روز پرستار سال 1403، روز پنجشنبه 17 آبان هجری شمسی، مصادف با 5 جمادی‌الاول 1446 هجری قمری، مقارن با زادروز حضرت زینب است که به همین مناسبت در ادامه مجموعه ای از پیام و متن تبریک روز پرستار 1403 را به همراه عکس نوشته و کارت پستال مشاهده می کنید.

تبریک روز پرستار ۱۴۰۳

خنکای دستانت را آهسته می بخشی به لحظه های تب دار بیماران…

نبض حیات زیر لطافت انگشتانت چه تند می زند…

فرشته!

انگار خدا بیشترین سهم از عشق و محبت را به قلب مهربان تو بخشیده است…

روزت مبارک فرشته سپیدپوش!

عکی نوشته تبریک روز پرستار

تبریک روز پرستار به همسر

آه ای طبیب دل من درمان بیماری ام کن

در پای تو رفتم از دست فکر پرستاریم کن

در دام عشقت اسیرم خون می‌خورم تا بمیرم

گر فرصتی مانده باقی ای مهربان یاریم کن

استوری تبریک تبریک روز پرستار

تبریک روز پرستار رسمی

اگر خورشید ایمان، گرمابخش دل پرستار باشد

اگر عاطفه پرستار از سرچشمه عاطفه زینبی جاری شود

اگر جویبار رحمت و ایثار پرستار به چشمه تقوای الهی متصل باشد

پرستاری، بالی خواهد بود برای پرواز در آسمان رضایت خدا . . .

عکس پروفایل تبریک روز پرستار

تبریک روز پرستار به عشقم

پرستاری هنر نقاشی لبخند بر بوم دردهاست

روزتان مبارک باد

ای نقاشان زندگی !

روز پرستار بر تو مبارک باد عشقم

تبریک روز پرستار به دوستم

گر پرستار بر مریض همدم بود

بهتر از دارو بر او مرهم بود

گر پرستار را ببخشایند بهشت

بهر اینکارش بهشت هم کم بود

پروفایل تبریک روز پرستار

تبریک روز پرستار به همکار

در این روز بزرگ، ستایش می‌کنم تو را که همچون خورشید، با نور مهرت تاریکی درد را می‌زدایی. پرستاری نه تنها کار تو، بلکه فریاد بلند بشریت است.

عکس نوشته روز پرستار مبارک

تبریک روز پرستار به کادر درمان

با سلام و تشکر فراوان از تعهد و اخلاصتان ، امیدواریم ستاره‌ زندگی و آفتاب مهرتان پیوسته ایام بر دل بیماران بتابد و همواره دعای بندگان بدرقه راه شما باشد

روز پرستار بر شما گرامی باد

عکس تبریک روز پرستار

تبریک روز پرستار به پسر

پرستار با شوق و رنج می آموزد تا رنج انسان را به شوق و آرامش برساند

روز پرستار مبارک پسرم

عکس تبریک روز پرستار به انگلیسی

تبریک روز پرستار به دختر

پرستاری یعنی هنر عشق ورزیدن به همنوعان

به قیمت گذشتن از جسم و روان خود

دخترم خوش به حالت که خداوند از تو راضی است

روزت مبارک دخترم

استوری روز پرستار مبارک

اس ام اس تبریک روز پرستار

ای لباس سپید فرشتگان برتن / قلب بر کف به عشق بیماران

روز تو روز یاس سپید / روز عشق و ایثار، روز امید و نوید .

عکس روز پرستار مبارک

شعر تبریک روز پرستار

کسی که وقت سحر سخت کوش و بیدار است

فرشته ایست که نام خوشش پرستار است

سلامتی وجودش بخواهم از یزدان

یقین که حافظ او، ذات پاک دادار است

روز پرستار مبارک باد

عکس نوشته جدید برای تبریک روز پرستار

متن کوتاه تبریک روز پرستار

پرستاران حامل روح حقیقی انسانیت اند . روز پرستار را به تمامی پرستاران عزیز با روح بلند بالا و زیبا تبریک میگویم

استوری تبریک روز پرستار

تبریک روز پرستار به انگلیسی

You put yourself in harm’s every day to save us without even complaining. You guys are truly a gem . Happy Nurses day!

شما هر روز خودتان را در معرض آسیب و صدمه قرار میدهید تا ما را بدون هیچ گله و شکایتی نجات دهید . شما حقیقتاً جواهری ارزنده هستید . روز پرستار مبارک

عکس روز پرستا رگرامی باد

کارت پستال تبریک روز پرستار

عکس تبریک روز پرستار