ثبت رکوردی بیسابقه در تاریخ ورزشهای قدرتی استان
سلطه پولادین دختران اصفهان بر تیم ملی وزنهبرداری؛ دعوت از ۷ ستاره به جمع ۱۸ نخبه ایران
با اعلام کادر فنی فدراسیون، ۷ وزنه بردار اصفهانی به اردوی تیم ملی بانوان دعوت شدند. این تعداد، ۴۰ درصد از کل ظرفیت ۱۸ نفره تیم ملی را تشکیل میدهد. هانیه شریفی (قهرمان آسیا)، هستی صدیقی (مدالآور بحرین) و حدیث انصاریپور از جمله ستارگان دعوتشده هستند که اصفهان را به قطب اصلی این رشته تبدیل کردهاند.
فهرست جدید دعوتشدگان به اردوی تیم ملی وزنهبرداری بانوان جمهوری اسلامی ایران، حاوی پیامی روشن از تغییر موازنه قدرت در ورزشهای انفرادی کشور است. بر اساس اعلام رسمی فدراسیون، از مجموع ۱۸ ورزشکار برگزیده که قرار است بدنه اصلی تیم ملی را برای رویدادهای آسیایی و جهانی پیشرو تشکیل دهند، نام هفت ورزشکار از استان اصفهان به چشم میخورد. این آمار خیرهکننده نشان میدهد که نزدیک به ۴۰ درصد از ظرفیت نخبگان وزنهبرداری بانوان ایران، اکنون در اختیار استعدادهای پرورشیافته در اصفهان است. حضور قهرمانان نوجوانان آسیا، مدالآوران بازیهای کشورهای اسلامی و رکوردشکنان لیگ برتر در این لیست، حکایت از یک برنامه توسعهمحور موفق در هیئت وزنهبرداری این استان دارد که توانسته است اصفهان را به پایگاه اصلی پرورش پولادسرد در بخش بانوان تبدیل کند.
خیزش ۴۰ درصدی اصفهان برای فتح سکوهای ملی
بررسی دقیق لیست اعلام شده توسط کادر فنی تیم ملی نشاندهنده یک جهش آماری معنادار برای ورزش بانوان اصفهان است. در حالی که بسیاری از استانها با یک یا دو نماینده در اردو حضور دارند، اصفهان با هفت نماینده، بیشترین سهمیه را به خود اختصاص داده است. این موفقیت تصادفی نیست و ریشه در زیرساختهای گسترده ورزشی استان دارد.
طبق آمارهای رسمی اداره کل ورزش و جوانان، استان اصفهان با دارا بودن حدود ۳۰۰ هزار ورزشکار سازمانیافته و فعالیت بیش از یک هزار و ۹۰۰ باشگاه ورزشی بخش خصوصی در دو بخش بانوان و آقایان، بستری پویا برای کشف استعدادها فراهم کرده است. اسامی نفرات دعوت شده شامل هانیه شریفی، هستی صدیقی، هاجر معینی، حدیث انصاریپور، یلدا شریفی، رویا مرادی و مایسا شیخی است که هر کدام با کارنامهای از مدالهای رنگارنگ ملی و بینالمللی، راهی اردو شدهاند.
هانیه شریفی؛ ستاره سده لنجان بر بام آسیا
در صدر فهرست ستارگان اصفهانی، نام هانیه شریفی، پدیده نوظهور وزنهبرداری ایران میدرخشد. این ورزشکار متولد ۱۳۸۷ از شهر ورزشخیز سده لنجان، در سال ۲۰۲۴ میلادی عملکردی فراتر از انتظار از خود به نمایش گذاشت. شریفی در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا ۲۰۲۴، با ثبت حدنصاب مجموع ۲۰۰ کیلوگرم، اقتدار خود را به حریفان قارهای دیکته کرد.
او در این رقابتها با مهار وزنه ۸۸ کیلوگرم در یکضرب به مدال نقره رسید اما در حرکت دوضرب با لیفت موفق وزنه ۱۱۲ کیلوگرم، ضمن جبران عقبماندگی، مدال طلای دوضرب و طلای مجموع آسیا را برای ایران به ارمغان آورد. علاوه بر این، وی در مسابقات جهانی جوانان اسپانیا نیز با رکورد مجموع ۲۰۷ کیلوگرم (۹۰ یکضرب و ۱۱۷ دوضرب) موفق به کسب مقام سوم جهان شد تا جایگاه خود را به عنوان امید اول تیم ملی بزرگسالان تثبیت کند.
هستی صدیقی و تاریخسازی در منامه
دیگر چهره شاخص این لیست، هستی صدیقی است که نامش با اولینهای تاریخ وزنهبرداری بانوان گره خورده است. صدیقی در بازیهای آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵، در دسته ۶۳ کیلوگرم به روی تخته رفت و با عملکردی درخشان در حرکت دوضرب، موفق به مهار وزنه ۱۰۵ کیلوگرمی شد.
این وزنه منجر به کسب مدال برنز دوضرب شد که نخستین مدال کاروان وزنهبرداری بانوان ایران در آن تورنمنت محسوب میشد. صدیقی همچنین در لیگ برتر وزنهبرداری بانوان ایران نیز با ثبت مجموع ۱۵۵ کیلوگرم، عنوان نایب قهرمانی را کسب کرده و نشان داده است که از ثبات فنی بالایی برای حضور در رویدادهای سنگین بینالمللی برخوردار است.
قدرتنمایی نمایندگان شهرضا و سایر نخبگان
در کنار ستارگان بینالمللی، حضور چهرههایی مانند حدیث انصاریپور از شهرستان شهرضا، عمق استراتژیک وزنهبرداری در شهرستانهای اصفهان را نشان میدهد. انصاریپور که به عنوان نخستین بانوی مدالآور تاریخ شهرضا در مسابقات کشوری شناخته میشود، در سال ۱۴۰۱ طلای کشور را کسب کرد و اخیراً در مسابقات قهرمانی جوانان دختر کشور در شهرکرد، با مهار وزنه قدرتمند ۱۱۶ کیلوگرم در دوضرب، مدال برنز را به گردن آویخت.
همچنین رویا مرادی با سابقه نایب قهرمانی کشور در اردبیل و قهرمانی در دسته ۵۸ کیلوگرم انتخابی تیم ملی، به همراه هاجر معینی که قهرمانی نوجوانان کشور را در کارنامه دارد، ترکیب تیم اصفهان را قدرتمندتر کردهاند. لیست هفت نفره اصفهان با حضور یلدا شریفی و مایسا شیخی تکمیل میشود؛ استعدادهایی که با درخشش در اردوهای استانی، نظر کادر فنی تیم ملی را جلب کرده و نویدبخش ظهور نسل جدیدی از قهرمانان برای سالهای آینده هستند.