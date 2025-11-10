تغییر نقشه فناوری ایران از نصف جهان
گشایش نمایشگاه فننما و اتوکام اصفهان 1404؛ رستاخیز بزرگ دانشبنیانها برای غلبه بر چالشهای ملی
سومین نمایشگاه فننما و بیستوششمین اتوکام در اصفهان، با حضور بیش از ۸۰ شرکت دانشبنیان و ۴۲ استارتآپ هوش مصنوعی، آغاز به کار کرد. این رویداد که از ۱۷ تا ۲۰ آبان ۱۴۰۴ برپا است، به پلتفرمی برای همافزایی صنعت و دانشگاه تبدیل شده است تا اصفهان را به قطب فناوری و هوش مصنوعی کشور تبدیل کند.
جنگ آینده، نبرد دادههاست و قلب تاریخی ایران، امروز نبض فناوری کشور را در دست گرفته است. در حالی که مشاور عالی رهبری اصفهان را پیشتاز فناوریهای نوین میداند، معاون رئیسجمهور رسماً اعلام کرد که «نصف آینده» به این شهر تعلق دارد؛ زیرا مهندسان، خلاقان و دانشبنیانهای اصفهانی در یک رویداد عظیم گرد هم آمدهاند تا معماری جدید اقتصاد دیجیتال را برپا کنند. نمایشگاههای «فننما» و «اتوکام» نه یک نمایشگاه، بلکه یک تمرین بزرگ برای آینده و تبدیل ایدههای خام به محصولاتی است که چالشهای ملی از کشاورزی تا امنیت سایبری را حل خواهند کرد. حضور پرشمار شرکتها، دانشگاهها و استارتآپهای نوآورانه در یک فضای ۸ هزار مترمربعی، نشان میدهد که نبض فناوری کشور به طرز خیرهکنندهای در اصفهان تند میزند. این رستاخیز فناورانه با چه اهداف و ابعادی آغاز شده است؟
اصفهان؛ «نصف آینده» و میدان تقابل هوش مصنوعی و امنیت سایبری
سومین دوره نمایشگاه ملی فناوری و نوآوری «فننما ۱۴۰۴» همزمان با بیستو ششمین نمایشگاه اتوکام (تلکام) از تاریخ ۱۷ تا ۲۰ آبانماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی اصفهان به کانون توجه فعالان فناوری کشور تبدیل شده است. این رویداد که با حضور گسترده بیش از ۸۰ شرکت فناور، ۴۲ استارتآپ هوش مصنوعی، ۳۸ شرکت خلاق و ۱۵ دانشگاه برپا شده است، با وسعتی بالغ بر ۸۰۰۰ متر مربع، نمایشی عملی از پیوند صنعت، دانشگاه و بازار را ارائه میدهد.
محوریت نمایشگاه: تمرکز اصلی بر حوزههای هوش مصنوعی و نقش حیاتی آن در تحول دیجیتال صنایع، امنیت سایبری و سامانههای سازمانی، و توسعه زیرساختهای تلکام است. برگزاری همزمان دو نمایشگاه فننما و اتوکام، به پیشنهاد معاون رئیسجمهور، برای «توأمان شدن» عرضه محصولات و تقاضای فناوری، یک فرصت کمنظیر برای شبکهسازی و حل مسائل کشور از طریق نوآوری است.
قلب فناوری ایران در دستان جوانان دانشبنیان
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، تأکید کرد که نمایشگاههای «فننما» و «اتوکام» نماد امید و خلاقیت جوانان است و نشان میدهد که «نبض فناوری در اصفهان تند میزند». وی با اشاره به اینکه اصفهان در مسیر تبدیلشدن به هاب فناوری و هوش مصنوعی کشور گام برداشته، این رویدادها را حیاتی برای تحقق اولویتهای استان در حوزه اقتصاد دیجیتال دانست. حضور پررنگ دانشگاهها، شهرداری، اتاق بازرگانی و حتی نهادهایی با فعالیت محرمانه در کنار بخش خصوصی، بیانگر یک جنبوجوش علمی و فناورانه چشمگیر در استان است.
از نظر آمار و ظرفیت: اصفهان با سهم ۱۰ درصدی از کل شرکتهای دانشبنیان کشور، رتبه دوم را دارد و وجود نخستین شهرک علمی و تحقیقاتی کشور در این استان، گواه بر پیشینه و پتانسیل بالای نوآوری آن است. مشاور عالی رهبری؛ غلامعی حداد عادل نیز اصفهان را یک استان پیشرو در فناوریهای نوین نامید که اقدامهای آن در نمایشگاه کاملاً قابل تقدیر است.
پیام نوآوری ایران به زبان انگلیسی و فارسی
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، ضمن تأکید بر پیشتازی اصفهان در نوآوری، از برگزارکنندگان نمایشگاه خواست تا مستندات این رویداد را به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه کنند. این درخواست با هدف آشنایی دنیا با توانمندیهای بخش خصوصی و دانشبنیانهای ایرانی مطرح شده است.
هدفگذاری فرامرزی: این گام، به دنبال تقویت اطلاعرسانی و شفافسازی توانمندیهای دانشبنیانهاست تا شرکتهای بزرگتر و سرمایهگذاران خارجی بتوانند از ظرفیتهای موجود بهرهمند شوند. فننما و اتوکام در این دوره نه تنها به دنبال نمایش عملی فناوریهای نوین است، بلکه میکوشد تا با تسهیل تبادل دانش و تجربه، اقتصاد دانشبنیان کشور را به سوی چشماندازهای جهانی هدایت کند.