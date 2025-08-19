بیوگرافی محمدجواد جعفرپور؛ از شکارچی شنبه تا اجل معلق

از نخستین تجربه‌اش در «به همین سادگی» تا درخشش در «شکارچی شنبه» و امروز در «اجل معلق»؛ محمدجواد جعفرپور مسیری متفاوت در بازیگری را طی کرده است. در این گزارش، نگاهی کامل به زندگی شخصی، آثار و جوایز او خواهیم داشت

محمدجواد جعفرپور بازیگر ایرانی است که از کودکی وارد سینما شد و این روزها در سریال «اجل معلق» به کارگردانی عادل تبریزی در شبکه نمایش خانگی حضور دارد.

او در آثاری چون «شکارچی شنبه»، «نارنجی‌پوش»، «هیولا» و سریال «پدرپسری» به ایفای نقش پرداخته و حالا به‌عنوان یکی از چهره‌های جوان و پرکار سینما و تلویزیون ایران شناخته می‌شود. در ادامه این گزارش، اطلاعات کامل و به‌روز از زندگی حرفه‌ای و شخصی او را می‌خوانید.

مشخصات محمدجواد جعفرپور

مشخصات فردی

نام کامل: محمدجواد جعفرپور

تاریخ تولد: ۱۶ مهر ۱۳۷۷ (۸ اکتبر ۱۹۹۸)

محل تولد: تهران

شغل: بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون

نماد ماه تولد: میزان

مشخصات فیزیکی

قد: حدود ۱۷۰ سانتی‌متر (تخمینی، عدد رسمی اعلام نشده)

رنگ چشم: بر اساس ظاهر قهوه ای

رنگ مو:بر اساس ظاهر مشکی

محمدجواد جعفرپور در اکران فیلم تگزاس

بیوگرافی کامل محمدجواد جعفرپور

کودکی و اوایل زندگی

محمدجواد جعفرپور در روز پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۳۷۷ مصادف با 8 اکتبر سال 1998 در تهران متولد شد و هم اکنون 26 سال سن دارد.اطاعات دقیقی از قد وی در سایت ها منتشر نشده است ولی از روی ظاهر میتوان حدس زد که وی حدودا 170 سانتی متر است.

خانواده

اطلاعات موثق درباره تعداد اعضای خانواده او به‌صورت عمومی منتشر نشده است.اگر به صفحه اینستاگرام وی سری بزنید مشاهده می کنید که تاکنون عکسی از خانواده اش منتشر نکرده است که در این زمینه اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم.

تحصیلات

اطلاعات رسمی و دقیقی درباره مقطع و محل تحصیل او در دست نیست.

ازدواج و فرزندان

محمدجواد جعفرپور و همسرش موضوعی است که فعلاً واقعیت بیرونی ندارد.وی هنوز ازدواج نکرده و مجرد است.

شروع فعالیت

او با فیلم سینمایی «به همین سادگی» به کارگردانی رضا میرکریمی بازیگری را به صورت حرفه ای تجربه کرد و با ایفای نقش بنیامین در فیلم «شکارچی شنبه» دیده شد و بعدتر با سریال «هیولا» و «پدرپسری» دوباره در کانون توجه قرار گرفت. اخیراً نیز به‌عنوان یکی از بازیگران سریال کمدیِ «اجل معلق» معرفی شده است.

اساتید و مربیان

او در مسیر کاری‌اش با کارگردانانی چون رضا میرکریمی، پرویز شیخ‌طادی، داریوش مهرجویی و مهران مدیری همکاری داشته است.

علایق و تفریحات

بر اساس فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی، علاقه‌مند به ورزش و تفریحات جوان‌پسند است.

شبکه‌های اجتماعی

اینستاگرام محمدجواد جعفرپور با نام کاربری mohammadjavadjafarpour@ فعال است.وی بیش از 27 هزار فالور دارد؛ 268 صفحه را دنبال می کند و تاکنون 121 پست بارگذاری کرده است.صفحه اینستاگرام وی تیک رسمی دارد.

صفحه اینستاگرام محمدجواد جعفرپور

لیست کامل فیلم‌ها و سریال‌های محمدجواد جعفرپور

سال تولید نام اثر نوع نقش / توضیحات ۱۳۸۶ به همین سادگی فیلم سینمایی اولین حضور؛ ساخته رضا میرکریمی ۱۳۸۸ شکارچی شنبه فیلم سینمایی نقش بنیامین ۱۳۹۰ فقط بیست فیلم سینمایی نقش نوجوان ۱۳۹۰ رؤیای سینما فیلم سینمایی نقش فرهاد ۱۳۹۰ امروز و فردا سریال تلویزیونی نقش وحید امیدوار ۱۳۹۰/۱۳۹۱ نارنجی‌پوش فیلم سینمایی نقش شهاب ۱۳۹۳ جلال‌الدین سریال تلویزیونی نقش نوجوانی جلال‌الدین خوارزمشاه ۱۳۹۸ هیولا سریال شبکه خانگی نقش حامد شرافت ۱۳۹۹ پدرپسری سریال تلویزیونی نقش حامد ۱۳۹۹ کوسه فیلم سینمایی - ۱۴۰۱ لامینور فیلم سینمایی آخرین ساخته داریوش مهرجویی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ تگزاس ۳ فیلم سینمایی نقش بهرامی ۱۴۰۴ اجل معلق سریال نمایش خانگی -

جوایز و افتخارات

جایزه بهترین بازیگر جشنواره فیلم رشد برای «شکارچی شنبه» در سال 1390

پروانه زرین بهترین بازیگر نوجوان برای «شکارچی شنبه» در جشنواره فیلم کودک و نوجوان در سال 1390

دیپلم افتخار برای فیلم شکارچی شنبه در بیست و چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلمهای کودکان و نوجوانا

پروانه زرین بهترین بازیگر برای فیلم «۱۲ روز»

عکس های اینستاگرام محمدجواد جعفرپور

محمدجواد جعفرپور در سریال هیولا

عکس های جدید محمدجواد جعفرپور

محمدجواد جعفرپور، گلاب آدینه و نورا هاشمی

عکس جدید محمدجواد جعفرپور

پرسش‌های متداول

محمدجواد جعفرپور در «اجل معلق» چه نقشی دارد؟

او در فهرست بازیگران این سریال است، اما نقش دقیق او هنوز رسانه‌ای نشده است.

محمدجواد جعفرپور در «تگزاس ۳» چه نقشی بازی می‌کند؟

در نقش «بهرامی» حضور دارد.

سخن آخر

محمدجواد جعفرپور مسیر بازیگری را از کودکی آغاز کرد و امروز با حضور در پروژه‌هایی چون «هیولا»، «پدرپسری»، «تگزاس ۳» و «اجل معلق» به یکی از چهره‌های شناخته‌شده سینما و تلویزیون تبدیل شده است. کدام نقش او را بیشتر دوست داشتید؟ آیا فکر می‌کنید در «اجل معلق» موفق‌تر از قبل ظاهر می‌شود؟ خوشحال می‌شویم نظراتتان را با ما در میان بگذارید.