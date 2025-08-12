بیوگرافی مهرنوش مسعودیان؛ از سریال شغال تا سینمای ایران

مهرنوش مسعودیان، بازیگری که با نقش سیما در سریال «لحظه گرگ و میش» شناخته شد، حالا در سریال «شغال» درخشش تازه‌ای دارد. در این گزارش، به بررسی بیوگرافی شخصی و حرفه‌ای این بازیگر بااستعداد و موفقیت‌های اخیرش می‌پردازیم.

اصفهان امروز_ هاجر خانی: مهرنوش مسـعودیان(Mehrnoush Massoudian) بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون اهل تهران است که در جدیدترین اثرش در شبکه نمایش خانگی در سریال شغال به کارگردانی بهرنگ توقیفی حضور درخشانی دارد.وی با ایفای نقش سیما در سریال لحظه گرگ و میش به شهرت رسید.در این گزارش به معرفی کامل زندگی، آثار و جنبه‌های مختلف زندگی حرفه‌ای و شخصی او می‌پردازیم.

مشخصات مهرنوش مسـعودیان

مشخصات فردی

نام کامل: مهرنوش مسعودیان

تاریخ تولد: متولد دهه 1370

محل تولد: تهران، ایران

شغل: بازیگر سینما و تلویزیون

نماد ماه تولد: فروردین (قوچ)

مشخصات فیزیکی

قد: ۱۷۲ سانتیمتر

وزن: ۵۵ کیلوگرم

رنگ چشم: قهوه‌ای

رنگ مو: مشکی

چپ دست یا راست دست: راست دست

مشخصات خانوادگی

نام خواهران: شیوا

نام همسر (همسران): مجرد

مشخصات تحصیلی

دانشگاه: دانشگاه هنر تهران

رشته تحصیلی: بازیگری

مدرک: کارشناسی

مهرنوش مسـعودیان در پشت صحنه تئاتر

بیوگرافی کامل مهرنوش مسـعودیان

کودکی و اوایل زندگی

مهرنوش مسعودیان در تهران به دنیا آمد و اطلاعات دقیقی از تاریخ تولد وی در سایت ها منتشر نشده است و حتی اگر به صفحه اینستاگرام وی سری بزنید متوجه می شوید که تاکنون عکسی در این باره منتشر نکرده که اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم.

خانواده

اطلاعات دقیقی در مورد تعداد اعضای خانواده مهرنوش مسعودیان یا شغل و فعالیت های آن ها در دسترس نیست.تنها میدانیم که اسم خواهر وی شیوا است.

تحصیلات

مهرنوش مسعودیان پس از پایان تحصیلات دبیرستان، وارد دانشگاه هنر تهران شد و در رشته بازیگری در مقطع کارشناسی تحصیل کرد.

ازدواج و فرزندان

مهرنوش مسعودیان هنوز ازدواج نکرده است و در حال حاضر مجرد است.

شروع فعالیت

مهرنوش فعالیت‌های حرفه‌ای خود را با بازی در نقش کوتاهی در سریال «شهرزاد» آغاز کرد و سپس در فیلم سینمایی «فروشنده» به کارگردانی اصغر فرهادی به ایفای نقش پرداخت. او در این فیلم نقش مکمل داشت و توانست در کنار شهاب حسینی و ترانه علیدوستی خود را به عنوان یک بازیگر جوان معرفی کند.

اساتید و مربیان

مهرنوش مسعودیان از اساتید بزرگ ایرانی همچون اصغر فرهادی و همایون اسعدیان برای آموزش و کسب مهارت در بازیگری بهره برده است.

علایق و تفریحات

مهرنوش علاقه زیادی به کتابخوانی و ادبیات دارد و در زمان‌های فراغت خود به مطالعه رمان‌های مختلف می‌پردازد. همچنین، او به حقوق حیوانات نیز توجه ویژه‌ای دارد و فعالیت‌هایی در این زمینه انجام می‌دهد.

شبکه‌های اجتماعی

اینستاگرام مهرنوش مسـعودیان به آدرس @mehrnoosh.masoudian است که بیش از 2500 هزار فالور دارد، 398 صفحه را دنبال می کند و تاکنون 105 پست بارگذاری کرده است.

صفحه اینستاگرام مهرنوش مسـعودیان

آثار

فیلم سینمایی «فروشنده» (۱۳۹۴)

سریال «لحظه گرگ و میش» (۱۳۹۹)-نقش سیما

تئاتر «دیوارها» (۱۳۹۷)

تئاتر «هتل کوهستانی» (۱۳۹۶)

شایعات و حقایق کمتر شنیده‌شده

صفحه ویکی پدیا این بازیگر هنوز ایجاد نشده است.

صفحه اینستاگرام مهرنوش تیک رسمی اینستاگرام را ندارد.

پرسش‌های متداول

مهرنوش مسعودیان در چه سریالی بازی کرده است؟

او در سریال «لحظه گرگ و میش» ایفای نقش کرده است.

مهرنوش مسعودیان متأهل است؟

خیر، او هنوز ازدواج نکرده است.

مهرنوش مسعودیان در کدام فیلم با اصغر فرهادی همکاری کرده است؟

او در فیلم «فروشنده» با اصغر فرهادی همکاری کرده است.

سخن آخر

مهرنوش مسعودیان یکی از بازیگران جوان و مستعد است که در مدت زمان کوتاهی توانسته در سینما و تلویزیون ایران جایگاه خاصی پیدا کند. اگر شما اطلاعات بیشتری از زندگی شخصی وی دارید با ما و سایر مخاطبان سایت اصفهان امروز در قسمت نظرات مطرح کنید.