پوکی استخوان به عنوان یک بیماری خاموش، ریشه در سبک زندگی و عادات دوران نوجوانی دارد. تحقیقات نشان می‌دهد تغذیه نامناسب و فقر حرکتی در دختران نوجوان، زنگ خطری جدی برای سلامت آنان است. اصلاح زودهنگام این رفتارها، مؤثرترین راهکار برای پیشگیری از شکستگی‌های ناتوان‌کننده در دوران بزرگسالی محسوب می‌شود.

پوکی استخوان دیگر تنها یک عارضه مختص دوران سالمندی نیست؛ بلکه بذر این بیماری خاموش و ناتوان‌کننده در سال‌های طلایی نوجوانی کاشته می‌شود. بررسی‌های نظام سلامت هشدار می‌دهد که سبک زندگی مدرن، کاهش تحرک بدنی و الگوهای تغذیه‌ای فاقد ارزش‌های معدنی، دختران نوجوان را در معرض یک بحران پنهان قرار داده است. در حالی که تا اوایل دهه سوم زندگی مهم‌ترین فرصت برای ذخیره‌سازی تراکم استخوانی وجود دارد، شواهد نشان‌دهنده نقص جدی در رفتارهای پیشگیرانه این قشر حساس است. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف سبک زندگی نوجوانان و نقش حیاتی آن در جلوگیری از شایع‌ترین بیماری متابولیک استخوان می‌پردازد و راهکارهای عملی برای نجات سلامت زنان در دهه‌های آینده را از منظر کارشناسی ارائه می‌دهد.

بیماری خاموش قرن و واقعیتی که باید پذیرفت

پوکی استخوان شایع‌ترین بیماری متابولیک استخوان به شمار می‌رود و به دلیل ماهیت بدون علامت خود، تا زمان بروز اولین شکستگی کاملاً پنهان می‌ماند. این عارضه در میان زنان، به دلیل ظرافت ساختار استخوانی و تغییرات هورمونی از جمله توقف ترشح استروژن پس از یائسگی، بسیار شایع‌تر از مردان است. آمارهای جهانی تکان‌دهنده است؛ به طوری که از هر سه زن بالای پنجاه سال، یک نفر به این بیماری مبتلا می‌شود.

عوارض ناشی از این کاهش تراکم استخوان بار سنگینی بر سیستم‌های بهداشتی و درمانی تحمیل می‌کند. در کشورهای توسعه‌یافته، هر سی دقیقه یک نفر به دلیل این بیماری دچار شکستگی می‌شود که در این میان، شکستگی لگن به دلیل آمار بالای مرگ و میر و ناتوانی‌های حرکتی پس از آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. این حقایق نشان می‌دهد که رویکرد درمانی صرف، پاسخگوی این بحران نیست و باید به سمت پیشگیری زودهنگام حرکت کرد.

نوجوانی؛ فرصت طلایی و تکرارنشدنی برای استخوان‌سازی

اگرچه علم پزشکی هنوز قادر به تغییر ساختار ژنتیکی افراد نیست، اما اثبات شده است که سبک زندگی نقشی کلیدی در رسیدن به حداکثر توده استخوانی دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از تغییرات تراکم استخوانی افراد مستقیماً تحت تأثیر رفتارهای روزمره، و در رأس آن‌ها تغذیه و تحرک فیزیکی است.

فرآیند استخوان‌سازی در بدن انسان یک مسابقه با زمان است. در دوران کودکی و نوجوانی تا سن بیست سالگی، سرعت تشکیل بافت استخوانی بسیار بیشتر از تخریب آن است. اما پس از عبور از مرز سی سالگی، این روند معکوس شده و تخریب استخوان سرعت بیشتری می‌گیرد. بنابراین، منطقی‌ترین و مؤثرترین استراتژی پیشگیری، ساختن استخوان‌هایی مستحکم در دوران نوجوانی است. داده‌های بالینی تأیید می‌کنند که اگر یک فرد بتواند تنها ده درصد به حداکثر توده استخوانی خود در دوران جوانی بیفزاید، خطر بروز شکستگی‌های استئوپروتیک در سنین سالمندی را تا پنجاه درصد کاهش داده است.

مثلث خطر در سبک زندگی دختران: تغذیه، تحرک و عادات مخرب

با وجود اهمیت حیاتی دوران بلوغ و نوجوانی، ارزیابی رفتارها نشان می‌دهد که درصد بالایی از دختران نوجوان دارای الگوهای زیستی و سبک زندگی نامطلوبی هستند. این نارسایی‌ها عمدتاً در سه حوزه کلیدی دسته‌بندی می‌شوند که هر کدام می‌توانند به تنهایی زمینه‌ساز پوکی استخوان در دهه‌های بعدی زندگی باشند.

حوزه رفتار و سبک زندگی رفتارهای آسیب‌زا و خطرساز رویکرد جایگزین و پیشگیرانه تغذیه و

رژیم غذایی عدم دریافت کلسیم کافی و استفاده

از رژیم‌ها و داروهای لاغری خودسرانه گنجاندن منابع غنی کلسیم و

ویتامین در برنامه غذایی روزانه فعالیت بدنی

و تحرک فقر حرکتی، نشستن‌های طولانی و

فقدان فعالیت‌های ورزشی منظم اختصاص زمان کافی برای

ورزش‌های سازنده توده استخوانی عادات و

رفتارهای پرخطر تمایل به مصرف دخانیات

و مصرف نوشیدنی‌های الکلی دوری کامل از محرک‌ها و

انتخاب تفریحات سالم

مشاهدات میدانی حاکی از آن است که نیمی از دختران نوجوان در حوزه تغذیه و بیش از نیمی از آن‌ها در حوزه تحرک جسمانی در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برند. این در حالی است که مصرف مواد کاهنده جذب کلسیم و عدم قرارگیری در معرض نور خورشید نیز به این مشکل دامن می‌زند. در مقابل، پرهیز از استعمال سیگار و الکل در بخش بزرگی از نوجوانان نقطه امیدی است که نشان می‌دهد با آموزش صحیح می‌توان سایر الگوهای رفتاری را نیز اصلاح کرد.

نقش خانواده، مدارس و رسانه در اصلاح الگوهای رفتاری

شکل‌گیری سبک زندگی یک پدیده ایزوله نیست، بلکه متأثر از محیط خانواده و جامعه است. شواهد نشان می‌دهد که سطح سواد مادران، وضعیت اقتصادی خانواده و حتی جایگاه تولد فرزند در شکل‌دهی به عادات بهداشتی نوجوانان تأثیر معناداری دارد. برای مقابله با بحران خاموش پوکی استخوان، آموزش آکادمیک و سیستماتیک امری اجتناب‌ناپذیر است.

سیستم آموزشی و مدارس باید فراتر از آموزش‌های تئوری عمل کنند. حضور مؤثر مربیان بهداشت در مدارس برای ترویج رفتارهای صحیح تغذیه‌ای و هشدار در خصوص رژیم‌های غیرعلمی کاهش وزن بسیار ضروری است. علاوه بر این، اختصاص فضا و امکانات ورزشی مناسب در مدارس و گنجاندن ساعات ورزش مستمر برای تمامی پایه‌های تحصیلی، از جمله پیش‌دانشگاهی، می‌تواند فقر حرکتی نسل جدید را جبران کند.

در سطح کلان نیز، رسانه‌های جمعی به خصوص تلویزیون به عنوان اصلی‌ترین مرجع دریافت اطلاعات، باید برنامه‌های مدونی برای آموزش سبک زندگی سالم و ارتقای سلامت جامعه زنان طراحی و پخش کنند. سرمایه‌گذاری امروز در اصلاح سبک زندگی نوجوانان دختر، تضمین‌کننده داشتن جامعه‌ای از زنان سالم، توانمند و به دور از ناتوانی‌های جسمی در دهه‌های پیش رو خواهد بود.