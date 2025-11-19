در جریان بازدید ویژه‌ای که با حضور دکتر مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، دکتر حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، مهندس فرهاد امین دهقان مدیرعامل شرکت نفت سپاهان، اعضای هیأت‌مدیره شرکت و مدیران ارشد پالایشگاه برگزار شد، بخش‌های مختلف پروژه FRW مورد بازدید قرار گرفت و روند طراحی، اجرا و راه‌اندازی آن تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت سپاهان؛ این پروژه که امور مطالعاتی اولیه آن از سال ۱۳۹۶ آغاز شده، با اتکا به توان مهندسی و تخصص داخلی، اکنون به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم و استراتژیک صنعت روانکار کشور به بهره‌برداری رسیده است.

فرهاد امین‌ دهقان مدیرعامل شرکت نفت سپاهان در این مراسم اظهار کرد: «پروژه FRW با وجود محدودیت‌ها، مشکلات تجهیزاتی و هزینه‌های بالا، به همت نیروهای متخصص داخلی و با همراهی سهامداران به نتیجه رسید. اجرای موفق این طرح، زمینه افزایش حدود ۱۰ درصدی ظرفیت تولید و ارتقای چشمگیر کیفیت محصولات را فراهم کرده است.»

وی افزود: «فاز دوم پروژه که شامل فرایند ویژه فیلترینگ است، در ماه‌های آینده راه‌اندازی خواهد شد. این بخش، نقشی اساسی در فرایند ریکاوری و افزایش سرعت تولید دارد و تکمیل آن جهش دیگری در بهره‌وری پالایشگاه ایجاد می‌کند.»

مدیرعامل نفت سپاهان هزینه اجرای فاز نخست پروژه را ۳۵ میلیون دلار اعلام و تصریح کرد: «آورده اقتصادی این طرح، حدود ۲.۵ همت در سال است که بازده مالی بسیار مطلوبی برای شرکت ایجاد می‌کند. تجربه این پروژه می‌تواند به‌عنوان یک الگوی موفق برای صنایع نفتی کشور مورد استفاده قرار گیرد.»

در این مراسم، استاندار اصفهان ضمن اهدای لوح ویژه، از تلاش‌های مهندس امین دهقان برای کسب عنوان «صادرکننده ممتاز ملی سال ۱۴۰۴» تقدیر کرد. وی با بیان این که «پروژه FRW که فاز نخست آن در دست بهره‌برداری است پروژه‌ای ملی بوده که منجر به ارتقای کیفیت محصولات و هم چنین کمک به محیط زیست خواهد شد»؛ اضافه داشت: «شرکت‌های نفتی در منطقه باید همت کنند و با تولید محصولات با کیفیت، کاهش آلاینده‌ها را در دستور کار داشته باشند». وی هم چنین بیان داشت: «در تولید مواد نفتی با کیفیت بالا اتفاقات خوبی در استان اصفهان در حال رخ دادن است که تاثیر ملی خواهد داشت».

استاندار اصفهان با بیان این که «تکمیل زنجیره ارزش نفت در استان اصفهان از اهمیت بالایی برخوردار است»، افزود: «این امر منجر به توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری و سودآوری مجموعه‌ها خواهد شد، ضمن این که از خام فروشی هم جلوگیری می‌کند».

وی تصریح کرد: «ایجاد زنجیره ارزش، منجر به اشتغال پایدار، رونق اقتصادی،افزایش بهره‌وری و کمک به محیط زیست خواهد شد».

جمالی نژاد با بیان این که «توجه به مسؤولیت اجتماعی، منجر به افزایش اعتماد مردم به بنگاه‌های صنعتی خواهد شد»، ادامه داد: «هر مجموعه صنعتی برای توسعه و رشد، نیاز به اقبال مردم دارد. مسؤولیت اجتماعی، نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت است و بنگاه‌ها نباید از این ظرفیت غافل بمانند».

استاندار اصفهان با بیان این که «باید صندوق توسعه منطقه‌ای در راستای تحقق مسؤولیت اجتماعی صنایع استان اصفهان راه اندازی شود»، گفت: «پیوند صنعت نفت و دانشگاه در استان اصفهان باید تقویت شود و راه‌اندازی‌ پروژه‌هایی مانند FRW نتیجه کار علمی و گروهی است که لازم است ادامه داشته باشد».

در ادامه این برنامه، دکتر حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه با قدردانی از کارکنان و متخصصان نفت سپاهان گفت: «اتکای شرکت به ظرفیت‌های بومی و توان مهندسی داخلی، پروژه FRW را به نقطه موفقیت رسانده است. انتظار می‌رود وزارت صمت از صدور مجوزهای موازی برای واحدهایی که خوراک کافی ندارند خودداری کند و تمرکز بر توسعه زنجیره‌های موجود را در اولویت قرار دهد».

وی افزود: «تکمیل زنجیره ارزش در صنایع نفتی، موجب افزایش بهره‌وری، جلوگیری از خام‌فروشی و خلق ارزش افزوده بیش تر برای کشور خواهد شد».