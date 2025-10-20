لیست باربریهای اصفهان به عراق
اگر قصد ارسال کالا یا محمولهای از اصفهان به عراق دارید، یکی از مهمترین دغدغهها انتخاب باربری مطمئن و کاربلد است. باربریهایی که تجربه، مسیرهای گمرکی و امکانات لازم را داشته باشند، میتوانند بار شما را سالم، سریع و با هزینه معقول به مقصد برسانند. در نوشتن این مقاله، فهرستی از باربریهای فعال در مسیر اصفهان به عراق گردآوری کردهایم تا راهنمای انتخاب شما باشد. برای مشاهده لیست بهترین باربریهای اصفهان به عراق این متن از روزنامه اصفهان امروز را از دست ندهید.
تسهیل تجارت
شرکت تسهیل تجارت یکی از فعالترین و خوشنامترین مجموعهها در زمینه حملونقل بینالمللی و صادرات کالا از ایران به عراق است. دفتر مرکزی این شرکت در تهران قرار دارد، اما خدماتش بهصورت گسترده از استانهای مختلف، از جمله اصفهان، ارائه میشود.
تسهیل تجارت با تمرکز بر مسیرهای مرزی پررفتوآمد مثل مهران، شلمچه، تمرچین و خسروی، امکان ارسال انواع بارهای صادراتی، تجاری و پروژهای را فراهم کرده است. این شرکت برای مشتریان خود در اصفهان، خدمات حمل خردهبار و عمدهبار را با ناوگان متنوع شامل کامیونت، خاور، تریلی و ترانزیت بینالمللی ارائه میدهد.
از ویژگیهای متمایز تسهیل تجارت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- اعلام قیمت روز حمل بار به عراق بر اساس نوع کالا و شهر مقصد بصورت فوری و تلفنی
- مشاوره رایگان صادراتی و انتخاب بهترین مسیر حمل با توجه به نوع بار؛
- بیمه کامل محموله تا مقصد نهایی در خاک عراق؛
- ترخیص سریع و قانونی کالا در گمرکات مرزی؛
- و پشتیبانی مرحلهبهمرحله از بار تا زمان تحویل نهایی.
برای دریافت مشاوره فوری یا برآورد هزینه حمل، میتوانید با شماره 09129540757 تماس بگیرید.
همچنین جهت مشاهده جزئیات بیشتر خدمات این شرکت و مسیرهای فعال، به صفحه رسمی باربری اصفهان به عراق در وبسایت تسهیل تجارت مراجعه کنید.
شرکت حمل و نقل پازوکی
شرکت حملونقل پازوکی یکی از شناختهشدهترین شرکتهای فعال در حوزه حمل زمینی و صادرات کالا از ایران به عراق است که از اصفهان نیز خدمات مستقیم ارائه میدهد. این مجموعه با بیش از دو دهه سابقه فعالیت، در زمینه حمل خردهبار، عمدهبار، محمولههای صنعتی و صادراتی تخصص دارد و با ناوگان مجهز شامل تریلی، کامیون ده چرخ، خاور و کامیونت، آماده ارسال بار به مقاصد مختلف عراق مانند بغداد، اربیل، نجف، کربلا و بصره است.
پازوکی بهصورت روزانه بارگیری از اصفهان انجام میدهد و کلیه محمولهها را تحت بیمه معتبر و بارنامه رسمی بینالمللی ارسال میکند. از خدمات شاخص این شرکت میتوان به ترخیص در گمرکات مرزی مهران، شلمچه و تمرچین، بستهبندی حرفهای و پیگیری لحظهای موقعیت بار اشاره کرد.
برای هماهنگی ارسال بار و دریافت قیمت روز حمل، میتوانید با شمارههای زیر تماس بگیرید:
تلفن دفتر مرکزی: 021-34592955 و 021-35592955
مدیر ترابری: 09120025183
شرکت پازوکی یکی از گزینههای مطمئن برای بازرگانانی است که میخواهند بار خود را از اصفهان به عراق با سرعت، امنیت و هزینه منصفانه منتقل کنند.
شرکت الوبار
شرکت الوبار یکی از گزینههای شناختهشده در بازار حملونقل بینالمللی است که خدمات ارسال کالا از استانهای مرکزی ایران، از جمله اصفهان، به عراق را در دستور کار دارد. این شرکت دارای تجربه در حمل بارهای سبک، متوسط و سنگین است و میتواند نیازهای تجاری کوچک و بزرگ را پوشش دهد.
الوبار در کل زنجیره حمل از مبدا تا مقصد، خدماتی مانند بستهبندی مناسب، صدور بارنامه رسمی و بیمهنامه را ارائه میکند تا کالاها با ایمنی بیشتری در مسیر انتقال یابند. این شرکت همچنین شبکه همکار و نمایندگی در مرزهای مشترک ایران و عراق دارد و میتواند ترخیص کالا در خاک عراق را تسهیل نماید.
اگر قصد ارسال محموله از اصفهان به عراق دارید، الوبار یکی از گزینههایی است که میتواند گزینهای مطمئن و در دسترس برای شما به شمار رود.
شرکت حمل و نقل آزادنوبار افق
شرکت آزاد نوبار افق یکی از فعالان قدیمی حملونقل کالا در مسیرهای بیناستانی و بینالمللی است که ارائه خدمات به عراق را نیز در سبد کاری خود دارد. این شرکت توانسته با تجربه در ترانزیت به کشورهای همسایه، مسیر اصفهان به عراق را نیز تحت پوشش قرار دهد.
آزاد نوبار افق خدماتی مانند حمل زمینی کالا، بستهبندی، بیمه و همراهی گمرکی را برای ارسال از مبدا ایران به مقصد عراق ارائه میکند. برای محصـولات عمومی، صنعتی و صادراتی مناسب است و در صورتی که بار شما حجم متوسط داشته باشد، میتواند گزینهای مقرونبهصرفه باشد.
شرکت بارمان ترابر
شرکت بارمان ترابر یکی از گزینههای برجسته در زمینه حمل بینالمللی و صادرات کالا از ایران است که ارسال محموله از استانهایی مانند اصفهان به عراق را نیز در سبد خدمات خود دارد.
بارمان ترابر خدمات گستردهای ارائه میدهد؛ از حمل زمینی گرفته تا ترانزیت از مرز، بستهبندی، امور گمرکی و پشتیبانی مستمر تا تحویل کالا در مقصد عراق.
اگر قصد دارید کالایی را از اصفهان به عراق ارسال کنید، بارمان ترابر میتواند یکی از گزینههای مطمئن شما باشد، بهویژه برای کالاهایی که نیاز به هماهنگی گمرکی یا مسیر نیمهسنگین دارند.
سخن پایانی
در مجموع، اگر قصد ارسال کالا از اصفهان به عراق را دارید، شرکتهای معرفیشده در این فهرست از معتبرترین و فعالترین گزینهها در این مسیر هستند. هرکدام از آنها تجربه قابلتوجهی در حمل زمینی بینالمللی، ترخیص مرزی و ارسال بار به شهرهای مختلف عراق از جمله بغداد، اربیل، نجف، کربلا و بصره دارند.
شرکتهایی مانند تسهیل تجارت و پازوکی برای بازرگانان و تولیدکنندگانی که به دنبال ارسال بار صادراتی، تجاری یا صنعتی هستند، انتخابی مطمئن محسوب میشوند. در مقابل، مجموعههایی نظیر الوبار، آزاد نوبار افق و بارمان ترابر گزینههای مناسبی برای خردهبار و محمولههای سبکترند.
پیش از انتخاب نهایی، پیشنهاد میشود با چند شرکت تماس بگیرید و ضمن دریافت قیمت روز حمل، زمانبندی تحویل و نوع بیمه بار، بهترین گزینه را متناسب با نوع کالا و مقصد خود انتخاب کنید.
این شرکتها از مطرحترین فعالان مسیر اصفهان–عراق هستند و میتوانید با اعتماد به خدماتشان، محموله خود را با امنیت کامل به هر نقطه از عراق ارسال کنید.