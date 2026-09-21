تالار هنر اصفهان در سال ۱۴۰۵ میزبان تئاترهای مختلفی است و برنامه اجراهای این مجموعه در سالن‌های نقش‌جهان و تماشا برگزار می‌شود. در این صفحه، تاریخ، ساعت، سالن اجرا و وضعیت بلیت نمایش‌های تالار هنر را دنبال کنید.

تالار هنر اصفهان یکی از مراکز تخصصی تئاتر و هنرهای نمایشی شهر است و در طول سال میزبان اجراهای مختلف نمایشی است. برنامه این صفحه با اعلام اجراهای جدید به‌روزرسانی می‌شود.

برنامه تئاتر تالار هنر اصفهان

نمایش سالن تاریخ اجرا ساعت وضعیت ۱+۱۲ سالن تماشا ۱ تا ۱۷ مهر ۱۴۰۵ ۱۸:۳۰ در انتظار برگزاری غرب وحشی سالن نقش جهان ۲۶ و ۲۷ شهریور، ۱ و ۲ مهر ۱۴۰۵ ۱۹:۳۰ در حال برگزاری

آخرین به‌روزرسانی: ۳۰ شهریور ۱۴۰۵

اجرای بعدی تالار هنر اصفهان کدام است؟

در حال حاضر، نمایش «۱+۱۲» اجرای آینده ثبت‌شده در تالار هنر اصفهان است. این نمایش از ۱ تا ۱۷ مهر ۱۴۰۵ در سالن تماشا روی صحنه می‌رود و ساعت اجرای آن ۱۸:۳۰ اعلام شده است.

خرید بلیط تالار هنر اصفهان

سامانه خرید بلیط نمایش‌های تالار هنر اصفهان برای هر اجرا متفاوت است و بر اساس اعلام برگزارکننده تعیین می‌شود. بلیت برخی نمایش‌ها از طریق تیوال، گیشه ۸ یا اصفهان تیکت عرضه می‌شود.

معرفی تالار هنر اصفهان

تالار هنر اصفهان به‌عنوان مرکز تخصصی تئاتر سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان فعالیت می‌کند و یکی از فضاهای اصلی اجرای نمایش‌های حرفه‌ای شهر است.

اجرای تئاترهای صحنه‌ای و خیابانی، نمایش‌های کودک‌ونوجوان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی تئاتر و ارائه مشاوره به گروه‌های نمایشی از جمله فعالیت‌های این مرکز است.

سالن‌های تالار هنر اصفهان

سالن نقش‌جهان

سالن نقش‌جهان، سالن اصلی تالار هنر اصفهان است. این سالن برای اجرای نمایش‌های حرفه‌ای طراحی شده و دارای صحنه نمایش با ابعاد ۱۴ در ۱۴ متر و برج صحنه با ارتفاع ۱۴ متر است.

سالن تماشا

سالن تماشا سالن جنبی تالار هنر اصفهان است.

ظرفیت تالار هنر اصفهان

ظرفیت سالن‌های تالار هنر اصفهان به این شرح اعلام شده است:

سالن ظرفیت سالن نقش‌جهان ۳۲۳ نفر سالن تماشا ۸۰ نفر

آدرس تالار هنر اصفهان

تالار هنر اصفهان در خیابان لاله جنوبی، انتهای خیابان قدس، پارک لاله قرار دارد.

نقشه آدرس تالار هنر اصفهان

اطلاعات تماس تالار هنر اصفهان

راه ارتباطی اطلاعات تلفن ۰۳۱-۳۵۶۶۰۸۸۲ وب‌سایت تالار هنر اصفهان اینستاگرام talarhonar_isfahan ایمیل talarhonar@isfahan.ir ساعت پاسخگویی تلفنی ۸ تا ۱۶

دسترسی به تالار هنر اصفهان

تالار هنر اصفهان در محدوده میدان لاله و پارک لاله قرار دارد. ایستگاه اتوبوس میدان لاله و ایستگاه فروشگاه رفاه از ایستگاه‌های نزدیک به مجموعه هستند. برای دسترسی با تاکسی نیز می‌توان از مسیرهای منتهی به میدان لاله استفاده کرد.

امکانات تالار هنر اصفهان

تالار هنر علاوه بر سالن‌های اجرا، امکاناتی برای تولید و تمرین گروه‌های نمایشی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

پارکینگ

۴ پلاتو تمرین

لابی هنر

بام هنر

کارگاه دکور

کارگاه عروسک‌سازی

۲ اتاق گریم

سالن کنفرانس با ظرفیت ۵۵ نفر

سیستم صوتی و تصویری

تجهیزات نورپردازی

سیستم ویدئوپروژکشن

راهنمای حضور در تئاترهای تالار هنر اصفهان

پیش از مراجعه به تالار هنر، تاریخ و ساعت اجرای نمایش و همچنین نام سالن را بررسی کنید؛ زیرا اجراها ممکن است در سالن نقش‌جهان یا سالن تماشا برگزار شوند.

اگر با خودرو به تالار هنر می‌روید، بهتر است برای پیداکردن جای پارک زمان کافی در نظر بگیرید. همچنین توصیه می‌شود اطلاعات بلیت و در صورت وجود، شماره صندلی را پیش از ورود آماده داشته باشید.

سخن آخر

اگر تجربه‌ای از تماشای تئاتر در تالار هنر، وضعیت پارکینگ، دسترسی یا امکانات این مجموعه دارید، تجربه خود را با ما و دیگر مخاطبان اصفهان امروز در میان بگذارید.

برای مشاهده دیگر اجراهای پیشرو نیز می‌توانید برنامه تئاتر اصفهان ۱۴۰۵ را دنبال کنید.

پرسش‌های متداول