بیوگرافی سام نوری؛ از کودکی تا شهرت در سینما و تلویزیون

سام نوری یکی از بازیگران شناخته‌شده سینما و تلویزیون ایران است که در جدیدترین اثرش در سینما در فیلم مرد عینکی حضور دارد.در این گزارش، به بررسی جزئیات زندگی شخصی، آثار هنری، تحصیلات و فعالیت‌های دیگر سام نوری می‌پردازیم.

مشخصات سام نوری

مشخصات فردی

نام کامل: سام نوری

تاریخ تولد: ۲۱ شهریور ۱۳۵۳

محل تولد: تهران، ایران

شغل: بازیگر، مدل، کارآفرین

نماد ماه تولد: سنبله (Virgo)

مشخصات فیزیکی

قد: 185 سانتی متر

وزن: حدودا 100 کیلو

رنگ چشم: قهوه‌ای

رنگ مو: قهوه‌ای

مشخصات خانوادگی

نام پدر: حسین نوری (قهرمان پیشین تیم ملی کشتی ایران)

نام مادر: جمیله فردین (بازیگر سینما و تلویزیون)

تاریخ ازدواج: دی ماه ۱۳۹۵

مشخصات تحصیلی

دانشگاه: دانشگاه‌های آلمان و فرانسه

رشته تحصیلی: مدیریت بین‌الملل، مذاکره، بازاریابی، مدیریت فناوری اطلاعات، الکترونیک

مدرک: کارشناسی ارشد

بهترین آثار

مرد دوهزارچهره - نقش دکتر شمس - ۱۳۸۸

قهوه تلخ - نقش فرنچ السلطنه - ۱۳۸۹

دیوار به دیوار - نقش نادر مشیری - ۱۳۹۶

شهرزاد - نقش احمد صدق نوری - ۱۳۹۴

فوق لیسانسه‌ها - نقش سینا - ۱۳۹۹

بیوگرافی کامل سام نوری

کودکی و اوایل زندگی

سام نوری در روز سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۵۳ مصادف با11 ژانویه سال 1974 میلادی در تهران به دنیا آمد.

خانواده

سام نوری در خانواده‌ای هنری و ورزشی پرورش یافت. پدرش حسین نوری قهرمان کشتی بود و مادرش جمیله فردین، بازیگر سینما و تلویزیون.پدربزرگ سام نوری، علی فردین یکی از بازیگران پیشکسوت تئاتر بود.

دایی بزرگ او، محمد علی فردین، بازیگر و کارگردان معروف سینمای ایران بود. دیگر دایی او نیز عباس فردین بود که یک شاعر و نوازنده سازهای بادی در ارکستر فیلارمونیک تهران بود.

تحصیلات

او در سن ۱۲ سالگی برای ادامه تحصیل به پاریس رفت. سام نوری در دانشگاه‌های آلمان و فرانسه در رشته‌های مختلف از جمله مدیریت بین‌الملل، مذاکره، بازاریابی، مدیریت فناوری اطلاعات و الکترونیک تحصیل کرد و به زبان‌های انگلیسی، فرانسه، آلمانی و ایتالیایی تسلط پیدا کرد.

ازدواج و فرزندان

سام نوری در دی ماه ۱۳۹۵ با انتشار عکسی از خود و همسرش، ازدواجش را اعلام کرد. اگرچه این بازیگر مشهور اطلاعات دقیقی یا عکسی درباره همسر و فرزندان خود در رسانه‌ها منتشر نکرده است.

شروع فعالیت

سام نوری در سال ۱۳۸۸ با سریال "مرد دوهزارچهره" به کارگردانی مهران مدیری وارد عرصه بازیگری شد. او با ایفای نقش دکتر شمس در این سریال توانست توجه مخاطبان را جلب کند اما با ایفای نقش در فوق لیسانسه‌ها، قهوه تلخ، دیواربه‌دیوار و شهرزاد به شهرت رسید. همچنین از 20 سالگی به عنوان یک مدل فعال در شرکت‌های مد در ایران و فرانسه فعالیت می کند.

علایق و تفریحات

سام نوری به موسیقی و نواختن پیانو علاقه‌مند است و در کنار بازیگری، به یادگیری زبان‌های مختلف نیز علاقه دارد.

شبکه‌های اجتماعی

​اینستاگرام سام نوری به آدرس @sam.nouri است که 146 هزار فالور دارد، بیش از 1100 نفر را دنبال می کند و تاکنون 413 پست بارگذاری کرده است.

صفحه ​اینستاگرام سام نوری

آثار سام نوری

سینما

نهنگ عنبر - ۱۳۹۳

پدیده - ۱۳۹۵

لابی - ۱۳۹۵

قرارمون پارک شهر - ۱۳۹۵

ما همه با هم هستیم - ۱۳۹۷

قاتل و وحشی - ۱۳۹۸

غیبت موجه - ۱۳۹۹

عروس خیابان فرشته - ۱۳۹۹

لاک‌پشت و حلزون - ۱۳۹۹

خائن کشی - ۱۳۹۹

تلویزیون

مرد دوهزارچهره - ۱۳۸۸

قهوه تلخ - ۱۳۸۹

دیوار به دیوار - ۱۳۹۶

شهرزاد - ۱۳۹۴

فوق لیسانسه‌ها - ۱۳۹۹

نمایش خانگی

شهرزاد - ۱۳۹۴

قهوه تلخ - ۱۳۸۹

حقایق جالب درباره سام نوری

صفحه اینستاگرام وی تیک آبی دارد.

ندا نوری و سام نوری هر دو بازیگر هستند اما هیچ نسبت فامیلی بین آن ها نیست.

وی به همراه برادر و پسرعموو دختر عموهایش یک کارخانه تولیدی در صنعت تولیدات «شیرآلات صنعتی» را اداره می کند.

سام نوری به واسطه دوستی که با علیرضا عصار داشت با مهران مدیری آشنا شد تا اینکه پیشنهاد بازی در «مرد دو هزار چهره» به او داده شد اینگونه سام نوری برای نخستین بار جلوی دوربین رفت.

پرسش‌های متداول

سام نوری در چه سالی وارد عرصه بازیگری شد؟

او در سال ۱۳۸۸ با سریال "مرد دوهزارچهره" وارد عرصه بازیگری شد.

سام نوری به چه زبان‌هایی تسلط دارد؟

او به زبان‌های انگلیسی، فرانسه، آلمانی و ایتالیایی تسلط دارد.

آیا سام نوری ازدواج کرده است؟

بله، او در دی ماه ۱۳۹۵ ازدواج کرده است.

سخن آخر

