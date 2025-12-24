مدیرکل راه و شهرسازی خبر داد: تأمین زمین برای ۵۳ هزار واحد مسکونی
پیشرفت ۴۰ درصدی نهضت ملی مسکن در ۱۰۸ شهر اصفهان؛ بهارستان رکورددار بزرگترین سایت مسکن حمایتی کشور
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی طرحهای حمایتی مسکن در ۱۰۸ شهر این استان خبر داد. تاکنون ۱۵۰ هزار متقاضی واجد شرایط شناخته شدهاند و تسهیلات ویژه ۳۵۰ میلیون تومانی برای دهکهای اول و دوم در نظر گرفته شده است. همچنین شهر جدید بهارستان با ۱۸ هزار واحد، بزرگترین سایت مسکن حمایتی کشور را در خود جای داده است.
قطار طرحهای حمایتی مسکن در استان اصفهان با شتاب بیشتری در حال حرکت است و بر اساس تازهترین گزارشهای رسمی، روند اجرایی این پروژهها در ۱۰۸ شهر استان از مرز ۴۰ درصد عبور کرده است. این پیشرفت فیزیکی در حالی محقق شده که اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با تأمین زمین و تعریف پروژههای انبوه، تلاش دارد تا پاسخگوی نیاز انباشته شده مسکن در یکی از پرجمعیتترین استانهای کشور باشد. در این میان، خبرهای خوشی از تخصیص تسهیلات ویژه برای دهکهای آسیبپذیر و همچنین رکوردهای ملی در شهر جدید بهارستان به گوش میرسد که میتواند نویدبخش خانهدار شدن بخش بزرگی از متقاضیان در آیندهای نزدیک باشد.
عبور از گلوگاه تأمین زمین؛ وضعیت ساخت ۵۳ هزار واحد مسکونی
حمیدرضا فلاح چم آسمانی، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، در تشریح آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در این استان، آمارهای دقیقی از روند پیشرفت پروژهها ارائه کرد. به گفته وی، با تلاشهای صورت گرفته در سطح مدیریت استان، زمین مورد نیاز برای احداث ۵۳ هزار واحد مسکونی تأمین شده است که گامی حیاتی برای شروع عملیات اجرایی محسوب میشود.
از این تعداد، فرآیند ساخت ۴۳ هزار واحد مسکونی به صورت انبوهسازی و پیمانکاری در حال انجام است که نشاندهنده حجم عظیم فعالیتهای عمرانی در سطح استان است. علاوه بر این، رویکرد واگذاری زمین برای ساخت ویلایی نیز در دستور کار قرار داشته و تاکنون ۱۰ هزار واحد مسکونی به صورت «گروه ساخت» و در قالب خانههای ویلایی به مردم تحویل داده شده است تا خودِ مالکان بر روند ساخت نظارت مستقیم داشته باشند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به استقبال گسترده شهروندان از این طرح ملی افزود: از مجموع ۵۰۰ هزار نفری که در سامانه طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان ثبتنام کرده بودند، پس از پایشهای دقیق قانونی و بررسی شرایط چهارگانه، تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار متقاضی واجد شرایط نهایی شناخته شدهاند. نکته قابل توجه در این آمار، تمرکز تقاضا در مرکز استان است؛ به طوری که ۷۰ هزار خانوار از این واجدین شرایط، ساکن کلانشهر اصفهان هستند که این امر ضرورت تمرکز ویژه بر پروژههای حومه مرکز استان را دوچندان میکند.
طبق برنامهریزیهای زمانبندی شده، قرار است تا پایان سال جاری، کلید چهار هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی تکمیل شده در مناطق مختلف استان اصفهان به متقاضیان تحویل داده شود که میتواند بخشی از التهاب بازار مسکن را کاهش دهد.
تزریق نقدینگی با تسهیلات ویژه برای دهکهای پایین
یکی از چالشهای اصلی متقاضیان مسکن ملی، تأمین آورده نقدی است. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در این باره از ابلاغ بخشنامههای جدید حمایتی خبر داد. بر اساس بخشنامهای که در مهرماه سال جاری ابلاغ شده است، برای حمایت از اقشار کمدرآمد و تسریع در روند تکمیل پروژهها، تسهیلات قرضالحسنه ویژهای در نظر گرفته شده است.
طبق این مصوبه، برای متقاضیان دهکهای یک و دو درآمدی، تسهیلات قرضالحسنه به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان و برای متقاضیان دهکهای سه و چهار، تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی پیشبینی شده است. این حمایت مالی میتواند قدرت خرید و توان تکمیل آورده متقاضیان آسیبپذیر را به طرز چشمگیری افزایش دهد و مانع از حذف آنها از چرخه دریافت مسکن شود.
بهارستان؛ پیشتاز ساخت مسکن حمایتی در مقیاس ملی
در بخش دیگری از این گزارش، محمدمهدی احمدی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان، به تشریح وضعیت پروژههای این شهر جدید پرداخت. وی با اعلام یک آمار قابل توجه گفت: طرح نهضت ملی مسکن در شهر بهارستان اصفهان با تعریف ۱۸ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی که به صورت یکجا و متمرکز در حال ساخت است، عنوان «بزرگترین طرح مسکن حمایتی در کشور» را به خود اختصاص داده است.
احمدی با دادن وعدهای امیدوارکننده به متقاضیان اعلام کرد که تا پایان سال جاری، یک هزار واحد مسکونی در شهر جدید بهارستان تکمیل و به متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهد شد.
اما ساخت مسکن تنها اولویت در بهارستان نیست. مدیرعامل شرکت عمران بهارستان بر لزوم توسعه زیرساختهای شهری همگام با ساخت مسکن تأکید کرد و افزود: به تازگی قراردادهای مهمی برای احداث خدمات روبنایی و زیربنایی در سایتهای مسکن ملی امضا شده است. این طرحها شامل احداث یک باب کلانتری ویژه محدوده نهضت ملی مسکن برای تأمین امنیت، ساخت دو باب مدرسه به همراه سالن ورزشی برای تأمین نیازهای آموزشی و تفریحی ساکنان آینده، احداث مخزن عظیم ۲۰ هزار مترمکعبی آب برای تضمین پایداری شبکه آبرسانی، و همچنین اجرای عملیات روکش آسفالت و تأمین شبکه برق است. این اقدامات نشان میدهد که هدفگذاری در بهارستان، ایجاد یک زیستبوم شهری کامل و نه صرفاً ساخت خوابگاههای مسکونی است.