لیست مدارس دخترانه چادگان: آدرس، تلفن و کدپستی
اگر به دنبال اطلاعات دقیق و بهروز از مدارس دخترانه چادگان هستید، در این مقاله تمامی آدرسها، شماره تلفنها و کدپستی مدارس مختلف در این منطقه جمعآوری شده است. این اطلاعات میتواند به شما در انجام امور اداری و ارتباط با مدارس فرزندتان کمک کند.
تحریریه اصفهان:در این مطلب، تمامی اطلاعات مربوط به مدارس دخترانه چادگان شامل آدرس، شماره تلفن و کدپستی برای کمک به شما در انجام امور اداری و ارتباط با مدارس فرزندتان آورده شده است. برای دسترسی سریع به اطلاعات مدارس مختلف در این منطقه، لیست مدارس ابتدایی، دبیرستانها و هنرستانهای دخترانه چادگان را مشاهده کنید.
مدارس دخترانه چادگان
لیست مدارس ابتدایی دخترانه چادگان
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|دبستان دولتی دخترانه پروین اعتصامی چادگان
|رزوه خیابان امام پایین تر از شهرداری
|-
|8576133114
|2
|دبستان دولتی دخترانه زینب (س) چادگان
|خیابان امام خمینی (ره) خیابان فصیحی کوچه شهید شاهمرادی
|57722629
|8571911335
|3
|دبستان دولتی دخترانه معلم شهیده زینت سلیمانی چادگان
|چادگان خیابان خرمشهر جنب کانون باهنر
|57726290
|8571934668
|4
|دبستان دولتی دخترانه ارشاد چادگان
|مشهد کاوه
|4842180 یا 57715180
|8574116769
|5
|دبستان غیر انتفاعی دخترانه شهیدحسین قره داغی چادگان
|چادگان. رزوه .خیابان امام .خیابان شهید جعفری
|57702160
|8576135338
لیست دبیرستان دخترانه چادگان
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|متوسطه دخترانه نهضت چادگان
|خیابان مسجدجامع
|4722339 یا 57722339
|8571716355
|2
|متوسطه دخترانه تربیت چادگان
|رزوه خیابان محمدیه
|4872150 یا 57702311
|8576138145
|3
|متوسطه دخترانه عفت چادگان
|خیابان دهه فجر کوچه برق
|57723772 یا 57722238
|8571814936
|4
|متوسطه دخترانه نرجس خاتون چادگان
|رزوه خیابان اصلی کوی نجفی
|4782200
|-
|5
|متوسطه دخترانه سمانه چادگان
|انالوجه خیابان اصلی
|57704388
|-
|6
|متوسطه دخترانه حضرت زهرا (س) چادگان
|خیابان امام خمینی مسجد جامع
|-
|-
|7
|متوسطه دخترانه امتحانات متفرقه دختران چادگان
|خیابان دهه فجر مدرسه حضرت زهرا (س)
|57722339
|-
|8
|متوسطه دخترانه حجاب چادگان
|ابتدای ورودی روستای علی آباد روی تپه مدرسه شبانه روزی علی اباد
|-
|-
|9
|متوسطه دخترانه حاج حسینعلی مولوی چادگان
|روستای علیعرب
|-
|-
|10
|متوسطه دخترانه فاطمیه چادگان
|گشنیزجان
|-
|-
|11
|متوسطه دخترانه حضرت معصومه 2 چادگان
|روستای فراموشجان بلوار اصلی
|-
|-
|12
|متوسطه دخترانه حلیمه چادگان
|مشهد کاوه جنب مسجد جامع
|-
|-
لیست هنرستان دخترانه چادگان
|شماره
|نام مدرسه
|آدرس
|شماره تلفن
|کدپستی
|1
|هنرستان دخترانه کاردانش مهرگان چادگان
|رزوه خیابان محمدیه
|57702311
|8576138145
|2
|هنرستان دخترانه حاج حسین جم چادگان
|خیابان خرمشهر کوچه شهید نوراله عباسی
|4722332 یا 57722332
|8571633797
سخن آخر
در این مقاله تلاش کردیم تا اطلاعات دقیق و بهروز از آدرس، شماره تلفن و کدپستی مدارس دخترانه چادگان را در اختیار شما قرار دهیم. در صورتی که اطلاعاتی اشتباه به نظر میرسد یا مدرسهای فراموش شده است، لطفاً در قسمت نظرات اعلام کنید تا اصلاحات لازم انجام شود.