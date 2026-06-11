رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات کشور با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه رسانه‌ها و خانه‌های مطبوعات در ساختار تصمیم‌گیری کشور، گفت: خانه مطبوعات نباید صرفاً یک تشکل صنفی باشد، بلکه باید به نهادی اثرگذار در فرآیندهای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری کشور تبدیل شود.

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات کشور با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه رسانه‌ها و خانه‌های مطبوعات در ساختار تصمیم‌گیری کشور، گفت: خانه مطبوعات نباید صرفاً یک تشکل صنفی باشد، بلکه باید به نهادی اثرگذار در فرآیندهای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری کشور تبدیل شود.

به گزارش اصفهان امروز، نشست هیئت مدیره خانه مطبوعات استان اصفهان با حضو رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات کشور، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مسئول گروه رسانه و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان، مشاور عالی و رئیس کمیته پیشکسوتان خانه مطبوعات کشور و مدیر و اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات استان برگزار شد.

افشار پرویزی بابادی در این نشست با قدردانی از فعالیت‌های خانه مطبوعات استان اصفهان، این استان را یکی از پیشروترین استان‌های کشور در حوزه رسانه دانست و اظهار کرد: اصفهان همواره در نگاه رسانه‌ای کشور جایگاه ویژه‌ای داشته و امروز نیز با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده رسانه‌ای، آموزشی و فرهنگی، الگویی برای سایر استان‌ها محسوب می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت‌های آموزشی خانه مطبوعات اصفهان افزود: یکی از نقاط قوت این استان برگزاری دوره‌های آموزشی کاربردی و مستمر برای فعالان رسانه‌ای است که موجب پویایی و ارتقای سطح حرفه‌ای خبرنگاران و رسانه‌ها شده است.

شکستن فضای جزیره‌ای رسانه‌ها

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات کشور با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اقدامات دوره جدید هیئت مدیره خانه مطبوعات ایران، ایجاد ارتباط میان فعالان رسانه‌ای سراسر کشور بوده است، گفت: سال‌ها فضای رسانه‌ای کشور به صورت جزیره‌ای اداره می‌شد و بسیاری از فعالان رسانه حتی یکدیگر را نمی‌شناختند. تلاش کردیم این فضا را بشکنیم و زمینه تعامل و هم‌افزایی میان رسانه‌ها را فراهم کنیم.

وی افزود: امروز رسانه‌ها و خانه‌های مطبوعات استان‌ها ارتباط نزدیک‌تری با یکدیگر دارند و این موضوع یکی از دستاوردهای ماندگار دوره جدید مدیریت خانه مطبوعات کشور خواهد بود.

خانه مطبوعات ایران صاحب آدرس و هویت مستقل شد

افشار پرویزی بابادی با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در سطح ملی اظهار کرد: یکی از مشکلات خانه مطبوعات ایران در سال‌های گذشته نداشتن مکان مشخص و هویت سازمانی مستقل بود، اما در دوره جدید توانستیم برای نخستین بار مکانی مشخص برای خانه مطبوعات ایران فراهم کنیم تا این مجموعه بتواند به عنوان یک نهاد شناخته‌شده در تعامل با دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها فعالیت کند.

وی همچنین از صدور کارت‌های شناسایی اعضای خانه مطبوعات خبر داد و گفت: فرآیند صدور کارت‌ها انجام شده و پیگیری‌های لازم برای تحویل آن‌ها به اعضا در استان‌ها ادامه دارد.

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات کشور با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختارهای حقوقی این تشکل صنفی گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود، اساسنامه خانه مطبوعات است که نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی جدی است.

وی افزود: کمیته حقوقی خانه مطبوعات ایران طی ماه‌های گذشته جلسات متعددی برای اصلاح این سند برگزار کرده و قرار بود مجمع عمومی برای بررسی و تصویب اصلاحات برگزار شود که به دلیل شرایط کشور به تعویق افتاد.

پرویزی بابادی با اشاره به نقش رسانه‌ها در مقاطع حساس کشور اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه و سایر رخدادهای مهم ملی، جامعه رسانه‌ای کشور نشان داد که در کنار مردم، نظام و منافع ملی ایستاده است.

وی افزود: در حالی که در برخی حوزه‌های فرهنگی شاهد فاصله گرفتن برخی چهره‌های شناخته شده از مسائل ملی بودیم، بخش عمده جامعه رسانه‌ای کشور مسئولانه عمل کرد و نقش مؤثری در مدیریت افکار عمومی و تبیین واقعیت‌ها داشت.

مخالفت با ایجاد تشکل‌های موازی

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات کشور با انتقاد از ایجاد تشکل‌های موازی در حوزه رسانه گفت: تجربه استان‌های مختلف نشان داده است که ایجاد تشکل‌های متعدد به جای هم‌افزایی، موجب پراکندگی ظرفیت‌ها و بروز اختلافات شده است.

وی تأکید کرد: خانه مطبوعات باید به عنوان مهم‌ترین نهاد صنفی رسانه‌ای کشور تقویت شود و از شکل‌گیری ساختارهای موازی که موجب تضعیف انسجام رسانه‌ای می‌شود، جلوگیری شود.

افشار پرویزی بابادی با اشاره به مشکلات اقتصادی رسانه‌ها اظهار کرد: موضوع بیمه خبرنگاران، آگهی‌های دولتی، حمایت از مطبوعات چاپی، دسترسی رسانه‌ها به اینترنت و بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی از جمله موضوعاتی است که به صورت جدی در سطح ملی دنبال می‌شود.

وی افزود: در شرایطی که بسیاری از رسانه‌ها با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند، لازم است دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های بزرگ بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را به حمایت از رسانه‌ها و ارتقای زیرساخت‌های حرفه‌ای این حوزه اختصاص دهند.

خانه مطبوعات در جلسات تصمیم‌گیری کشور حضور داشته باشد

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات کشور یکی از مطالبات جدی این تشکل را حضور نمایندگان خانه مطبوعات در شوراها و مجامع تصمیم‌گیر دانست و گفت: همان‌گونه که خانه کارگر در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مرتبط با جامعه کارگری نقش دارد، خانه مطبوعات نیز باید در شوراهای مرتبط با رسانه و اطلاع‌رسانی دارای کرسی و حق اظهارنظر باشد.

وی تصریح کرد: هر تصمیمی که درباره رسانه‌ها اتخاذ می‌شود باید با حضور نمایندگان صنف رسانه و بهره‌گیری از نظرات آنان صورت گیرد تا از بروز مشکلات و تصمیمات غیرکارشناسی جلوگیری شود.

اصفهان الگویی برای توسعه زیرساخت‌های رسانه‌ای

پرویزی بابادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مجتمع رسانه‌ای اصفهان اظهار کرد: امکانات و زیرساخت‌های رسانه‌ای ایجاد شده در اصفهان برای بسیاری از استان‌های کشور یک آرزو محسوب می‌شود و می‌تواند به الگویی برای توسعه فضاهای رسانه‌ای در سایر استان‌ها تبدیل شود.

وی ضمن تقدیر از تعامل سازنده میان خانه مطبوعات استان اصفهان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، ابراز امیدواری کرد با استمرار این همکاری‌ها، بخشی از مطالبات صنفی و حرفه‌ای فعالان رسانه‌ای در سطح ملی و استانی محقق شود.

رسانه‌ها یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت هستند اما هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده‌اند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با تأکید بر نقش راهبردی رسانه‌ها در حفظ انسجام اجتماعی و امنیت ملی گفت: رسانه‌ها امروز یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت در جهان محسوب می‌شوند، اما هنوز در کشور ما به جایگاه واقعی و شایسته خود نرسیده‌اند.

سیدمهدی سیدین‌نیا در نشست هیئت مدیره خانه مطبوعات استان اصفهان با رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات کشور، با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه تشکل‌های صنفی رسانه‌ای اظهار کرد: تجربه موفق نهادهایی مانند خانه کارگر نشان می‌دهد که هرگاه یک تشکل صنفی بتواند جایگاه خود را تثبیت کند، به یکی از ارکان اثرگذار در فرآیندهای تصمیم‌گیری کشور تبدیل خواهد شد.

وی افزود: خانه مطبوعات نیز باید به جایگاهی برسد که در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حوزه رسانه نقش‌آفرین باشد و بتواند مطالبات صنفی فعالان رسانه‌ای را به صورت مؤثر پیگیری کند.

رسانه‌ها در جنگ روایت‌ها نقش تعیین‌کننده دارند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به تحولات منطقه و اهمیت رسانه‌ها در عرصه جنگ نرم گفت: تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که پیش از هرگونه درگیری نظامی، جنگ رسانه‌ای و جنگ روایت‌ها آغاز می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر امروز شاهد ایستادگی و مقاومت مردم در برابر هجمه‌های رسانه‌ای و روانی هستیم، بخش مهمی از این موفقیت مرهون تلاش رسانه‌های کشور است؛ اما متأسفانه این نقش آن‌گونه که باید دیده نمی‌شود.

سیدین‌نیا ادامه داد: کافی است تصور کنیم رسانه‌های کشور تنها ۲۴ ساعت فعالیت خود را متوقف کنند؛ در آن صورت بخش قابل توجهی از چرخه اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی دچار اختلال خواهد شد. همین مسئله نشان می‌دهد که رسانه‌ها چه نقش مهمی در اداره جامعه دارند.

مطالبه‌گری رسانه‌ها باید هدفمندتر شود

وی با اشاره به برخی مطالبات صنفی خبرنگاران و رسانه‌ها اظهار کرد: بخشی از مشکلات این حوزه با مطالبه‌گری منسجم و هدفمند قابل حل است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به موضوع مسکن خبرنگاران گفت: در استان اصفهان حدود ۱۶۰ متقاضی مسکن در میان فعالان رسانه‌ای وجود دارد و برای حل این مسئله به مساحت محدودی زمین نیاز است، اما با وجود پیگیری‌های متعدد هنوز این مطالبه به نتیجه نهایی نرسیده است.

وی افزود: انتظار می‌رود رسانه‌ها و خانه مطبوعات در کنار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مطالبات خود را از دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت راه و شهرسازی و ادارات مرتبط با جدیت بیشتری دنبال کنند.

خانه مطبوعات باید از وابستگی فاصله بگیرد

سیدین‌نیا با تأکید بر ضرورت استقلال و تقویت ساختارهای صنفی رسانه‌ها گفت: هرچه خانه مطبوعات از نظر مالی و ساختاری توانمندتر و مستقل‌تر باشد، قدرت مطالبه‌گری آن نیز افزایش خواهد یافت.

وی افزود: معتقدم زیرساخت‌هایی که برای فعالیت رسانه‌ها ایجاد می‌شود باید در اختیار خود صنف قرار گیرد تا بتواند با استقلال بیشتری فعالیت کند و مسیر توسعه حرفه‌ای خود را دنبال کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان یکی از نیازهای مهم خانه‌های مطبوعات را برخورداری از منابع مالی پایدار دانست و گفت: باید سازوکارهایی در سطح ملی تعریف شود تا خانه‌های مطبوعات از محل اعتبارات مشخص، مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، بودجه‌های فرهنگی و سایر ظرفیت‌های قانونی از حمایت‌های مستمر برخوردار شوند.

وی پیشنهاد کرد ردیف‌های اعتباری مشخصی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از خانه‌های مطبوعات استان‌ها تعریف شود تا این تشکل‌ها بتوانند برنامه‌های صنفی، آموزشی و حمایتی خود را با ثبات بیشتری دنبال کنند.

سیدین‌نیا با اشاره به ظرفیت بالای صنایع و شرکت‌های بزرگ استان اصفهان در حوزه مسئولیت اجتماعی اظهار کرد: بخشی از این ظرفیت می‌تواند به حمایت از فعالیت‌های رسانه‌ای، آموزش خبرنگاران، توسعه زیرساخت‌های رسانه‌ای و تقویت خانه مطبوعات اختصاص یابد.

وی تأکید کرد: ارقام مورد نیاز برای حمایت از رسانه‌ها در مقایسه با حجم اعتبارات مسئولیت اجتماعی صنایع بسیار ناچیز است، اما می‌تواند تأثیر قابل توجهی در ارتقای کیفیت فعالیت‌های رسانه‌ای داشته باشد.

چشم‌انداز رسانه‌ها باید فراتر از مسائل روزمره باشد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت نگاه راهبردی به آینده رسانه‌ها گفت: نباید تمام انرژی جامعه رسانه‌ای صرف مسائل روزمره و مقطعی شود؛ بلکه لازم است برای آینده این حوزه برنامه‌ریزی بلندمدت صورت گیرد.

وی افزود: همان‌گونه که برای نهادهای مهم کشور طی دهه‌های گذشته زیرساخت‌های گسترده‌ای ایجاد شده است، باید برای رسانه‌ها نیز افق روشنی ترسیم شود و جایگاه این حوزه در تراز واقعی خود مورد توجه قرار گیرد.

سیدین‌نیا با تأکید بر آمادگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان برای حمایت از فعالیت‌های صنفی رسانه‌ها خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم بخشی از مطالبات جامعه رسانه‌ای را به صورت ساختاری و پایدار حل کنیم، دیگر نیازی به پیگیری‌های موردی و مقطعی نخواهد بود و رسانه‌ها خواهند توانست با تمرکز بیشتری به رسالت حرفه‌ای خود بپردازند.

حرکت خانه مطبوعات اصفهان به سمت شفاف‌سازی، ساماندهی و توسعه زیرساخت‌های رسانه‌ای

محمدرضا شواخی زواره، مدیر خانه مطبوعات استان اصفهان، با اشاره به روند فعالیت‌های این مجموعه گفت در دوره جدید، تمرکز اصلی بر شفاف‌سازی، ساماندهی اعضا و توسعه زیرساخت‌های رسانه‌ای قرار گرفته است و تلاش شده جایگاه واقعی رسانه‌ها در فضای حرفه‌ای تقویت شود.

وی با اشاره به شرایط دشوار سال‌های اخیر و هم‌زمانی آن با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و محیطی افزود با وجود این چالش‌ها، رویکرد هیئت‌مدیره بر حل مسائل انباشته‌شده و قدیمی مانند مسکن خبرنگاران، رتبه‌بندی اصحاب رسانه، ساماندهی ساختارهای داخلی و بهبود فرآیند نشست‌های خبری متمرکز بوده است.

شواخی زواره از اقدامات مهم در حوزه شفافیت مالی خبر داد و گفت راه‌اندازی سیستم مالی مکانیزه، اتصال به سامانه مالیاتی کشور، شفاف‌سازی هزینه‌ها و انجام حسابرسی دوره‌ای پس از چهار سال وقفه، از اقداماتی بوده که به ارتقای انضباط مالی و بازگشت امکان بهره‌مندی از اعتبارات حمایتی کمک کرده است.

او همچنین به تشکیل ۱۳ کمیته تخصصی در خانه مطبوعات اشاره کرد و افزود این کمیته‌ها با هدف تقویت فعالیت‌های صنفی و حرفه‌ای در حال فعال‌تر شدن هستند. به گفته وی، برنامه‌هایی مانند اردوهای رسانه‌ای، سفرهای آموزشی و فرهنگی نیز برای افزایش تجربه و آگاهی حرفه‌ای خبرنگاران اجرا شده است.

مدیر خانه مطبوعات اصفهان در ادامه از طرح‌های فناورانه این مجموعه از جمله صدور کارت هوشمند خبرنگاری، طراحی سامانه جامع رسانه‌ای، ساماندهی عضویت‌ها، ایجاد بستر سفارش تولید محتوا، توسعه سامانه خبرنگاران تخصصی و برگزاری برنامه‌های آموزشی و المپیاد ورزشی اصحاب رسانه خبر داد.

وی با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان خانه‌های مطبوعات استان‌ها و خانه مطبوعات کشور گفت تقویت ارتباطات ساختاری، عدالت در توزیع خدمات و انسجام در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند به حل بخشی از مشکلات انباشته رسانه‌ای کمک کند.

شواخی زواره در پایان تأکید کرد افزایش توان حرفه‌ای، علمی و محتوایی رسانه‌ها می‌تواند بسیاری از چالش‌های این حوزه را به شکل درون‌زا حل کرده و به تثبیت جایگاه واقعی خبرنگاران در جامعه منجر شود.

خبرنگاری باید به یک مسیر تخصصی و علمی تبدیل شود

سید محمد قلمکاریان، رئیس هیئت‌مدیره خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان، با تأکید بر نقش رسانه‌ها در توسعه سرمایه انسانی گفت مطبوعات و رسانه‌ها باید در خدمت ارتقای آگاهی و رشد جامعه قرار بگیرند.

وی با اشاره به جایگاه خبرنگاری در نگاه امام خمینی (ره) و همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری، بر اهمیت صداقت، امانت‌داری و اثرگذاری عمیق رسانه‌ها در شکل‌دهی افکار عمومی تأکید کرد.

قلمکاریان با بیان اینکه خبرنگاری امروز باید به یک مسیر علمی و تخصصی تبدیل شود، افزود در حال حاضر استقبال از رشته خبرنگاری در دانشگاه‌ها پایین است و بسیاری از فعالان این حوزه آموزش تخصصی مرتبط ندارند.

او پیشنهاد داد با ایجاد مشوق‌های تحصیلی، یارانه‌های آموزشی، بورس‌های داخلی و خارجی و حمایت‌های مالی، مسیر حرفه‌ای شدن خبرنگاران تقویت شود. به گفته وی، ترکیب تجربه عملی و دانش آکادمیک می‌تواند به شکل‌گیری نسلی حرفه‌ای و اثرگذار در رسانه منجر شود.

قلمکاریان در پایان تأکید کرد اصفهان ظرفیت بالایی در حوزه رسانه دارد و با تقویت آموزش تخصصی می‌تواند نقش مؤثرتری در سطح رسانه‌ای کشور ایفا کند.

حل مشکلات صنفی خبرنگاران نیازمند مطالبه‌گری منسجم خانه‌های مطبوعات است

نرجس گلشن، مسئول گروه رسانه و تبلیغات اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان، تأکید کرد حل مشکلات صنفی خبرنگاران نیازمند مطالبه‌گری منسجم و پیگیری از مسیرهای رسمی و ساختارهای قانونی خانه‌های مطبوعات است. او گفت این تشکل‌ها به عنوان نهادهای رسمی باید نقش فعال‌تری در پیگیری مطالباتی مانند مسکن و مسائل معیشتی ایفا کنند و از ظرفیت ارتباطی خود با وزارت فرهنگ و سایر دستگاه‌ها بهره ببرند.

وی با اشاره به وجود اعتبارات حمایتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود این منابع باید با پیگیری جدی‌تر و به‌صورت مؤثرتر در اختیار خانه‌های مطبوعات قرار گیرد. گلشن همچنین بر همکاری نزدیک و مکمل میان ارشاد و خانه مطبوعات تأکید کرد و گفت تقویت این تعامل می‌تواند به رفع بخشی از مشکلات صنفی و ارتقای جایگاه حرفه‌ای خبرنگاران کمک کند.

احمد طبقچی، مشاور عالی خانه مطبوعات کشور، با تأکید بر ظرفیت بالای اصفهان در حوزه رسانه گفت این استان همواره پیشرو بوده و تجربه‌های موفقی در مدیریت رسانه‌ای، به‌ویژه در بحران‌ها، داشته است.

او با انتقاد از وضعیت موجود، خواستار بازنگری جدی در حمایت‌های صنفی، بیمه خبرنگاران و نقش صندوق هنر شد و تأکید کرد حمایت از خبرنگاران باید از مسیر تقویت رسانه‌ها و ایجاد مشوق‌های واقعی برای امنیت شغلی انجام شود.

طبقچی همچنین بر لزوم شفاف‌سازی سیاست‌های حمایتی و پرهیز از مداخلات غیرکارشناسی تأکید کرد و در پایان اساسنامه جدید خانه مطبوعات را فرصتی مهم برای تحول در ساختار صنفی و ارتقای جایگاه خبرنگاران دانست.

مطالبات صنفی؛ از بیمه تا مسکن و حمایت‌های ساختاری

در ادامه نشست، اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات استان اصفهان به بیان مهم‌ترین چالش‌های صنفی خبرنگاران پرداختند. موضوعاتی مانند بیمه، مسکن، حمایت از رسانه‌های چاپی، هزینه‌های رسانه‌های دیجیتال و مشکلات معیشتی از محورهای اصلی این بخش بود.

زهره قندهاری، نائب رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات اصفهان بر ضعف ارتباط میان استان‌ها تأکید کرد و گفت: افزایش نشست‌ها و برنامه‌های مشترک می‌تواند به حل مشکلات صنفی و اقتصادی رسانه‌ها کمک کند. او همچنین به فشار اقتصادی بر رسانه‌های چاپی و دیجیتال اشاره کرد.

سیدمهدی رضوی، خزانه دار و سخنگوی هیئت مدیره خانه مطبوعات استان اصفهان، با تأکید بر لزوم حمایت عملی و تصمیمات یکپارچه از رسانه‌ها گفت بسیاری از مشکلات این حوزه همچنان بدون راهکار مشخص باقی مانده است.

وی خواستار نقش‌آفرینی جدی‌تر خانه مطبوعات کشور در ایجاد انسجام و پیگیری هماهنگ مطالبات صنفی شد و به مشکلات زیرساختی از جمله اینترنت و تأمین کاغذ برای مطبوعات چاپی اشاره کرد.

رضوی در پایان تأکید کرد حل مشکلات رسانه‌ها نیازمند نگاه ملی و پرهیز از رویکرد جزیره‌ای است و بر استفاده از ظرفیت نوآوری برای تقویت تاب‌آوری رسانه‌ها در شرایط اقتصادی و حرفه‌ای دشوار تأکید کرد.

محمدرضا کلاهدوزان، منشی هیئت مدیره خانه مطبوعات اصفهان در این نشست با اشاره به چالش‌های پیش روی رسانه‌ها، خواستار تقویت نقش خانه مطبوعات کشور در پیگیری مطالبات صنفی و حرفه‌ای خبرنگاران شد.

وی مهم‌ترین مطالبات جامعه رسانه‌ای را شامل مسکن، بیمه و اشتغال دانست و گفت این مسائل از دغدغه‌های مشترک خبرنگاران در سراسر کشور است. کلاهدوزان افزود با وجود طرح مکرر این مطالبات در سال‌های گذشته، هنوز بخش قابل توجهی از آن‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده و نیازمند پیگیری جدی‌تر و ساختاری است.

ناصر بهروان، عضو هیئت‌مدیره خانه مطبوعات استان اصفهان، تقویت ارتباط میان استان‌ها و شفاف‌سازی فعالیت‌های خانه مطبوعات کشور را از مهم‌ترین دستاوردهای دوره جدید دانست.

وی گفت این ارتباط موجب شده استان‌ها از تجربیات یکدیگر در حوزه حمایت‌های صنفی و معیشتی استفاده کنند و هم‌افزایی بیشتری میان فعالان رسانه‌ای شکل بگیرد.

بهروان همچنین مجتمع مطبوعاتی اصفهان را از زیرساخت‌های مهم رسانه‌ای کشور عنوان کرد و بر نقش آن در حمایت از رسانه‌های محلی تأکید داشت.

مریم کربلایی، عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات استان اصفهان نیز بر لزوم حمایت از تحصیل خبرنگاران در مقاطع بالاتر تأکید کرد و آن را یکی از راه‌های حرفه‌ای‌سازی رسانه دانست

کربلایی با اشاره به نابرابری در بهره‌مندی از بیمه خبرنگاری گفت: برخی افراد غیررسانه‌ای از این مزایا استفاده می‌کنند، در حالی که بسیاری از خبرنگاران واقعی از آن محروم‌اند. او اصلاح اساسنامه و تقویت تعامل با صندوق هنر را ضروری دانست.

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