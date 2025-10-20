بنبست هوایی استان شکسته میشود
آغاز پرواز ایرلاین «جیاسکای» از آسمان اصفهان
اصفهان امروز-29 مهر 1404: نخستین هواپیمای شرکت «جی اسکای» منتظر اجازه پرواز از فرودگاه اصفهان است. با اتمام رنگ آمیزی هواپیمای بوئینگ 737 این ایرلاین با نقشهای سنتی اصفهان و رنگهای فیروزهای و خاکی با رجیستر EP-IJA؛ رویای شهروندان اصفهانی برای داشتن شرکت هواپیمایی به واقعیت پیوست. این شرکت هواپیمایی با انتخاب فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی اصفهان بهعنوان هاب اصلی خود، قصد دارد اصفهان را به یکی از سه هاب اصلی پروازی ایران تبدیل کند. در برنامه ابتدا پروازهایی به مقصدهای تهران، مشهد، کیش و بندرعباس برقرار خواهند شد و سپس پروازهای منطقهای به مقاصدی مانند نجف، بغداد، دوحه و دبی.
آسمانی نو در دل اصفهان: پروازی که رنگ و بوی تاریخ میدهد
آرزوی اصفهانیها برای داشتن یک ایرلاین بومی، اکنون به واقعیت نزدیک شده است. نخستین هواپیمای شرکت «جی اسکای»، با رنگآمیزی اختصاصی و الهام گرفته از هنر و معماری اصیل اصفهانی، آماده پرواز شده است. طراحی منحصربهفردی که خطوط هندسی کاشیکاریهای تاریخی اصفهان را تداعی میکند و به هواپیمای شرکت چهرهای متفاوت و جذاب بخشیده است. این گام بزرگ، تنها یک نقطه شروع است؛ چرا که «جی اسکای» در آستانه آغاز فعالیت رسمی خود قرار دارد و آماده است تا تجربهای نوین و بهروز از سفرهای هوایی را برای مردم ایران فراهم کند.
از قدمهای ابتدایی تا آسمانهای نو
هواپیمایی «جی اسکای» در ابتدا بهعنوان پروژهای مرتبط با هواپیمایی کارون مطرح شد و پس از چند سال، دو فروند بوئینگ را وارد ناوگان خود کرد. اگرچه هواپیماها در ابتدا بهصورت اجارهای مورد استفاده کارون قرار گرفتند، اما شرکت نشان داد که قصد دارد پرقدرت وارد بازار مسافربری داخلی ایران شود. حالا، این ایرلاین خصوصی با تکیه بر هواپیماهای بهروز و تیم پروازی جوان، گامی بلند برای ارائه تجربهای متفاوت در صنعت هوانوردی ایران برداشته است.
در جدیدترین تحولات، هواپیمای «جی اسکای» با رنگآمیزی اختصاصی و طراحی منحصربهفرد که از نقوش سنتی اصفهانی الهام گرفته، آماده پرواز است. این طراحی زیبا که یادآور کاشیکاریهای برجسته اصفهان است، به سرعت در شبکههای اجتماعی منتشر شد و واکنشهای مثبت بسیاری را از کاربران به دنبال داشت. بسیاری از طراحی که هویت ایرلاین و پیوند آن با تاریخ و فرهنگ غنی اصفهان را به نمایش گذاشته است، احساس رضایت کرده اند.
یک تجربه نوین پروازی
با آغاز فعالیت رسمی «جی اسکای»، مسافران این ایرلاین نهتنها تجربهای مدرن و راحت از سفرهای هوایی خواهند داشت، بلکه با رویکردی نوین در خدمات، از راحتی بیشتری بهرهمند خواهند شد. این شرکت با تمرکز بر خدمات دیجیتال و استفاده از فناوریهای روز، به مسافران امکان میدهد تا از سیستم رزرو آنلاین، انتخاب صندلی دلخواه، چکاین آنلاین و کارت پرواز الکترونیکی بهرهمند شوند. این ابتکارات، فرآیند سفر را سریعتر و راحتتر از همیشه میکند.
در عین حال، «جی اسکای» با تأکید بر ارائه خدمات مقرونبهصرفه و کیفیت بالا، قصد دارد به یکی از برندهای محبوب در صنعت هوانوردی ایران تبدیل شود. از پذیرایی گرم و حرفهای گرفته تا برخوردهای دوستانه پرسنل، همگی از مؤلفههایی هستند که شرکت به آنها اهمیت میدهد.
توجه به آسایش مسافران
یکی دیگر از نکات مهم در خدمات «جی اسکای»، توجه ویژه به جزئیات و آسایش مسافران است. جی اسکای برای تأمین نیازهای متفاوت مسافران خود، خدمات ویژهای نظیر امکان حمل حیوانات خانگی (با رعایت مقررات) و ارائه تسهیلات ویژه برای افراد با نیازهای خاص در نظر گرفته است. همچنین، مسافران قادر خواهند بود تا بار اضافی همراه داشته باشند، این موضوع نشاندهنده توجه به همه جوانب سفر است.
از اصفهان به آسمان ایران و منطقه
«جی اسکای» با انتخاب فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی اصفهان بهعنوان هاب اصلی عملیاتی خود، قصد دارد اصفهان را به یکی از سه هاب اصلی پروازی ایران تبدیل کند. در فاز نخست، پروازهایی به مقصدهای تهران، مشهد، کیش و بندرعباس راهاندازی خواهند شد، و در فاز دوم، پروازهای منطقهای به مقاصدی مانند نجف، بغداد، دوحه و دبی به برنامههای شرکت افزوده خواهد شد.
چشمانداز توسعه ناوگان و کارگو
ناوگان «جی اسکای» شامل دو فروند بوئینگ ۷۳۷ و دو فروند MD-82 است که پس از بازسازی کامل برای پروازهای داخلی و منطقهای آماده هستند. ایرلاین در تلاش است تا در آیندهای نزدیک، هواپیماهای جدیدتر و پیشرفتهتری را به ناوگان خود اضافه کند. همچنین، «جی اسکای» در نظر دارد زیرساختهای حملونقل بار هوایی را در فرودگاه اصفهان راهاندازی کند و این شهر را به یک مرکز مهم برای صادرات محصولات کشاورزی، صنعتی و صنایعدستی تبدیل کند.
پایگاه در اصفهان و استقرار استراتژیک در پایتخت
دفاتر این ایرلاین در تهران و اصفهان آماده خدمترسانی به مسافران خواهند بود. دفتر مرکزی این شرکت در تهران، در میدان آزادی، ابتدای خیابان جناح، کوچه صفا، پلاک ۲ واقع شده است. علاوه بر آن، در اصفهان، پروازهای داخلی این ایرلاین از فرودگاه بینالمللی شهید بهشتی، ترمینال پروازهای داخلی، انجام خواهد شد. این استقرار استراتژیک در دو شهر مهم کشور، گام مهمی در جهت دسترسی راحتتر به خدمات «جی اسکای» برای مردم ایران به شمار میآید.
پرندهای در آسمان: لوگوی جیاسکای
لوگوی این شرکت، که الهامگرفته از نمادهای اصیل فرهنگی و نشانه یک پرنده در حال پرواز است، به عنوان نشانه هویت برند، روی تمام بخشهای ناوگان و یونیفرم پرسنل نقش بسته است. این نماد بصری، که تلفیقی از سنت و مدرنیته را نشان میدهد، تکمیلکننده پیوند این ایرلاین با تاریخ غنی اصفهان و آینده هوانوردی ایران است.
پروازی که تاریخساز است
«جی اسکای» به عنوان یک ایرلاین پیشرو نمادی از تحول و نوآوری در صنعت هوانوردی ایران است. این ایرلاین با ترکیب تاریخ و فرهنگ اصفهان با فناوریهای مدرن، آسمان ایران را به مسیرهای جدید و جذاب هدایت خواهد کرد. حالا، مردم اصفهان میتوانند با افتخار به این ایرلاین نگاه کنند و از تجربه پروازی که ریشه در تاریخ و هویت این شهر دارد، بهرهمند شوند.