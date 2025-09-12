خدمات نمونه گیری در منزل اصفهان با پوشش همه بیمه ها!

ترافیک خیابان‌های اصفهان در سال‌های اخیر به حد سرسام‌آوری رسیده است و به خصوص در ساعات شلوغ شبانه روز، می‌تواند بسیار کلافه‌کننده باشد. حال تصور کنید با وجود بیماری یا به همراه داشتن کودک یا سالمند، بخواهید برای انجام آزمایش‌های پزشکی به آزمایشگاه مراجعه کنید؛

ترافیک خیابان‌های اصفهان در سال‌های اخیر به حد سرسام‌آوری رسیده است و به خصوص در ساعات شلوغ شبانه روز، می‌تواند بسیار کلافه‌کننده باشد. حال تصور کنید با وجود بیماری یا به همراه داشتن کودک یا سالمند، بخواهید برای انجام آزمایش‌های پزشکی به آزمایشگاه مراجعه کنید؛ در این وضعیت، قطعا چالش‌های رفت‌وآمد مضاعف نیز خواهد شد! اما خوشبختانه در سال‌های اخیر، با ظهور خدمات نمونه گیری در منزل اصفهان، شهروندان می‌توانند به راحتی هر آزمایشی را جهت انجام در منزل، برای خود، فرزندان یا سالمندان خانواده درخواست دهند.

انواع خدمات آزمایش در منزل اصفهان

در خدمات آزمایش در منزل، یک کارشناس مجرب آزمایشگاه به منزل یا محل کار شما مراجعه کرده و نمونه خون، ادرار، مایعات و... را در شرایط بهداشتی دریافت می‌کند و برای آنالیز به آزمایشگاه انتقال می‌دهد. بنابراین، می‌توان گفت همه آزمایش‌های پزشکی که توسط پزشکان تجویز می‌شود در خدمات آزمایش در منزل اصفهان قابل انجام است. بعضی از این آزمایش‌ها عبارتند از:

۱- آزمایش خون

آزمایش خون انواع مختلفی دارد و می‌تواند برای اهداف گوناگونی استفاده شود. برخی از این آزمایش‌ها عبارتند از:

آزمایش CBC (شمارش کامل سلول‌های خون برای تشخیص کم خونی و سایر اختلالات خون)

(شمارش کامل سلول‌های خون برای تشخیص کم خونی و سایر اختلالات خون) آزمایش قند خون (آزمایش قند خون ناشتا، تست تحمل گلوکز و قند سه ماهه)

(آزمایش قند خون ناشتا، تست تحمل گلوکز و قند سه ماهه) آزمایش چربی خون (Total cholesterol, HDL, LDL, Triglycerides)

(Total cholesterol, HDL, LDL, Triglycerides) آزمایش آنزیم‌های کبدی (برای تشخیص کبد چرب، هپاتیت و سیروز؛ AST, ALT, ALP)

(برای تشخیص کبد چرب، هپاتیت و سیروز؛ AST, ALT, ALP) آزمایش تیروئید (تشخیص کم کاری و پرکاری تیروئید؛ TSH, T4, T3)

(تشخیص کم کاری و پرکاری تیروئید؛ TSH, T4, T3) آزمایش روماتیسم

آزمایش‌های کلیه (کراتینین و نیتروژن اوره)

(کراتینین و نیتروژن اوره) آزمایش‌های تشخیص سرطان

آزمایش ویتامین D

آزمایش آهن خون (فریتین و آهن سرم خون)

(فریتین و آهن سرم خون) آزمایش الکترولیت‌ها و مواد معدنی

آزمایش بارداری

آزمایش زردی نوزاد

آزمایش‌های هورمونی (هورمون‌هایی مانند کورتیزول، انسولین، هورمون‌های رشد و هورمون‌های جنسی)

(هورمون‌هایی مانند کورتیزول، انسولین، هورمون‌های رشد و هورمون‌های جنسی) تست‌های آنزیم‌های قلبی (Troponin و CK-MB پس از حمله قلبی یا برای تشخیص آن)

(Troponin و CK-MB پس از حمله قلبی یا برای تشخیص آن) تست‌های انعقاد خون

2- آزمایش ادرار

آزمایش ادرار برای اهداف زیر تجویز می‌شود و به راحتی در خدمات نمونه گیری در منزل اصفهان قابل انجام است:

تست آنالیز ادرار (بررسی رنگ، pH، پروتئین، گلوکز، کتون، بیلیروبین و باکتری)

(بررسی رنگ، pH، پروتئین، گلوکز، کتون، بیلیروبین و باکتری) کشت ادرار (برای شناسایی باکتری یا قارچ‌های عفونی)

(برای شناسایی باکتری یا قارچ‌های عفونی) تست جمع‌آوری ادرار ۲۴ ساعته (اندازه‌گیری دقیق‌تر ترکیبات ادرار)

(اندازه‌گیری دقیق‌تر ترکیبات ادرار) تست میکروآلبومین (تشخیص آسیب اولیه کلیه به ویژه در بیماران دیابتی)

۳- آزمایش مدفوع

آزمایش مدفوع می‌تواند بسیاری از اختلالات گوارشی را شناسایی کند. برخی از انواع این تست عبارتند از:

تست خون مخفی در مدفوع ( تشخیص سرطان روده بزرگ)

( تشخیص سرطان روده بزرگ) کشت مدفوع (برای شناسایی باکتری‌های عفونی)

(برای شناسایی باکتری‌های عفونی) تست انگل و تخم انگل

تست چربی مدفوع (برای بررسی سوء جذب چربی)

۴- نمونه برداری

نمونه برداری از مایعات یا بافت نواحی مختلف بدن می‌تواند برای تشخیص برخی سرطان‌ها یا عفونت‌ها استفاده شود. برخی از رایج‌ترین نمونه‌های این تست عبارتند از:

پاپ اسمیر (غربالگری سرطان دهانه رحم)

(غربالگری سرطان دهانه رحم) نمونه‌برداری از واژن، رکتوم یا زخم‌های دهانی ( تشخیص بیماری‌های مقارتبی مانند کلامیدیا، سوزاک، هرپس، HPV و سیفیلیس)

نمونه‌برداری از زگیل‌ها در مردان (تشخیص ابتلا به HPV)

۵- چکاپ کامل زنان و مردان

آزمایش چکاپ کامل برای اطمینان از سلامتی و ارزیابی شاخص‌های حیاتی بدن تجویز می‌شود و بسته به تشخیص پزشک، می‌تواند شامل همه یا بخشی از آزمایش‌هایی که در بالا معرفی شدند باشد. معمولا توصیه می‌شود که همه بزرگسالان حداقل به طور سالانه این آزمایش را انجام دهند تا با تشخیص زودهنگام بیماری‌ها، از بحرانی شدن آن‌ها پیشگیری نمایند. تجویز و انجام چکاپ کامل در خدمات آزمایش در منزل اصفهان قابل ارائه است.

چطور از بیمه خود برای خدمات نمونه گیری در منزل استفاده کنیم؟

شما می‌توانید با خیال راحت، از پوشش بیمه درمانی پایه و تکمیلی خود برای انجام نمونه گیری در منزل اصفهان استفاده کنید. برای استفاده از پوشش بیمه درمانی، کافی است هنگام ثبت درخواست آزمایش در سایت هومکا، نسخه (یا کد رهگیری) خود را وارد کرده و نوع بیمه پایه و تکمیلی خود را مشخص نمایید تا به طور خودکار، هزینه شما طبق تعرفه‌های بیمه محاسبه شود. چنانچه ثبت درخواست آنلاین برای شما دشوار است، می‌توانید با شماره ۰۲۱۹۱۲۱۲۳۴۸ تماس بگیرید تا همکاران ما اطلاعات لازم را از شما دریافت کرده و سایر مراحل را انجام دهند.

همچنین قابل ذکر است چنانچه تمایل داشته باشید می‌توانید فاکتور نتایج آزمایش را با مهر رسمی آزمایشگاه دریافت کرده و شخصا برای ارائه به دفتر بیمه درمانی اقدام نمایید.

هزینه خدمات نمونه گیری در منزل اصفهان چقدر است؟

خدمات آزمایش در منزل اصفهان مطابق با تعرفه قانونی که در آزمایشگاه‌های حضوری اعمل می‌شود، ارائه می‌گردند و از این جهت، شما هزینه اضافه‌ای نخواهید پرداخت. تنها هزینه‌ای که شما باید علاوه بر هزینه‌های رایج آزمایش‌های پزشکی بپردازید، حق‌الزحمه مراجعه کارشناس به منزل شماست که در سال ۱۴۰۴ برابر با ۲۹۰ هزار تومان است. برای اطلاعات بیشتر و استعلام هزینه دقیق آزمایش‌های خود با پشتیبانی هومکا تماس بگیرید.

هومکا، بهترین مرکز آزمایش در منزل اصفهان!

دیگر برای انجام آزمایش‌های خون، ادرار، چکاپ و غربالگری و... نیازی به تحمل شلوغی آزمایشگاه و ترافیک شهر نیست. هومکا با تیمی از متخصصان مجرب و پرستاران حرفه‌ای، خدمات آزمایشگاهی را با بالاترین دقت و استانداردهای جهانی در منزل یا محل کار شما ارائه می‌دهد. تنها با یک تماس تلفنی یا چند کلیک ساده، می‌توانید زمان آزمایش در منزل اصفهان را هماهنگ کرده و نتیجه آن را نیز به صورت آنلاین دریافت نمایید. هومکا، مراقبت از سلامت و جلب رضایت شما را اولویت خود می‌داند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست آزمایش در منزل به سایت هومکا مراجعه کنید!