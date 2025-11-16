نخستین دوره مسابقات حرفه‌ای و رسمی رمل‌نوردی آفرود کشور در شرق اصفهان، در مسیر ۱۲۰ کیلومتری ورزنه تا جرقویه، با قهرمانی قاطع تیم اصفهان پایان یافت. این رقابت پرهیجان با حضور ۶۰ راننده حرفه‌ای در ۱۲ تیم، مطابق با استانداردهای جهانی برگزار شد و تیم‌های قم الف و ب به ترتیب دوم و سوم شدند.

صحنه‌های پرتاب شن و فریادهای هیجان از قلب کویر ورزنه، جایی که برای نخستین بار در تاریخ، نخستین رقابت رسمی و استاندارد رمل‌نوردی کشور برگزار شد، سرانجام به پایان رسید. ۶۰ آفرودسوار نخبه در قالب ۱۲ تیم از سراسر ایران، روزهای نفس‌گیری را در جاده‌های شنی و سخت ۱۲۰ کیلومتری شرق اصفهان پشت سر گذاشتند تا به خط پایان برسند. از لحظه آغاز مسابقه در ورزنه تا رسیدن به جرقویه، نبرد بین نقشه‌خوانی و قدرت موتورها، چشم هر بیننده‌ای را خیره کرد. اکنون، جام قهرمانی این ماراتن شنی تاریخی در دستان میزبان است. اما چطور اصفهان توانست با اقتدار، فاتح این نبرد بزرگ شود و تیم‌های قدرتمند قم را پشت سر بگذارد؟

اعلام نتایج نهایی ماراتن رمل‌نوردی و تثبیت قهرمانی میزبان

تلاش‌ها و استقامت بی‌وقفه‌ی شرکت‌کنندگان در کویر شرق اصفهان، جایی که جغرافیای ماسه‌ای و رمل‌های متغیر، هر لحظه چالش جدیدی پیش روی رانندگان قرار می‌داد، سرانجام به لحظه اعلام نتایج نهایی ختم شد. بر اساس گزارش رسمی خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان، این رقابت که با حضور بیش از ۶۰ آفرودسوار حرفه‌ای کشور انجام شد، یک پایان هیجان‌انگیز برای تماشاگران و تیم‌ها رقم زد.

رقابت ۱۲۰ کیلومتری در قلب جغرافیای ماسه‌ای

این مسابقات در قالب یک رالی رید کویری با تمرکز بر مهارت‌های نقشه‌خوانی و ناوبری دقیق طراحی شده بود. شرکت‌کنندگان باید مسیری به طول ۱۲۰ کیلومتر را که از شهرستان ورزنه آغاز و در شهرستان جرقویه به پایان می‌رسید، طی می‌کردند. این مسیر با عبور از رمل‌های بلند و سخت‌گذر، نه تنها قدرت فنی اتومبیل‌ها، بلکه استراتژی تیم‌ها و دقت نقشه‌خوان‌ها را به شدت محک زد.

سکوی افتخار و نام قهرمانان

در پایان این رقابت جذاب، تیم میزبان، اصفهان، با عملکردی درخشان و زمان‌بندی دقیق، توانست تمام موانع را پشت سر بگذارد و با شایستگی کامل، بر سکوی نخست قهرمانی این دوره از مسابقات رمل‌نوردی حرفه‌ای کشور بایستد. این پیروزی در خانه، طعم ویژه‌ای برای آفرودسواران اصفهانی داشت، زیرا آن‌ها عنوان نخستین قهرمان رمل‌نوردی حرفه‌ای کشور را از آن خود کردند.

تیم‌های قدرتمند قم نیز، که با دو گروه مجزا در این رقابت حضور یافته بودند، توانستند جایگاه‌های بعدی را به خود اختصاص دهند. تیم قم الف با رقابتی نزدیک و فاصله‌ای اندک نسبت به قهرمان، توانست به مقام دوم دست یابد، و تیم قم ب نیز با ارائه عملکردی قابل قبول و مستمر، جایگاه سوم این ماراتن بزرگ را کسب نمود.

استانداردسازی رقابت‌ها؛ گامی رو به جلو در آفرود ایران

نکته حائز اهمیت در این رویداد، سطح بالای سازماندهی و استانداردسازی آن بود. این رقابت به عنوان نخستین رقابت رمل‌نوردی کشور، با هدف حرکت به سمت حرفه‌ای‌سازی کامل و مطابقت با شرایط کاملاً استاندارد رقابت‌های جهانی رالی رید و آفرود برگزار شد. آفرودسواران برای نخستین بار، مسیر مسابقه را با رعایت دقیق الزامات فنی و ایمنی جهانی پیمودند.

برگزاری این مسابقات در کویر ورزنه، که با تپه‌های ماسه‌ای وسیع و ساختار منحصربه‌فرد رمل‌ها، محیطی ایده‌آل برای ورزش‌های بیابانی است، نه تنها موجب رشد گردشگری منطقه شده، بلکه توجه بیشتری را به این کویر به عنوان یک مقصد بین‌المللی برای ماجراجویان و علاقه‌مندان به ورزش‌های پرهیجان بیابانی جلب کرده است. این منطقه، اکنون به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز آفرود، موتورسواری و دوچرخه‌سواری کویری در ایران شناخته می‌شود.

نقش کویر ورزنه و توسعه اکوتوریسم شرق اصفهان

اخبار تازه‌ای که از کویر شرق اصفهان، به‌ویژه منطقه ورزنه مخابره می‌شود، تمرکز ویژه‌ای بر ظرفیت‌های رمل‌نوردی و اکوتوریسم این منطقه دارد. کویر ورزنه با ریگزارهای متنوع و تپه‌های شنی بلند، امکان تجربه انواع ورزش‌های بیابانی را در قالب تورهای سازمان‌یافته و مسابقات رسمی فراهم کرده است.

همچنین، توجه به نکات ایمنی و اصول حفاظت از محیط زیست در این رویدادها، نشان از رویکردی مسئولانه دارد. توصیه‌های کلیدی شامل استفاده از تجهیزات استاندارد، همراهی با راهنماهای محلی، رعایت مسیرهای مشخص و اطلاع‌رسانی دقیق درباره خطرات احتمالی مانند طوفان شن، به شرکت‌کنندگان و گردشگران ارائه شد. این امر به توسعه پایدار گردشگری در منطقه کمک می‌کند.

رمل‌نوردی در این کویر، به واسطه تدوین برنامه‌های گردشگری متنوعی چون بسته‌های چندروزه، شترسواری، شب‌نشینی زیر آسمان پرستاره و بازدید از جاذبه‌های تاریخی مجاور نظیر تالاب گاوخونی و قلعه قورتان، به یک تجربه کامل گردشگری تبدیل شده است. این روند، حمایت سازمان‌های محلی و گردشگری را برای بهبود زیرساخت‌ها، امکانات اقامتی بوم‌گردی و خدمات راهنمایی به همراه داشته است. رمل‌نوردی اکنون نقش کلیدی در جذب گردشگران داخلی و خارجی و رونق اقتصادی مناطق روستایی پیرامون کویر ایفا می‌کند و تصویر این منطقه را به عنوان یکی از قطب‌های مهم گردشگری کویری ایران تثبیت کرده است.