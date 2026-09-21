کنسرتهای پاییز اصفهان ۱۴۰۵
کنسرت احمد سعیدی در اصفهان برای اولین بار؛ جزئیات اجرا
احمد سعیدی برای اولینبار در اصفهان روی صحنه میرود؛ خبری که فعلاً با عبارت «بهزودی» منتشر شده و هنوز تاریخ اجرا، سالن، قیمت بلیت و سامانه فروش مشخص نشده است. جزئیات این کنسرت را بخوانید.
بر اساس اطلاعرسانی منتشرشده در صفحه اینستاگرام ایران کنسرت اورجینال، کنسرت احمد سعیدی در اصفهان بهزودی برگزار میشود. این صفحه از اجرای احمد سعیدی برای اولینبار در اصفهان خبر داده، اما تاکنون جزئیات بیشتری درباره زمان و محل برگزاری یا نحوه فروش بلیت منتشر نشده است.
جزئیات کنسرت احمد سعیدی در اصفهان
|مورد
|جزئیات
|خواننده
|احمد سعیدی
|شهر
|اصفهان
|وضعیت اجرا
|بهزودی
|تاریخ اجرا
|اعلام نشده
|ساعت اجرا
|اعلام نشده
|سالن
|اعلام نشده
|قیمت بلیت
|اعلام نشده
|سامانه فروش
|اعلام نشده
قیمت بلیت کنسرت احمد سعیدی چقدر است؟
قیمت رسمی بلیت کنسرت احمد سعیدی در اصفهان هنوز اعلام نشده است. بااینحال، بازه معمول قیمت برخی کنسرتهای اصفهان در شرایط فعلی حدود ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، بهاضافه ۱۰ درصد مالیات است. پس از اعلام رسمی قیمت، مبلغ دقیق بلیت در این مطلب بهروزرسانی خواهد شد.
بلیت کنسرت احمد سعیدی از کجا فروخته میشود؟
در حال حاضر سامانه فروش بلیت این کنسرت اعلام نشده است.باتوجهبه روند فروش برخی کنسرتهای اصفهان، احتمال دارد فروش بلیت از طریق یکی از سامانههای هنرتیکت، ملوتیک، ایران کنسرت یا ایران تیکت انجام شود؛ اما تا زمان اعلام رسمی، نمیتوان یکی از این سامانهها را بهعنوان فروشنده قطعی معرفی کرد.
کنسرت احمد سعیدی در کدام سالن اصفهان برگزار میشود؟
محل برگزاری کنسرت احمد سعیدی هنوز اعلام نشده و سیتیسنتر اصفهان یا تالار رودکی تنها گزینههای احتمالی هستند و قطعی نیستند.
زمان و جزئیات فروش بلیت چه زمانی اعلام میشود؟
بر اساس اطلاعات فعلی، صفحه ایران کنسرت اورجینال تنها از برگزاری این کنسرت در اصفهان «بهزودی» خبر داده است. بنابراین تاریخ اجرا، ساعت برگزاری، سالن، قیمت و سامانه فروش همچنان در انتظار اعلام رسمی است.
اصفهان امروز جزئیات این خبر را پس از انتشار اطلاعات جدید درباره کنسرت احمد سعیدی در اصفهان بهروزرسانی میکند.
سخن آخر
اگر درباره کنسرت احمد سعیدی در اصفهان اطلاعات تازهای دارید یا در این اجرا حضور پیدا میکنید، میتوانید عکسها و فیلمهای خود از این رویداد را برای اینستاگرام اصفهان امروز یا تلگرام اصفهان امروز ارسال کنید تا در پوشش خبری کنسرت مورد استفاده قرار گیرد.
برای اطلاع از سایر اجراهای موسیقی شهر نیز مطلب «برنامه کنسرتهای اصفهان» را دنبال کنید.