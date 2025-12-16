در نشست مشترک استاندار با مجمع نمایندگان استان مطرح شد
معیشت مردم اولویت مطلق مدیریت استان است؛ طرح مطالبات اقتصادی اصفهان در هیئت دولت
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان در نشست مجمع نمایندگان استان، ضمن تأکید بر اینکه دغدغههای اقتصادی و معیشتی مردم در صدر اولویتهای استانداری قرار دارد، از برنامهریزی برای پیگیری این مطالبات در سطح وزرای اقتصادی دولت خبر داد. در این جلسه بر لزوم همافزایی میان دستگاههای اجرایی و قانونگذاری برای حل چالشهای شهرستانی و ملی تأکید شد.
صبح امروز سهشنبه، ساختمان استانداری اصفهان میزبان یکی از مهمترین نشستهای راهبردی میان عالیترین مقام اجرایی استان و وکلای ملت بود. در این جلسه که با حضور مهدی جمالینژاد و اعضای مجمع نمایندگان استان اصفهان برگزار شد، طرفین ضمن واکاوی دقیق چالشهای مدیریتی و اجرایی، بر روی یک موضوع کلیدی اتفاقنظر داشتند: «اقتصاد و سفره مردم». استاندار اصفهان در این نشست با صراحت اعلام کرد که تمامی ظرفیتهای مدیریتی استان باید به سمت حل گرههای معیشتی و اقتصادی هدایت شود و فاصله میان تصمیمگیری تا اجرا به حداقل برسد. این نشست که نمادی از همگرایی قوه مجریه و مقننه در سطح استانی بود، خروجیهای عملیاتی مشخصی برای پیگیری در پایتخت داشت.
جلسات ماهانه؛ عبور از کلیگویی به سمت مصداقگرایی
مهدی جمالینژاد در تشریح سازوکار برگزاری این نشستها اظهار کرد که تعامل با مجمع نمایندگان استان از حالت تشریفاتی خارج شده و به یک روال منظم، مستمر و کاملاً عملیاتی تبدیل شده است. طبق برنامهریزیهای انجام شده، در پایان هر ماه نشستی تخصصی با محوریت بررسی موشکافانه مسائل شهرستانها و اولویتبندی موضوعات کلان استان برگزار میشود.
وی با اشاره به مدت زمان طولانی این جلسات که نشان از عمق مباحث دارد، افزود: در این نشستها که بعضاً ساعتها به طول میانجامد، از طرح مسائل کلی پرهیز میشود. مسائل هر شهرستان بهصورت مصداقی، دقیق و پروندهمحور روی میز قرار میگیرد. نمایندگان مردم دغدغهها و مطالبات حوزههای انتخابیه خود را بیواسطه با معاونان استانداری مطرح میکنند و در همان جلسه، مدیرانکل دستگاههای اجرایی مرتبط نیز برای پاسخگویی و ارائه راهکار وارد فرآیند پیگیری میشوند تا تصمیمات در لحظه اتخاذ شود.
تفکیک مسائل ملی از چالشهای محلی؛ استراتژی حل مسئله
استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به متدولوژی پیگیری مصوبات اشاره کرد و گفت: چرخه مدیریتی در این جلسات کامل است؛ به این معنا که در ابتدای هر جلسه، گزارش دقیقی از اقدامات انجامشده در خصوص مصوبات ماه قبل ارائه میشود. این فرآیند نظارتی باعث میشود تا مدیران خود را ملزم به پاسخگویی بدانند.
جمالینژاد تصریح کرد: در این نشستها پیشنهادهای جدید متناسب با دستور کار، از سوی معاونان و مدیران ستادی مطرح میشود. ما در استانداری اصفهان مسائل را به دو دسته تقسیم کردهایم:
-
موضوعات با ماهیت شهرستانی: که باید با تفویض اختیار و هماهنگیهای دروناستانی حلوفصل شوند.
-
مسائل کلان و ملی: موضوعاتی که نیازمند چانهزنی در پایتخت، تصمیمگیری در سطح هیئت دولت یا حتی اصلاح قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این تفکیک باعث میشود انرژی مدیریت استان هدر نرود و هر موضوع از مجرای قانونی خود پیگیری شود.
دیپلماسی داخلی و ایجاد «نگاه فراگیر» در مدیریت استان
یکی از نکات برجستهای که جمالینژاد بر آن تأکید ورزید، تغییر اتمسفر سیاسی و مدیریتی استان به سمت همگرایی بود. وی خاطرنشان کرد: شاید یکی از مهمترین دستاوردهای نامشهود اما حیاتی این جلسات، شکلگیری احساس «نگاه فراگیر» نسبت به جغرافیای کل استان اصفهان است.
وی توضیح داد: امروز فضا بهگونهای رقم خورده که همه شهرستانها، فارغ از دوری یا نزدیکی به مرکز، احساس میکنند استانداری و مجمع نمایندگان متعلق به تمامی نقاط استان است و تبعیضی در پیگیری مطالبات وجود ندارد. این همافزایی فکری و بلوغ سیاسی موجب تقارب آرا، کاهش اختلافنظرهای فرسایشی و رسیدن به تصمیمهای جامع و مبتنی بر منافع عمومی (Public Interest) شده است. به جرأت میتوان ادعا کرد که سطح هماهنگی فعلی میان دستگاه اجرایی و شبکه نمایندگان استان در ادوار اخیر کمنظیر است.
اولویت اقتصاد و برنامه دیدار با وزرای اقتصادی
استاندار اصفهان در مهمترین بخش از سخنان خود، گریزی به وضعیت کف جامعه زد و گفت: ما صدای مردم را میشنویم و آگاهیم که مسائل اقتصادی و معیشتی، امروز به مهمترین و اصلیترین دغدغه خانوادههای اصفهانی تبدیل شده است. این موضوع در اولویت مطلق پیگیریهای تیم مدیریتی استان قرار دارد.
جمالینژاد از تدوین یک نقشه راه برای انتقال این دغدغهها به سطح کلان ملی خبر داد و افزود: برنامهریزیهای مدونی برای طرح صریح این مطالبات در سطح ملی انجام شده است. در همین راستا، دیدار با وزرای اقتصادی دولت و دعوت از آنها برای حضور در استان یا برگزاری جلسات مشترک در تهران، به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است تا بتوانیم گرههای کور اقتصادی استان را باز کنیم.
روایت رئیس مجمع نمایندگان از عملیاتی شدن جلسات
در ادامه این نشست راهبردی، حجتالاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان نیز به تبیین دیدگاههای قوه مقننه پرداخت. وی با تأکید بر اهمیت استمرار این جلسات گفت: از ابتدای آغاز به کار مجلس دوازدهم، رویکرد ما تعامل سازنده با دولت بوده است. جلسات منظم ماهانه مجمع با حضور شخص استاندار و معاونان ایشان، از حالت تشریفاتی خارج شده و تأثیر ملموسی در پیشبرد امور اجرایی استان داشته است.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: ویژگی بارز این دوره از همکاریها، عملیاتی و کاربردی بودن مصوبات است. معاونان استاندار و شخص دکتر جمالینژاد گزارشهای دقیقی از اقدامات صورتگرفته ارائه میدهند و نمایندگانی که مأموریت پیگیری پروندههای خاص را دارند نیز نتایج را شفافسازی میکنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این مدل از همکاری دوجانبه، باعث تقویت یگانگی و وحدت رویه میان نمایندگان مجلس و مدیریت ارشد اجرایی استان شده است. این بستر مناسب، شتاب پیگیری مطالبات مردم بهویژه در حوزههای حیاتی نظیر اقتصاد، معیشت و خدمات زیربنایی را افزایش داده و امیدواریم تداوم این همفکری، نتایج خود را به زودی در بهبود شاخصهای زندگی مردم اصفهان نشان دهد.