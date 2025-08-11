بیوگرافی نسرین بابایی بازیگر نقش شکوه در سریال شغال + عکس
اگر به دنبال اطلاعات دقیق و جدید درباره نسرین بابایی، بازیگر سینما و تلویزیون ایران هستید، این مطلب برای شماست. از بیوگرافی و شروع فعالیت هنری او تا نقشهای مهم در سریالهای اخیر مانند "شغال"، در اینجا همه چیز درباره این بازیگر موفق را خواهید یافت.
اصفهان امروز_ هاجر خانی: نسرین بابایی(Nasrin Babaei) بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر است که در جدیدترین اثرش در شبکه نمایش خانگی در نقش شکوه در سریال شغال به کارگردانی برزو نیک نژاد حضور موفقی دارد.در این گزارش با ما همراه باشید تا اطلاعاتی از زندگی شخصی و حرفهای این هنرمند را در اختیار شما قرار دهیم.
بیشتر بخوانید:
-
بیوگرافی نورا محقق بازیگر نقش آوا در سریال شغال + جدیدترین عکسها
-
-
مشخصات نسرین بابایی
مشخصات فردی
-
نام کامل: نسرین بابایی
-
تاریخ تولد: 1 اسفند 1358
-
محل تولد: روستای لیفشاگرد، صومعهسرا، استان گیلان
-
شغل: بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر
-
نماد ماه تولد: ماه اسفند (حوت)
مشخصات فیزیکی
-
قد: 165 سانتیمتر
-
وزن: حدود 55 کیلوگرم
-
رنگ چشم: قهوهای تیره
-
رنگ مو: مشکی
-
چپ دست یا راست دست: راست دست
مشخصات خانوادگی
-
نام فرزندان: یوهانا (متولد 2004)
مشخصات تحصیلی
-
دانشگاه: دانشگاه آزاد
-
رشته تحصیلی: نقاشی
-
مدرک: فوقدیپلم
بیوگرافی کامل نسرین بابایی
کودکی و اوایل زندگی
نسرین بابایی در روز چهارشنبه 1 اسفند 1358 مصادف با 20 فوریه سال 1980 میلادی در روستای لیفشاگرد از توابع شهرستان صومعهسرا در استان گیلان متولد شد و هم اکنون 45 سال سن دارد.نماد ماه این بازیگر حوت است.
خانواده
خانواده نسرین بابابی مشخص نیست چند نفره است و اطلاعات دقیقی از تعداد خواهر و برادر یا شغل پدر و مادرش در سایت ها نیست.
تحصیلات
نسرین بابایی تحصیلات خود را در رشته نقاشی در دانشگاه آزاد دنبال کرد و توانست مدرک فوقدیپلم نقاشی خود را کسب کند. این رشته، ارتباط مستقیمی با دنیای هنر و بازیگری داشت و به او کمک کرد تا تواناییهای هنری خود را در عرصههای مختلف نشان دهد.
ازدواج و فرزندان
نسرین بابایی متأهل است و یک دختر به نام یوهانا دارد که خود نیز در عرصه بازیگری فعالیت دارد.
شروع فعالیت
نسرین بابایی فعالیت هنری خود را از دوران نوجوانی آغاز کرد و اولین بار در سن 14 سالگی وارد تئاتر شد. او در سال 1391 با سریال "خانهای روی تپهها" به تلویزیون وارد شد و در ادامه در چندین پروژه تلویزیونی و سینمایی ایفای نقش کرد. حضور او در سریالهای تلویزیونی مانند "کوبار" و "وارش" باعث شهرت او در بین مخاطبان شد.
اساتید و مربیان
وی برای پیشرفت در حرفه خود از اساتید بزرگی مانند "رضا حقی"، "میر معنوی"، "محمدمهدی یوسفیزاده" و دیگر هنرمندان برجسته بهره برده است. آموزشهای این اساتید تأثیر زیادی در شکلگیری سبک بازیگری او داشته است.
علایق و تفریحات
نسرین بابایی علاوه بر بازیگری، به نقاشی و طراحی علاقه دارد و این علاقه از دوران تحصیلش در رشته نقاشی به او منتقل شده است. او به طور منظم در فعالیتهای خیریه شرکت میکند و به کمک به نیازمندان علاقه دارد.
شبکههای اجتماعی
اینستاگرام نسرین بابایی به آدرس @nasrinbabaei_official است که بیش از 21 هزار فالور دارد، 641 صفحه را دنبال می کند و تاکنون 200 پست بارگذاری کرده است.
آثار نسرین بابایی
|نام اثر
|سال تولید
|توضیحات
|ماجرای فامیلی
|1390
|کارگردان: رامبد جوان
|رویای گنجشگ ها
|1391
|کارگردان: راما قویدل
|گذر از رنج ها
|1393
|کارگردان: فریدون حسنپور
|فیلم سینمایی قول
|1393
|-
|فیلم سینمایی ناهید
|1393
|نقش لیلا
کارگردان: آیدا پناهنده
|سکوت رعنا
|1393
|نقش رعنا
کارگردان: بهزاد رفیعی
|ناردون
|1394
|کارگردان: فریدون حسنپور
|محکومین
|1396
|کارگردان: حسین قناعت
|نادون
|1395
|کارگردان: فریدون حسنپور
|وارش
|1397
|نقش: میانسالی وارش
کارگردان: احمد کاوری
|کوبار
|1397
|نقش: کبری
کارگردان: فریدون حسن پور
|سرگذشت
|1398
|کارگردان: سیدجمال سیدحاتمی
|بیگانه ای با من است
|1398
|نقش: مکرمه همسر سلیم
کارگردان: احمد امینی
|سریال افرا
|1400
|نقش: پروین
کارگردان: بهرنگ توفیقی
|زخم کاری
|1403
|نقش: خدمتکار خانه
کارگردان: محمد حسین مهدویان
|شغال
|1404
|نقش: شکوه
کارگردان: برزو نیک نژاد
حقایق جالب درباره نسرین بابایی
-
صفحه ویکی پدیا این بازیگر هنوز ایجاد نشده است.
-
اینستاگرام وی تیک رسمی ندارد.
-
فریدون حسن پور به عنوان کارگردان با 4 مرتبه همکاری بیشترین اعتماد را به وی داشته است.
عکس نسرین بابایی
پرسشهای متداول
آیا نسرین بابایی در سریالهای تاریخی هم ایفای نقش کرده است؟
بله، او در برخی از سریالهای تاریخی نیز نقشآفرینی کرده است، از جمله سریال "وارش".
آیا نسرین بابایی ازدواج کرده است؟
بله، نسرین بابایی متأهل است و یک دختر به نام "یوهانا" دارد.
سخن آخر
نسرین بابایی با حضور پررنگ در عرصه بازیگری توانسته به عنوان یکی از چهرههای موفق سینما و تلویزیون ایران شناخته شود. اگر شما اطلاعات بیشتری درباره زندگی شخصی و هنری وی دارید با ما در قسمت نظرات مطرح کنید.