واکنش تهران به تهدید تازه کاخ سفید علیه خاک اصفهان
تهدید ترامپ علیه «کوه کلنگ» اصفهان؛ ماجرای کوه مرموز در دو قدمی نطنز چیست؟
دونالد ترامپ بار دیگر مدعی حمله «قریبالوقوع و سنگین» به کوه کلنگ در استان اصفهان شده است؛ تهدیدی که تهران آن را نقض آشکار منشور ملل متحد میداند و کارشناسان نیز نتیجهبخش بودن آن را زیر سؤال بردهاند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، عصر سهشنبه ۳۰ تیر در کاخ سفید بار دیگر مدعی شد ارتش این کشور «بهزودی و با شدت بسیار زیاد» کوه کلنگ را هدف قرار خواهد داد. این نخستینبار نیست که او نام این کوه را بر زبان میآورد؛ اما اینبار تهدید او با ادعای تازه روزنامه والاستریت ژورنال همراه شده که به نقل از مقامهای اسرائیلی مدعی است هزاران سانتریفیوژ به این مجموعه منتقل شده است؛ ادعایی که خود ترامپ هم اذعان کرد سندی برای آن ندارد و گفت «ما در این باره اطلاعات مستندی نداریم».
کوه کلنگ گزلا کجای اصفهان است؟
کوه کلنگ که نام کاملش کوه کلنگگزلا است، در رشتهکوه زاگرس و در حدود دو کیلومتری جنوب نطنز در استان اصفهان قرار دارد و به همین دلیل تهدید علیه آن، مستقیماً تهدید خاک این استان است. ساخت مجموعه زیرزمینی این کوه از پاییز ۱۳۹۹ و پس از خرابکاری در سالن مونتاژ سانتریفیوژهای نطنز آغاز شد؛ اقدامی که ایران آن را جایگزینی زیرساخت آسیبدیده اعلام کرده است. برآوردهای فنی میگویند تالارهای این مجموعه دستکم ۸۰ تا ۱۰۰ متر زیر توده سنگ گرانیتی کوه حفر شده و همین عمق، آن را حتی از فردو هم نفوذناپذیرتر کرده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، امروز چهارشنبه ۳۱ تیر در واکنشی صریح نوشت که «هیچ فعالیت هستهای در کوه کلنگ وجود ندارد» و تمرکز بیمارگونه واشنگتن بر این کوه «چیزی جز بهانهجویی برای تخریب و ویرانگری نیست». او تهدیدهای مکرر آمریکا علیه تأسیسات صلحآمیز ایران را خلاف منشور ملل متحد، حقوق بینالملل و قطعنامههای شورای امنیت دانست و با کنایه پرسید مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، که این روزها نامزد دبیرکلی سازمان ملل هم هست، کجاست.
کارشناسان مستقل هم درباره نتیجه چنین حملهای تردید جدی دارند. علیاصغر زرگر، کارشناس مسائل بینالملل، به ایلنا گفته است که با آن حجم از سنگ خارا، از میان بردن این مجموعه عملاً ناممکن است و حمله آمریکا به آن «بینتیجه خواهد بود»؛ ارزیابیای که حتی برخی تحلیلگران غربی نیز درباره ناتوانی قویترین بمبهای سنگرشکن در برابر عمق این کوه با آن همنظرند. با این حال، برای مردم اصفهان که سال گذشته حملات به نطنز و تأسیسات اصفهان را از نزدیک تجربه کردند، هر تهدید تازه علیه نقطهای در همین استان، بیش از آنکه یک خبر سیاسی دور باشد، نگرانیای نزدیک و ملموس است. تا این لحظه هیچ حمله تأییدشدهای به کوه کلنگ گزارش نشده است.
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