شوید که هوشیاری خود را از دست داده است؛ به گونه‌ای که با صدازدن پاسخی نمی‌دهد و با تکان دادن نیز واکنشی از خود نشان نمی‌دهد، بی‌درنگ به بررسی وضعیت تنفس او بپردازید. برای این منظور، از پهلو به قفسه سینه و شکم مصدوم نگاه کنید تا دریابید که آیا این نواحی حرکتی دارند و بالا و پایین می‌روند یا خیر.

چنانچه پیش‌تر مهارت‌های لازم را آموخته‌اید، می‌توانید نبض مصدوم را نیز کنترل کنید، اما در غیر این صورت، همان بررسی وضعیت تنفس کفایت می‌کند. بر این اساس، اگر مصدوم هوشیار نیست و تنفسی ندارد، بلافاصله عملیات احیا را برای او آغاز کنید. شما می‌توانید در این زمان، هم‌زمان با شماره ۱۱۵ تماس بگیرید، درخواست کمک کنید و با دقت به توصیه‌های کارشناسان اورژانس عمل کنید.

برای انجام عملیات حیات‌بخش احیای قلبی-ریوی، باید دو اقدام اساسی را برای مصدوم به انجام برسانید: نخست، فشردن قفسه سینه برای یاری رساندن به کارکرد قلب، و دوم، تنفس مصنوعی برای برقراری تهویه هوا. به خاطر داشته باشید که سرعت ماساژ قلبی و فشردن قفسه سینه باید ۱۲۰ بار در دقیقه باشد و بهتر است پس از هر ۳۰ بار ماساژ قلبی، دو بار تنفس مصنوعی برای مصدوم انجام پذیرد.