۱۳ ورزشکار، مربی و سرپرست اصفهانی، از جمله خواهران منصوریان، مسعود یوسف (فوتسال) و علیرضا معینی (وزنه‌برداری)، در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض (۱۶ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴) حضور یافتند. کاروان ۱۹۰ نفره ایران در ۲۵ رشته به دنبال کسب افتخار و مدال‌آوری بود.

رقابتی فراتر از یک رویداد ورزشی؛ این‌بار پایتخت عربستان سعودی، ریاض، به قلب تپنده اتحاد ۵۷ ملت مسلمان تبدیل شده است. ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی با شعار «یک ملت» و با حضور ۳۵۰۰ ورزشکار از سراسر جهان اسلام، از ۱۶ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴، شور و هیجان بی‌سابقه‌ای را رقم زده است. در میان کاروان پرامید جمهوری اسلامی ایران که با ۱۹۰ ورزشکار در ۲۰ رشته به میدان رفته، نام‌هایی آشنا از اصفهان، نصف جهان، به چشم می‌خورند که بار سنگین افتخارآفرینی در رشته‌های کلیدی را بر دوش می‌کشند. از قهرمانان باسابقه ووشو تا استعدادهای نوظهور شنا و دوومیدانی، ۱۳ نماینده اصفهانی آماده‌اند تا پرچم ایران و اصفهان را در این آوردگاه بزرگ برافراشته کنند.

ستاره‌های اصفهان در آوردگاه بین‌المللی ریاض ۲۰۲۵

استان اصفهان، مهد پرورش استعدادهای ورزشی کشور، با اعزام یک تیم ۱۳ نفره از ورزشکار، مربی و سرپرست، حضوری چشمگیر در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض داشته است. این تیم منتخب، که نماینده‌ای از ۱۲ رشته و بخش مختلف است، امیدهای اصلی کسب مدال در کاروان ایران به شمار می‌روند. حضور این تعداد ورزشکار از یک استان، نشان‌دهنده عمق و تنوع ظرفیت‌های ورزشی اصفهان در سطح ملی است.

اسامی ۱۳ قهرمان و همراه اصفهانی

لیست کامل ورزشکاران، مربیان و سرپرستان اصفهانی که در ترکیب تیم ملی کشورمان حضور دارند، شامل نام‌های شناخته شده و همچنین پدیده‌های جدیدی است که هر یک در رشته تخصصی خود، برای کسب مدال می‌جنگند:

ووشو (بانوان): سهیلا و شهربانو منصوریان (خواهران افسانه‌ای ووشوی ایران که سابقه‌ای درخشان در این رقابت‌ها دارند).

فوتسال (مردان): مسعود یوسف (یکی از مهره‌های کلیدی تیم ملی فوتسال ایران).

وزنه‌برداری (مردان): علیرضا معینی.

دوومیدانی (بانوان): ریحانه مبینی.

شمشیربازی (بانوان): ریحانه رضایی.

شنا (مردان): متین سهران و مهرشاد افقری.

دوگانه (بانوان): حدیثه نصر.

هندبال (تیم اعزامی): وحید مسعودی، صابر حیدری، مجید رحیمی‌زاده و محسن کرباسچی.

این رقابت‌ها فرصتی طلایی برای ورزشکاران اصفهانی است تا توانایی‌های خود را پیش از رویدادهای بزرگ آینده مانند بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به نمایش بگذارند.

ریاض ۲۰۲۵: بزرگترین گردهمایی ورزشی ۵۷ کشور مسلمان

ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی با میزبانی پرهزینه و باشکوه عربستان سعودی در شهر ریاض و با شعار «یک ملت» (One Nation) برگزار شد. این رویداد بین‌المللی که تحت نظارت سازمان همکاری اسلامی (OIC) قرار دارد، ابعاد گسترده‌ای فراتر از ورزش دارد و به عنوان ابزار دیپلماسی ورزشی و تقویت همبستگی میان ملت‌های مسلمان عمل می‌کند.

جزئیات برگزاری و زیرساخت‌ها

تاریخ: ۱۶ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ (۷ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵).

میزبان: ریاض، عربستان سعودی (دومین میزبانی پس از مکه در ۲۰۰۵).

تعداد شرکت‌کنندگان: حدود ۳۵۰۰ ورزشکار از ۵۷ کشور.

رشته‌های ورزشی: رقابت در ۲۵ رشته، از جمله رشته‌های سنتی مانند کشتی، جودو و کاراته، تا رشته‌های نوینی همچون ورزش‌های الکترونیکی و شترسواری.

زیرساخت‌ها: رقابت‌ها در مراکز اصلی از جمله مجتمع المپیک ، استادیوم پرنس فیصل بن فهد و دهکده ورزشکاران برگزار شد که سطح بالایی از امکانات اقامتی و ورزشی را فراهم می‌آورد.

نماد بازی‌ها: نماد رسمی «فنجال» (Finjaal)، با الهام از فنجان سنتی عربی، نشان‌دهنده اصالت و سخاوت میزبان است.

کاروان ۱۹۰ نفره ایران در ۲۰ رشته حضور یافت و پیش از افتتاحیه رسمی، تیم‌هایی چون والیبال و فوتسال رقابت‌های خود را آغاز کردند تا آمادگی بالای خود را برای کسب بهترین جایگاه در جدول مدال‌ها به نمایش بگذارند. این رویداد، برای ایران، به مثابه یک میدان تدارکاتی و سنجش سطح فنی در آستانه رویدادهای بزرگ‌تر قاره‌ای تلقی می‌شود.