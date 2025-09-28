انار؛ پلی میان اصفهان و شیان در قاب سینما

مستند بین‌المللی «داستان انار» به کارگردانی خشایار محمودآبادی، شامگاه جمعه چهار مهرماه در اصفهان سینما ساحل برای نخستین‌بار روی پرده رفت؛ اثری که با روایت شاعرانه خود از پیوندهای تاریخی و فرهنگی ایران و چین، نماد انار را بهانه‌ای برای گفت‌وگو درباره عشق، زندگی و دوستی میان دو ملت قرار داده است.

اصفهان امروز_شهرزاد فلاح: مستند بین‌المللی «داستان انار» به کارگردانی خشایار محمودآبادی، شامگاه جمعه چهار مهرماه در اصفهان سینما ساحل برای نخستین‌بار روی پرده رفت؛ اثری که با روایت شاعرانه خود از پیوندهای تاریخی و فرهنگی ایران و چین، نماد انار را بهانه‌ای برای گفت‌وگو درباره عشق، زندگی و دوستی میان دو ملت قرار داده است.

این مراسم با استقبال گسترده علاقه‌مندان به سینما و فرهنگ همراه شد؛ جمعیت آن‌چنان پرشمار بود که فیلم به‌صورت هم‌زمان در دو سالن سینمایی اصفهان اکران شد. حضور چهره‌های شاخصی همچون محمدحسین لطیفی (تهیه‌کننده) فرهاد قائمیان (هنرمند پیشکسوت سینما) رهبرقنبری (تدوینگر) سیدین‌نیا (مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان) و آقای طغیانی (نماینده مجلس شورای اسلامی) بر اهمیت این رویداد افزود.

مستندی برای بازشناسی ریشه‌های مشترک

«داستان انار» روایتی از مسیر تاریخی جاده ابریشم است؛ مسیری که از اصفهان تا شیان چین امتداد دارد. فیلم در قاب‌هایی شاعرانه از معماری، هنر و زندگی مردم دو سرزمین، ظرفیت‌های مشترک فرهنگی را به تصویر می‌کشد.

بخش ایران در لوکیشن‌های شاخص اصفهان از جمله میدان نقش جهان، مسجد جامع عباسی، پل خواجو، پل مارنان و چهلستون فیلم‌برداری شد و در بخش چین، دوربین به شهر شیان رفت؛ شهری که همانند اصفهان، «انار» را به‌عنوان نماد خود می‌شناسد. حضور شخصیت «خانم انار» مترجم جوان چینی رنگ‌وبوی متفاوتی به این روایت بخشیده و هویت فیلم را جهانی‌تر کرده است.

سخنان بزرگان در آیین رونمایی

محمدحسین لطیفی، تهیه‌کننده فیلم:

«من خود را سربازی می‌دانم که در خط مقدم هنر و فرهنگ این سرزمین ایستاده‌ام. امیدوارم مدیران ارشد استان نیز همین دغدغه را داشته باشند و بیش‌ازپیش به حمایت از هنر و هنرمندان بپردازند. داستان انار تنها یک فیلم نیست، بلکه حرکتی فرهنگی برای گفت‌وگو با جهان است.»

فرهاد قائمیان، بازیگر و هنرمند:

«فرهنگ و هنر ایران ریشه در تاریخ و تمدن کهن دارد و وظیفه ماست که از این سرمایه بی‌بدیل پاسداری کنیم. امیدوارم مدیران فرهنگی بیش‌ازپیش به جوانان بها دهند و آن‌ها را در مسیر خلق آثار هنری حمایت کنند.»

سیدین‌نیا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان:

«ساخت شهر هنر و سینما در اصفهان به‌زودی کلنگ‌زنی خواهد شد. این پروژه می‌تواند بستر تازه‌ای برای رشد خلاقیت‌های سینمایی و هنری در اصفهان باشد.»

آقای طغیانی، نماینده مجلس شورای اسلامی:

«ایجاد شهر سینمایی در اصفهان طرحی ملی است که حمایت‌های لازم برای تحقق آن صورت خواهد گرفت. چنین پروژه‌هایی می‌توانند به ارتقای جایگاه فرهنگی و اقتصادی استان کمک کنند.»

اکران مستند «داستان انار» در اصفهان نه‌تنها یک رخداد فرهنگی، بلکه آیینی برای پاسداشت پیوندهای تمدن‌ها و تجلیل از میراث ماندگار ایران بود. در بخش پایانی این مراسم، لحظه‌ای ویژه رقم خورد؛ مدالی مزین به تصویر پروفسور اصغر محمودآبادی ایران‌شناس برجسته و چهره‌ای فرهیخته که نام او با پژوهش و فرهنگ گره‌خورده است به مناسبت سالروز تولد این استاد فقید، توسط مسیح احمدی به همسر استاد محمودآبادی، اهدا شد.

این اهدای نمادین، نه‌تنها یاد و خاطره پروفسور محمودآبادی را زنده نگاه داشت، بلکه پیوند نسل‌ها را در تداوم راه علم، هنر و فرهنگ به نمایش گذاشت؛ گویی همانند انار، دانه‌های پراکنده؛ اما هم‌خانواده فرهنگ و دانش، بار دیگر در یک قاب گرد آمدند تا پیام جاودانگی را به مخاطبان این مستند و آیندگان منتقل کنند.