بیانیه مدیرعامل گروه فولاد مبارکه خطاب به نهادهای بینالمللی:
حمله به صنعت؛ تهدیدی فراتر از مرزهای یک کارخانه فولاد
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، بزرگترین تولیدکننده فولاد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، در اطلاعیهای رسمی خطاب به نهادهای بینالمللی، انجمنها و جوامع جهانی فولاد، نسبت به حمله اخیر به زیرساختهای صنعتی کشور ایران واکنش نشان داد.
سعید زرندی در این بیانیه تأکید کرد حمله به فولاد مبارکه «بهطور آشکار با اصول پذیرفتهشده بینالمللی درباره مصونیت زیرساختهای غیرنظامی و صنعتی در تضاد است» و تهاجم به صنایع مادر «تهدیدی مستقیم برای آینده اقتصادی و اجتماعی میلیونها نفر و مخرب زنجیره تأمین جهانی فولاد» به شمار میرود. متن این بیانیه به شرح زیر است:
به نام توسعه پایدار، صلح صنعتی و مسئولیت مشترک انسانی
اعضای محترم جامعه بینالمللی، سازمانهای تخصصی، انجمنهای جهانی فولاد و تمامی فعالان صنعت آهن و فولاد در سراسر جهان،
با کمال تأسف به اطلاع میرسانیم که گروه فولاد مبارکه، به عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد در خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، با سابقه طولانی عضویت و همکاری با انجمنها و مجامع بینالمللی مانند انجمن جهانی فولاد، دارنده عناوین، جوایز و گواهینامههای متعدد بینالمللی در حوزه توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی و یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و زیستپایدار، در روزهای اخیر با حملهای غیرقانونی و فاقد هرگونه توجیه انسانی یا صنعتی هدف قرار گرفت. این حمله در حالی انجام گرفت که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود به نیروگاهها و زیرساختهای کشور ایران حمله نخواهند کرد. این اقدام، علاوه بر آسیب به زیرساختهای مهم و حیاتی و ایجاد اختلال در روند تولید، متأسفانه موجب جانباختن و مجروح شدن تعدادی از همکاران و کارکنان شریف این مجموعه شد؛ عزیزانی که سرمایههای انسانی ارزشمند و ستونهای اصلی چرخه تولید و توسعه صنعتی کشور بودند. این ضایعه، جامعه فولاد مبارکه و خانوادههای این همکاران را عزادار و متأثر ساخته است.
این رویداد، بهطور آشکار با اصول پذیرفتهشده بینالمللی در خصوص مصونیت زیرساختهای غیرنظامی و صنعتی در تعارض است. حمله به صنایع مادر، عملی مخرب و برخلاف روح همکاریهای جهانی، کوششهای بینکشوری برای توسعه پایدار و قواعد بینالمللی حفاظت از زیرساختهای حیاتی محسوب میشود.
صنایع فولاد نهتنها ستون فقرات توسعه اقتصادیاند، بلکه ستونهای شکلدهندۀ آیندهای پایدار، منسجم و زیستپذیر برای نسلهای حاضر و آینده هستند. کارخانههایی مانند گروه فولاد مبارکه، جریان زندگی را در سراسر زنجیره ارزش صنعت و جامعه پیرامونی خود جاری میسازند؛ از ایجاد اشتغال گسترده و تأمین مواد اولیه صنایع مادر گرفته تا تولید ورقها و محصولات فولادی که در ساخت لوازم خانگی، لولههای انتقال آب، تجهیزات زیرساختی و بسیاری از محصولاتی که بنیان زندگی روزمره را شکل میدهند به کار میروند. این نقش حیاتی در کنار توسعه دانش فنی، کاهش شکافهای منطقهای و مشارکت فعال در برنامههای زیستمحیطی و مسئولیت اجتماعی، جایگاه صنایع فولادی را بهعنوان یکی از ارکان اساسی پیشرفت و رفاه جوامع تثبیت کرده است.
اقداماتی که این جریان پویا را هدف قرار میدهد، بهطور مستقیم آینده اقتصادی و اجتماعی میلیونها نفر را تهدید میکند و قابلیت اتکای زنجیره تأمین جهانی فولاد را کاهش میدهد. چنین حملاتی، بر خلاف اصول بنیادین توسعه پایدار، شامل پایداری زیستمحیطی، تابآوری اقتصادی، امنیت اجتماعی و صیانت از زیرساختهای غیرنظامی، است و فضای همکاریهای صنعتی بینالمللی را خدشهدار میکند.
از این رو، از تمامی نهادهای بینالمللی، انجمنهای جهانی فولاد، سازمانهای تخصصی و شرکای صنعتی خود تقاضا داریم:
- بر ضرورت حفاظت از زیرساختهای صنعتی غیرنظامی در مناطق مختلف جهان تأکید کنند.
- نسبت به اثرات مخرب چنین اقداماتی بر آینده اقتصاد منطقه و جهان هشدار دهند.
- چارچوبهایی برای ارتقای امنیت صنعتی و تابآوری زنجیرههای تأمین پیشنهاد و تقویت کنند.
- در کنار صنایع آسیبدیده بایستند و از تلاش آنها برای بازسازی و بازگشت به چرخه تولید حمایت معنوی و حرفهای به عمل آورند.
گروه فولاد مبارکه، علیرغم آسیبهای وارد شده، همچنان بر تعهدات خود در قبال توسعه پایدار، مسئولیت اجتماعی، حفظ محیطزیست، پیشبرد فناوریهای سبز و استمرار همکاریهای صنعتی بینالمللی پایبند است. ما با اتکا به نیروی انسانی متخصص، ظرفیتهای فنی گسترده و همراهی جامعه صنعتی جهان، مسیر بازسازی، تقویت تابآوری و ارتقای استانداردهای ایمنی را با ارادهای استوار ادامه خواهیم داد.
از تمامی همکاران، انجمنها، شرکتها و نهادهای بینالمللی که در این روزهای دشوار همراهی، همدلی و حمایت خود را ابراز کردهاند صمیمانه سپاسگزاریم. امید داریم با تکیه بر اصول اخلاق صنعتی و همکاری جهانی، دیگر شاهد چنین رخدادهایی که آینده پایدار بشری را تهدید میکند نباشیم.