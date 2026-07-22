دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، عصر سه‌شنبه ۳۰ تیر در کاخ سفید بار دیگر مدعی شد ارتش این کشور «به‌زودی و با شدت بسیار زیاد» کوه کلنگ را هدف قرار خواهد داد. این نخستین‌بار نیست که او نام این کوه را بر زبان می‌آورد؛ اما این‌بار تهدید او با ادعای تازه روزنامه وال‌استریت ژورنال همراه شده که به نقل از مقام‌های اسرائیلی مدعی است هزاران سانتریفیوژ به این مجموعه منتقل شده است؛ ادعایی که خود ترامپ هم اذعان کرد سندی برای آن ندارد و گفت «ما در این باره اطلاعات مستندی نداریم».

کوه کلنگ گزلا کجای اصفهان است؟

کوه کلنگ که نام کاملش کوه کلنگ‌گزلا است، در رشته‌کوه زاگرس و در حدود دو کیلومتری جنوب نطنز در استان اصفهان قرار دارد و به همین دلیل تهدید علیه آن، مستقیماً تهدید خاک این استان است. ساخت مجموعه زیرزمینی این کوه از پاییز ۱۳۹۹ و پس از خرابکاری در سالن مونتاژ سانتریفیوژهای نطنز آغاز شد؛ اقدامی که ایران آن را جایگزینی زیرساخت آسیب‌دیده اعلام کرده است. برآوردهای فنی می‌گویند تالارهای این مجموعه دست‌کم ۸۰ تا ۱۰۰ متر زیر توده سنگ گرانیتی کوه حفر شده و همین عمق، آن را حتی از فردو هم نفوذناپذیرتر کرده است.