بیوگرافی مهشید جوادی بازیگر سریال شغال + عکس جدید

در این گزارش به بیوگرافی مهشید جوادی، بازیگر معروف ایرانی، پرداخته‌ایم. اطلاعاتی از خانواده، تحصیلات، قد و وزن، زندگی شخصی و همسر او، همچنین لیست آثار و حقایق کمتر شنیده شده از زندگی‌اش به همراه عکس‌های جدیدش در اختیار شما قرار داده‌ایم

اصفهان امروز_ هاجر خانی: مهشید جوادی(Mahshid Javadi) بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون است که در جدیدترین اثرش در سریال شغال به کارگردانی برزو نیک نژاد در شبکه نمایش خانگی حضور دارد.وی بازیگری را از تئاتر شروع کرد تا این که با نقش جوانی مارال در سریال آنام به کارگردانی جواد افشار به عنوان بازیگر شناخته شد و با نقش مرضیه در سریال بچه مهندس 3 به شهرت رسید.در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا اطلاعاتی از بیوگرافی و عکس های مهشید جوادی را در اختیار شما بگذاریم.

مهشید جوادی کیست؟

مشخصات فردی

نام کامل: مهشید جوادی

تاریخ تولد: 2 بهمن 1374

محل تولد: ارومیه

شغل: بازیگر، طراح صحنه، طراح لباس

نماد ماه تولد: دلو

مشخصات فیزیکی

قد: 167 سانتی متر

وزن: 63 کیلو

رنگ چشم: قهوه ای

رنگ مو: مشکی

چپ دست یا راست دست: راست دست

مشخصات خانوادگی

نام پدر: حسن

نام برادران: یک برادر

مشخصات تحصیلی

دانشگاه: دانشگاه آزاد ارومیه

رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی

مدرک: کارشناسی

بیوگرافی کامل مهشید جوادی

کودکی و اوایل زندگی

مهشید جوادی در روز دوشنبه 2 بهمن 1374 مصادف با 22 ژانویه سال 196 میلادی در ارومیه استان آذربایجان غربی به دنیا آمد. سن مهشید جوادی هم اکنون 28 سال است.

خانواده

خانواده مهشید جوادی کم جمیعت است.وی فرزند اول خانواده می باشد وتنها یک برادر کوچکتر متولد ۱۳۸۰ دارد که از او بعنوان بهترین رفیق خود نام می برد.نام پدر مهشید جوادی، حسن است و اطلاعاتی از شغل والدین وی در دسترس نیست.

تحصیلات

مهشید جوادی فارغ‌التحصیل رشته ریاضی کاربردی از دانشگاه آزاد ارومیه است. او قصد داشت در مقطع کارشناسی ارشد در رشته فیزیک ادامه تحصیل دهد. تحصیلاتش در رشته ریاضی، به همراه علاقه‌اش به هنر، باعث شد که به طور همزمان در کلاس‌های خبرنگاری و گویندگی شرکت کند و در نهایت وارد دنیای بازیگری شود.

شروع فعالیت

بازیگری مهشید جوادی با کار در تئاتر در ارومیه آغاز شد. او سپس در دو سریال تلویزیونی به زبان ترکی آذری برای شبکه استانی ارومیه بازی کرد و به تدریج به تهران مهاجرت کرد تا فعالیت‌های حرفه‌ای خود را ادامه دهد. نخستین تجربه تلویزیونی او در سریال "عمودی‌ها" به کارگردانی محمد حجت ذیجودی بود که در سال ۱۳۹۶ پخش شد.

او به دنبال فراخوان بازیگری در سریال جواد افشار تست داد و قبول شد.او در سال ۱۳۹۶ با سریال «آنام» در نقش جوانی مارال اولین تجربه بازی جلوی دوربین را به دست آورد و با نقش مرضیه در سریال بچه مهندس به شهرت رسید.

اساتید و مربیان

مهشید جوادی در طول مسیر بازیگری خود از هنرمندان بزرگی مانند جواد افشار و کیانوش گرامی بهره‌برداری کرده و در کنار آن‌ها توانست تجربیات بسیاری کسب کند.

علایق و تفریحات

مهشید جوادی علاوه بر بازیگری به نقاشی و هنر رنگ روغن علاقه دارد و در این زمینه فعالیت می‌کند. همچنین علاقه زیادی به موسیقی سنتی دارد و در اوقات فراغت، به موسیقی گوش می‌دهد. ورزش سوارکاری نیز یکی دیگر از علاقه‌مندی‌های اوست که آن را در سریال "آنام" یاد گرفته و هنوز به آن ادامه می‌دهد.

مهشید جوادی و همسرش

مهشید جوادی و همسرش، عکس مهشید جوادی و همسرش و فرزندش و...از مواردی است که در فضای مجازی درباره مجرد یا متاهل بودن این بازیگر جست و جو می باشد اما وی تاکنون ازدواج نکرده است.

اینستاگرام مهشید جوادی

اینستاگرام مهشید جوادی به آدرس mahshidjavadii@ است که 237 هزار فالور دارد، 546صفحه را دنبال می کند و تاکنون 84 پست بارگذاری کرده است. وی در ژوئن 2019 صفحه اینستاگرام خود را ایجاد کرد و در ژوئن 2023 تیک آبی دریافت کرد.بهرام افشاری از جمله هنرمندانی است که صفحه وی را دنبال می کند.

آثار مهشید جوادی

آنام

آنام اولین تجربه بازی مهشید جوادی مقابل دوربین و قاب تلویزیون است که نقش جوانی مارال را به کارگردانی جواد افشار به عهده داشت.

بچه مهندس

بچه مهندس، دومین تجربه بازی مهشید جوادی در تلویزیون است که با ایفای نقش مرضیه توفیقی مقدم به کارگردانی حسن وارسته به شهرت رسید و با بازیگرانی چون روزبه حصاری، فرهاد قائمیان، ثریا قاسمی، سعید کریمی و...هم بازی شد.

نوار زرد

نوار زرد۲ مجموعه تلویزیونی به کارگردانی سروش محمدزاده است که مهشید جوادی در کنار بازیگرانی چون بانیپال شومون، پوریا پورسرخ، حسین پاکدل و...به ایفای نقش پرداخته است.

بیگانه‌ای با من است

بیگانه‌ای با من است، عنوان یک مجموعه تلویزیونی در ژانر درام و خانوادگی به کارگردانی احمد امینی و آرش معیریان است که مهشید جوادی بازیگر نقش مینو رافعی با پرویز پورحسینی، شبنم قلی خانی، پژمان بازغی، پوراندخت مهیمن و نگار عابدی هم بازی شد.

ضد

ضد، نخستین تجربه بازی مهشید جوادی در سینما به کارگردانی امیرعباس ربیعی است که نقش کوتاهی را در کنار لیلا زارع، نادر سلیمانی، لیندا کیانی و..به عهده داشت.

غریبه

غریبه عنوان سریال تلویزیونی به کارگردانی سروش محمدزاده است که مهشیئ جوادی نقش ارغوان را به عهده دارد و با هنرمندانی چون پژمان بازغی، حمید گودرزی، اسماعیل محرابی، پورانداخت مهیمن و...همکاری داشت.

لیست آثار

نام سال توضیحات آنام 1396 نقش جوانی مارال

کارگردان: جواد افشار بچه مهندس 1397 نقش مرضیه توفیقی مقدم کارگردان: حسن وارسته​ نوار زرد 1398 کارگردان: سروش محمدزاده​ بیگانه‌ای با من است 1399 نقش مینو رافعی کارگردان: احمد امینی​ ضد 1400 کارگردان: امیرعباس ربیعی​ نمایش شجاع 1401 کارگردان: امیرسینا ‌جوادی فیلم کوتاه ۵۲ هرتز 1401 کارگردان: سجاد شهریاری سریال غریبه 1402 نقش ارغوان

کارگردان: سروش محمدزاده

حقایق کمتر شنیده شده درباره مهشید جوادی

صفحه اینستاگرام مهشید جوادی، دارای تیک آبی است، که نشان از اعتبار و محبوبیت وی در این شبکه اجتماعی دارد.

صفحه ویکی‌پدیای وی هنوز به طور رسمی ایجاد نشده است.

در سن ۱۴ سالگی، او در کلاس‌های خبرنگاری و گویندگی شرکت کرد، که این تجربه‌ها به نوعی اولین قدم‌های او در مسیر هنر و رسانه به شمار می‌آید.

یکی از خوش‌شانسی‌های بزرگ مهشید جوادی در زندگی‌اش، بازی در سریال معروف جواد افشار بود. برای ایفای نقش در سریال "آنام"، او حتی برای یادگیری نحوه دوشیدن شیر گاو تلاش کرد و این مهارت را به دست آورد.

در گذشته، مهشید جوادی زیاد اهل مطالعه نبوده است، اما ورودش به دنیای بازیگری باعث شد به طور ناخودآگاه به دنیای کتاب و مطالعه علاقه‌مند شود.

هدف نهایی مهشید جوادی از ابتدا بازی در سینما بود، و هنوز هم آرزوی بازی در فیلم‌های سینمایی را در سر دارد. او برخلاف بسیاری از افراد، از جمع‌های بزرگ دوری می‌کند و بیشتر علاقه‌مند به خلوت و تنهایی است، جایی که می‌تواند به دنیای درونی خود سفر کند.

موسیقی سنتی یکی از علاقه‌های اصلی اوست و بیشتر وقت خود را با گوش دادن به این نوع موسیقی سپری می‌کند.

در سریال "آنام" برای آماده‌سازی نقش خود، سوارکاری را یاد گرفت که از آن زمان به بعد این ورزش را به علاقه‌مندی‌های خود اضافه کرده است.

در زندگی مهشید جوادی، سه نفر تأثیرگذار بوده‌اند: پدرش، صادق هدایت و فروغ فرخزاد. این افراد نقش بزرگی در شکل‌گیری شخصیت و اندیشه‌های او داشته‌اند.

جالب است که مهشید جوادی و روزبه حصاری، بازیگر جوان ، در سریال "بچه مهندس 3" کنار هم ایفای نقش کرده‌اند، و این همکاری هنری، یکی دیگر از خاطرات شیرین حرفه‌ای اوست.

سخن آخر