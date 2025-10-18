اصفهان امروز - فاطمه کاویانی: نشست مشترک کمیسیون‌های گردشگری اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به میزبانی اصفهان برگزار شد. مدیر دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در این نشست به اهمیت بالای صنعت گردشگری به‌عنوان بزرگ‌ترین جریان انسانی جهان اشاره کرد. مسلم شجاعی با بیان اینکه گردشگری نه‌تنها از رویدادهای ورزشی نظیر جام جهانی فوتبال یا المپیک فراتر است، بلکه به طور مستمر و همه‌ساله جریان دارد، گفت: گردشگری فرصت بسیار بزرگی برای اشتغال‌زایی در مناطق محروم و تحقق عدالت فراهم می‌کند و به‌ویژه در شرایط تحریم و دشواری‌های اقتصادی کشور، می‌تواند منبع درآمد پایداری باشد. او افزود: گردشگری نه‌تنها باعث تبادل فرهنگی و ارتباط بین ملت‌ها می‌شود، بلکه ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز دارد؛ هرچند به دلیل محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی، بسیاری از سرمایه‌گذاران هنوز وارد این حوزه نشده‌اند. مدیر دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی همچنین به‌ضرورت تمرکز بر تحریک تقاضا در صنعت گردشگری تأکید کرد و گفت: باتوجه‌به شرایط اقتصادی کشور، اولویت اصلی ما باید افزایش تقاضا و جذب گردشگران داخلی و خارجی باشد، تا بتوانیم به تعادل و هماهنگی مناسبی بین عرضه و تقاضا دست یابیم. شجاعی در پایان به اهمیت اقتصاد اشتراکی و دانش‌بنیان در توسعه گردشگری اشاره کرد و تأکید کرد: تنها با همدلی و مشارکت فعال همه ذی‌نفعان می‌توانیم این صنعت را به‌سرعت و با موفقیت توسعه دهیم.

گردشگری نیازمند تحول، روایت‌سازی و پیشرانی بخش خصوصی است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با تأکید بر اینکه گردشگری امروز نمی‌تواند با روش‌های بیست سال پیش اداره شود، خواستار بهره‌گیری از فنّاوری‌های روز، تربیت نیروی متخصص و سپردن پرچم توسعه به بخش خصوصی شد. امیر کرم‌زاده دغدغه اصلی حوزه گردشگری را عقب‌ماندگی از استانداردهای جهانی دانست و گفت: دنیا با سرعت زیادی در حال پیشی‌گرفتن از ماست. ما نیازمند آموزش ویژه و تخصصی در حوزه گردشگری هستیم، از آموزش‌های عملیاتی میدانی تا به‌کارگیری فنّاوری‌های روز در بناهای تاریخی. او بر مفهوم روایت‌سازی تأکید کرد و افزود: دیگر نمی‌توان با روش‌های سنتی بازدیدکننده را جذب کرد. اگر گردشگری برای سومین بار به کاخ چهل‌ستون می‌آید، ما باید رویکرد جدیدی ارائه دهیم؛ با داستان‌سرایی، برگزاری رویدادها (ایونت‌ها) و نمایش تاریخ، جذابیت‌های منحصربه‌فرد ایجاد کنیم. کرم‌زاده نقش بخش خصوصی را حیاتی خواند و تصریح کرد: امروز در اصفهان، بخش خصوصی همواره یک گام از بخش دولتی جلوتر است و این افتخار ماست. وظیفه حاکمیت، سیاست‌گذاری، کمک و مساعدت است. او با اشاره به اینکه تلاش شده است فاصله بین بخش دولتی و خصوصی به صفر برسد، همکاری اتاق بازرگانی و کمیسیون گردشگری را نمونه‌ای از این هم‌افزایی دانست. مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از وزارتخانه خواست تا برای رستوران‌های با نام‌ونشان، مجوزهایی صادر شود که بتوانند غذاهای بین‌المللی را در کنار غذاهای ایرانی سرو کنند. او با انتقاد از محدودکردن خدمات به سلیقه داخلی بیان کرد: ما نمی‌توانیم انتظار جذب گردشگر خارجی، مثلاً چینی، داشته باشیم و صرفاً ذائقه خودمان را جلوی او بگذاریم. ما باید غذاهای محلی و بومی را در کنار منوهای بین‌المللی معرفی کنیم. او همچنین از هماهنگی با استاندار و بخش‌های ذی‌ربط برای آزادکردن سِرو در هتل‌ها برای گردشگران خارجی خبر داد تا بازدیدکنندگان بتوانند تجربه کاملی از سفر داشته باشند. مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به اهمیت اقتصادی گردشگری به‌عنوان دومین تجارت مالی جهان، اعلام کرد: هدف ما فقط رونق گردشگری در اصفهان نیست، بلکه به فکر گردشگری بین‌المللی هستیم. رونق اصفهان به معنای رونق استان‌های هم‌جوار مانند قم (گردشگری مذهبی) و کاشان خواهد بود. او با اشاره به موفقیت طرح تخفیف ۳۵ درصدی در بازه زمانی دهم شهریور تا دهم مهرماه، اعلام کرد که این طرح منجر به اشغال صددرصدی هتل‌های استان در آذرماه شد و کل استان از این رونق بهره برد. کرم‌زاده در پایان از برگزاری نمایشگاه موفق گردشگری اصفهان در سال گذشته یادکرد و ضمن دعوت از تمامی استان‌ها برای مشارکت فعال و باشکوه در نمایشگاه پیش رو، اعلام کرد: ما ظرفیت‌هایی را در کاخ چهل‌ستون به‌صورت رایگان در اختیار استان‌ها قرار خواهیم داد تا فرهنگ، آداب‌ورسوم، صنایع‌دستی و نان‌های محلی خود را به مهمانان و گردشگران داخلی و خارجی معرفی کنند.

تأکید رئیس اتاق بازرگانی اصفهان بر هم‌افزایی استانی برای توسعه گردشگری داخلی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان، در نشست مشترک کمیسیون‌های گردشگری اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، بر لزوم ایجاد هم‌افزایی و همکاری میان استان‌ها باهدف توسعه و رونق گردشگری داخلی تأکید کرد. امیر کشانی بیان کرد که بستر گروه‌های داخلی و هماهنگی فعالیت‌های مشترک باید با جدیت آغاز شود تا مردم بتوانند از فرصت‌های بی‌نظیر گردشگری در ایران بهره‌مند شوند. او با اشاره به جنبه اجتماعی و روحی این ضرورت، تصریح کرد: مردم نیاز به این تغییر روحیه دارند و همیشه، به‌هرحال، این فرصت‌ها وجود دارند. ایران زیبا، فرصت‌های مختلفی دارد. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه سخنان خود به پتانسیل‌های موجود در استان‌های مختلف اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد خیلی از نقاط ایران از جمله اصفهان درحال‌توسعه گردشگری هستند و ما باید فرصت استفاده از فضاهای گردشگری را برایشان داشته باشیم. بسیاری از نقاط ایران، از جای‌جای کشور، فکر می‌کنم قابلیتی دارند که ما به آن بیشتر توجه کنیم. کشانی ضمن خوش‌آمدگویی به شرکت‌کنندگان، بر عزم جدی برای عملیاتی‌کردن طرح‌های توسعه‌ای با همکاری متقابل تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که این نشست‌ها زمینه‌ساز حرکت‌های مؤثر در صنعت گردشگری کشور باشند.

رونق گردشگری داخلی راهکار کاهش مشکلات صنعت در شرایط کنونی است

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان اصفهان هدف از برگزاری این رویداد سه‌روزه را هم‌افزایی و شبکه‌سازی میان اعضای کمیسیون‌های مختلف و مدیران دولتی اعلام کرد. مژگان ایزدی اظهار داشت: برگزاری این رویداد فرصتی برای انتقال تجربیات و شناسایی پتانسیل‌های زیرساختی گردشگری استان‌ها برای حضور قوی در نمایشگاه‌های بین‌المللی است. او با اشاره به نمایشگاه بین‌المللی یزد که سال گذشته با مشارکت ارگان‌هایی نظیر استانداری، شهرداری، میراث‌فرهنگی و سمن‌ها برگزار شد، افزود: حضور در چنین نمایشگاه‌هایی موجب آشنایی استان‌های دیگر و گردشگران با پتانسیل‌های استان ما می‌شود و منفعت دوجانبه برای هر دو طرف ایجاد می‌کند. رئیس کمیسیون گردشگری اتاق اصفهان با تأکید بر شرایط کنونی صنعت گردشگری کشور گفت: باتوجه‌به مشکلات روز در حوزه گردشگری خارجی، امیدواریم بتوانیم با رونق بخشیدن به گردشگری داخلی، مشکلات صنعت گردشگری را حتی در یک مرحله کاهش دهیم و رونق آن را به وجود آوریم. ایزدی در ادامه صحبت‌های خود، رسالت کمیسیون گردشگری اتاق اصفهان را برقراری ارتباط با کلیه صنعتگران و تشکل‌های گردشگری دانست و هدف از این نشست را انتقال تجربه اصفهان به دیگر کمیسیون‌ها عنوان کرد. او بیان کرد که تلاش شده تا آژانس‌های مسافرتی اصفهان با آژانس‌ها و انجمن‌های صنفی سراسر کشور مرتبط شوند تا شبکه ارتباطی مؤثری در سطح ملی شکل گیرد. مژگان ایزدی در پایان از حاضران درخواست کرد تا باتوجه‌به بازدیدها و برنامه‌هایی که در این سه روز انجام شده است، پیشنهادات و راهکارهای سازندهٔ خود را برای تدوین نقشهٔ راه رونق گردشگری ارائه دهند.