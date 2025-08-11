لیست مدارس دخترانه اردستان + آدرس و شماره تلفن

در این مطلب، آدرس‌ها و شماره‌های تماس مدارس دخترانه اردستان به شما کمک می‌کند تا بتوانید به راحتی برای ثبت‌نام و امور اداری اقدام کنید.

تحریریه اصفهان: انتخاب مدرسه مناسب برای فرزند، به ویژه برای دختران، یکی از دغدغه‌های مهم والدین در هر شهری است. در این مقاله، آدرس‌ها و شماره‌های تماس مدارس دخترانه اردستان را در اختیار شما قرار داده‌ایم تا بتوانید به راحتی برای انجام امور اداری و ثبت‌نام فرزندتان اقدام کنید.

مدارس دخترانه اردستان

لیست مدارس ابتدایی دخترانه اردستان

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 دبستان دولتی دخترانه ابو ریحان اردستان اردستان 5248087 یا 5248097 8381835611 2 دبستان دولتی دخترانه امیر کبیر اردستان شهرک هفت تیر کوچه أبان 54248030 8381848567 3 دبستان دولتی دخترانه مصطفوی اردستان خیابان امام خمینی جنب بانک صادرات 5243057 یا 54243054 8381855410 4 دبستان دولتی دخترانه پروین اعتصامی اردستان مهاباد کوی شهید اشتری 5322440 یا 54402075 8443136757 5 دبستان دولتی دخترانه شریعتی اردستان خیابان قیام 54244760 5456183817 6 دبستان دولتی دخترانه شهید رهبری اردستان خیابان قیام 5424369 2451023652 7 دبستان غیر انتفاعی دخترانه یاس نبی اردستان سه راه حلال احمر خیابان 22 بهمن کوچه رسالت 54246024 - 8 دبستان غیر انتفاعی دخترانه سما اردستان جنب دانشگاه آزاد 54246046 8381838791 9 دبستان غیر انتفاعی دخترانه سما 2 اردستان دانشگاه آزاد 54247721 یا 54246046 8381933136 10 دبستان غیر انتفاعی دخترانه یاس نبی اردستان خیابان 22بهمن روبروی باشگاه 17 شهریور خیابان رسالت نبش کوچه صداقت 5242468 یا 54242468 8381875192 11 دبستان غیر انتفاعی دخترانه سما اردستان در استان اصفهان - 54246046 -

لیست دبیرستان دخترانه اردستان

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 متوسطه دخترانه شهید مهدی ایزدپناه اردستان - - - 2 متوسطه دخترانه ابن سینا اردستان خیابان امام خمینی کوچه صحت 5242038 8381965371 3 متوسطه دخترانه شبانه روزی ارشاد اردستان خیابان هلال احمر 5243534 8381859351 4 متوسطه دخترانه قدس مهاباد اردستان مهاباد خیابان 45متری جنب بسیج 5322140 8443119953 5 متوسطه دخترانه کوثر اردستان نیسیان 5723331 8441574878 6 متوسطه دخترانه زینب بیگم اردستان خیابان امام خمینی 54243057 - 7 متوسطه دخترانه سمیه اردستان خیابان شهید فائق خیابان شهدا 5243081 - 8 متوسطه دخترانه ولیعصر اردستان دهستان برزاوند روستای نیسیان 5723310 - 9 متوسطه دخترانه دکتر حسابی اردستان - - - 10 متوسطه دخترانه شهید مالکی اردستان - - - 11 متوسطه دخترانه اندیشه اردستان محله فهره 54243058 - 12 متوسطه دخترانه اندیشه اردستان خیابان امام روبروی بنیاد شهیدخانه معلم 54246031 - 13 متوسطه دخترانه فرزانگان اردستان جنب دبیرستان ارشاد - - 14 متوسطه دخترانه مرکزآموزش ازراه دور رشد اردستان خیابان قیام 5243065 -

لیست هنرستان دخترانه اردستان

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی 1 هنرستان دخترانه قدس اردستان مهاباد خیابان 45 متری جنب بسیج 5322140 8381876433 2 هنرستان دخترانه دکتر فاطمی 2 اردستان کوچه بسیج 54246039 8441178451 3 هنرستان دخترانه دکترفاطمی اردستان کوچه بسیج 54246039 8381864741

سخن آخر

در این مقاله آدرس‌ها و شماره‌های تماس مدارس دخترانه اردستان در اختیار شما قرار گرفت تا بتوانید اطلاعات مورد نیاز خود را به راحتی پیدا کنید. در صورتی که اطلاعات موجود اشتباه است یا تغییرات جدیدی در آن ایجاد شده، لطفاً در قسمت نظرات ما را مطلع سازید.