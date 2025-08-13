بیوگرافی محمد سوری بازیگر نقش سروش در سریال شغال و دیگر آثارش

محمد سوری، بازیگر جوان با ایفای نقش سروش در سریال پربیننده "شغال" به شهرت رسید. در این گزارش، به بررسی بیوگرافی، آثار هنری و زندگی شخصی این بازیگر محبوب پرداخته‌ایم.

اصفهان امروز_ هاجر خانی: محمد سوری (Muhammad Suri) یکی از بازیگران نوظهور است که با ایفای نقش سروش در سریال شغال به کارگردانی برزو نیک نژاد در شبکه نمایش خانگی، به شهرت رسید و توانست تحسین مخاطبان را برانگیزد. در این گزارش، به بررسی بیوگرافی، آثار، زندگی شخصی، تحصیلات و شایعات پیرامون محمد سوری پرداخته شده است.

محمد سوری کیست؟

مشخصات فردی

  • نام کامل: محمد سوری

  • تاریخ تولد: 12 مرداد دهه 1370

  • محل تولد: ایران

  • شغل: بازیگر، کارگردان

  • نماد ماه تولد: شیر

مشخصات فیزیکی

  • قد: 180 سانتی متر

  • وزن: حدودا 90 کیلو

  • رنگ چشم: سبز

  • رنگ مو: مشکی

  • چپ دست یا راست دست: راست دست

محمد سوری بازیگر نقش سروش در سریال شغال
محمد سوری بازیگر نقش سروش در سریال شغال

بیوگرافی کامل محمد سوری

کودکی و اوایل زندگی

محمد سوری در 12 مرداد ماه متولد شد و اطلاعات دقیق‌تری از تاریخ تولد وی در دسترس نیست، اما احتمالاً متولد دهه 70 است.

خانواده

اطلاعات دقیقی در مورد تعداد اعضای خانواده محمد سوری منتشر نشده است. همچنین در صفحه اینستاگرام او هیچ عکسی از خانواده‌اش دیده نمی‌شود.

تحصیلات

محمد سوری تحصیلات خود را در رشته‌ای غیر از هنر آغاز کرد، اما به شوق بازیگری به دنیای هنر وارد شد و به آموزش‌های تئاتری پرداخت.

ازدواج و فرزندان

اطلاعات دقیقی از وضعیت ازدواج و فرزندان محمد سوری در دسترس نیست. در صفحه اینستاگرام او هم تاکنون عکسی از همسرش منتشر نشده است. به نظر می‌رسد که او زندگی شخصی خود را از چشم رسانه‌ها دور نگه می‌دارد.

شروع فعالیت

محمد سوری فعالیت حرفه‌ای خود را در دنیای بازیگری با حضور در تئاتر آغاز کرد. او در ابتدا در نمایش‌های صحنه‌ای بازی می‌کرد و سپس به تلویزیون و سینما وارد شد.

علایق و تفریحات

محمد سوری علاقه زیادی به سفر دارد و همچنین به موسیقی و هنرهای تجسمی علاقه‌مند است. در اوقات فراغت خود، به این زمینه‌ها می‌پردازد.

شبکه‌های اجتماعی

اینستاگرام  محمد سوری  به آدرس mohammad_soorii است که بیش از 9400 هزار فالور دارد، 1849 صفجه را دنبال می کند و تاکنون 85 پست بارگذاری کرده است.

Muhammad Suri (6)
صفحه اینستاگرام محمد سوری

آثار محمد سوری

نوع اثر عنوان اثر سال تولید
فیلم کوتاه آرزوی رضا 1398
سریال دل 1398
فیلم کوتاه فراموشت خواهند کرد 1399
سریال آقای قاضی 1400
سریال سوران 1401
فیلم کوتاه جهان غیر موازی 1402
فیلم کوتاه تخم مرغ 1402
فیلم  کمدی الهی -
فیلم  بالاتر از ابرهای سیاه -
نمایش 1987 -
نمایش پابرهنه در پارک -
سریال شغال 1404

شایعات و حقایق کمتر شنیده‌شده

  • صفحه اینستاگرام محمد سوری تیک آبی ندارد.

  • صفحه ویکی‌پدیا این بازیگر هنوز ایجاد نشده است.

  • روزبه حصاری، بازیگر و دوست نزدیک محمد سوری است.

عکس محمد سوری

Muhammad Suri (1)
عکس جدید محمد سوری
Muhammad Suri (2)
عکس نوجوانی محمد سوری
Muhammad Suri (12)
محمد سوریبا سپند و کمند امیرسلیمانی
Muhammad Suri (10)
محمد سوری در کنسرت
Muhammad Suri (5)
عکس از تولد محمد سوری
Muhammad Suri (9)
محمد سوری و مهران غفوریان

پرسش‌های متداول

آیا محمد سوری کارگردانی هم می‌کند؟

بله، او علاوه بر بازیگری، به کارگردانی فیلم‌های کوتاه نیز پرداخته است.

آیا محمد سوری ازدواج کرده است؟

اطلاعات دقیقی از وضعیت ازدواج او در دسترس نیست.

سخن آخر

محمد سوری یکی از بازیگران با استعداد ایران است که با نقش‌آفرینی‌های خود توانسته به دل مخاطبان راه یابد. با توجه به توانمندی‌هایش در زمینه‌های مختلف هنر، می‌توان انتظار داشت که او در آینده نیز در دنیای بازیگری درخشیده و موفقیت‌های بیشتری کسب کند. اگر اطلاعات بیشتری از زندگی شخصی و هنری او دارید، خوشحال می‌شویم که آن‌ها را با ما و سایر مخاطبان سایت اصفهان امروز در میان بگذارید.

