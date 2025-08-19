معرفی سریال عملیات مهندسی: داستان واقعی و بازیگران آن
سریال «عملیات مهندسی» یکی از آثار برجسته تلویزیونی است که داستانی واقعی از رشادتهای دو پاسدار ایرانی را روایت میکند. این سریال با تمرکز بر جنگ ایران و عراق و مبارزات نیروهای انقلابی علیه گروهک منافقین، تصویری واقعی از تاریخ کشور را به نمایش میگذارد.
سریال «عملیات مهندسی» یک درام تاریخی-امنیتی است که به وقایع دهه ۶۰ و مبارزات نیروهای انقلابی علیه گروهک منافقین میپردازد. این سریال با روایتی مستندگونه و بازیهای قوی، تلاش دارد تا تصویری واقعی از دوران جنگ و مقاومت ارائه دهد.
مشخصات سریال
|عنوان
|مشخصات
|نام سریال
|عملیات مهندسی
|کارگردان
|سروش محمدزاده
|تهیهکننده
|گروه فیلم و سریال صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
|نویسنده
|حسین ترابنژاد، میلاد نجفی
|سال تولید
|۱۴۰۳
|زمان پخش
|هر شب ساعت ۲۰:۳۰
|شبکه پخش
|شبکه سه سیما
|ژانر
|درام، تاریخی، امنیتی
|تعداد قسمتها
|۲۰ قسمت
|مدت هر قسمت
|۴۵ دقیقه
داستان سریال عملیات مهندسی
«عملیات مهندسی» داستان واقعی دو پاسدار به نامهای طالب طاهری و محسن میرجلیلی را روایت میکند که توسط گروهک منافقین ربوده شده و پس از شکنجههای شدید به شهادت میرسند. این عملیات با نام «عملیات مهندسی» شناخته میشود. سریال با تمرکز بر جزئیات این واقعه، به بررسی ابعاد انسانی، اجتماعی و امنیتی آن میپردازد.
زمان پخش سریال عملیات مهندسی
سریال «عملیات مهندسی» از شنبه 18 مرداد هر شب ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.تکرار سریال در سه نوبت ساعت ۱۲:۳۰ نیمهشب، ۰۹:۳۰ صبح و ۱۴:۳۰ بعدازظهر پخش میشود.
بازیگران سریال عملیات مهندسی
-
حمید گودرزی
-
مریم سعادت
-
علی دهکردی
-
ثریا قاسمی
-
یوسف تیموری
-
محمود پاکنیت
-
نادر سلیمانی
-
رضا فیاضی
-
شهین تسلیمی
-
مهدی ماهانی
-
سوگل طهماسبی
-
محمد فیلی
-
مهری آلآقا
-
نگار جوکار
-
ناهید استواری
-
سارا والیانی
-
یاسین مسعودی
-
دانیال نوروش
-
مسیب حیدری
-
خیام وقار کاشانی
-
ساره رشیدی
-
احمد جعفری
-
یاسمن معاوی
-
میلاد رفاقتی
عوامل سریال
-
کارگردان: سروش محمدزاده
-
تهیهکننده: گروه فیلم و سریال صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
-
نویسندگان: حسین ترابنژاد و میلاد نجفی
-
مدیر تصویربرداری: محمدرضا شجاعی
-
طراح صحنه و لباس: مریم خرمنیا
-
موسیقی متن: حسین علیزاده
-
تدوین: سعید شاهحسینی
تیزر سریال
پرسشهای متداول
آیا سریال «عملیات مهندسی» بر اساس واقعیت ساخته شده است؟
بله، این سریال بر اساس داستان واقعی دو پاسدار به نامهای طالب طاهری و محسن میرجلیلی ساخته شده است.
سریال عملیات مهندسی چند قسمت است؟
سریال عملیات مهندسی 20 قسمت است.
سخن آخر
سریال «عملیات مهندسی» با روایت داستانی واقعی و نمایش رشادتهای نیروهای انقلابی، به مخاطب این امکان را میدهد که با تاریخ کشور بیشتر آشنا شود. آیا شما این سریال را تماشا کرده اید؟ نظرات خود را درباره این سریال در قسمت نظرات بیان کنید.