از ۶ تا ۱۰ مهر، آسمان استان اصفهان صاف تا کمی ابری خواهد بود؛ وزش باد و غبار صبحگاهی پدیده غالب هفته
انتظار باران در اصفهان ادامه دارد | پیشبینی پنجروزه هواشناسی بدون بارندگی
یشبینی هواشناسی اصفهان برای ۷ تا ۱۱ مهر ۱۴۰۴: آسمان استان صاف تا کمی ابری، همراه با وزش باد و غبار صبحگاهی. بر اساس بولتن هواشناسی فعلاً بارانی در راه نیست.
اصفهان امروز: ششم مهرماه است اما آسمان اصفهان همچنان بیرمق و خشک مانده. بر اساس آخرین بولتن پنجروزه اداره کل هواشناسی استان اصفهان، در روزهای آینده هیچ بارشی پیشبینی نشده و هوای بیشتر مناطق استان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گاهی غبار صبحگاهی خواهد بود. مردمی که سالها است با خشکسالی، کاهش سطح آبهای زیرزمینی و زایندهرودی بیآب دستوپنجه نرم میکنند، حالا چشمانتظار نخستین باران پاییزی ماندهاند.
شنبه تا چهارشنبه؛ آسمانی پایدار و بیباران برای اصفهان
به اساس گزارش اداره کل هواشناسی استان اصفهان، نقشههای پیشیابی نشان میدهد در بازه ۶ تا ۱۰ مهر ۱۴۰۴، پایداری جو در بیشتر مناطق برقرار خواهد بود.
-
روز تاریخ وضعیت روز وضعیت شب بیشینه (°C) کمینه (°C) یکشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ صاف، گاهی وزش باد صاف، گاهی وزش باد ۳۶ ۱۶ دوشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ صاف، گاهی وزش باد و غبار رقیق صاف، گاهی وزش باد ۳۴ ۱۵ سهشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ صاف، گاهی وزش باد صاف، گاهی وزش باد ۳۳ ۱۴ چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ صاف، بعدازظهر وزش باد، غبار رقیق صاف، گاهی وزش باد ۳۳ ۱۴ پنجشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ صاف، بعدازظهر وزش باد صاف ۳۴ ۱۵
دمای هوا در شهرستانها؛ شبهای سرد، روزهای معتدل
در مناطق مرتفعی مثل سمیرم و فریدونشهر، شبها سرمای پاییزی زودتر خودش را نشان میدهد و صبحها هوای خنکتری نسبت به مرکز استان حس میشود.
در شهرهایی مانند خوانسار و گلپایگان، اختلاف دمای روز و شب قابل توجه است؛ روزها هوای معتدل و مطبوع برقرار است اما شبها به سرعت خنک میشود.
در مقابل، شهرهایی نظیر نایین و خوروبیابانک همچنان گرمای بیشتری را در طول روز تجربه میکنند و شبها دیرتر خنک میشوند.
مناطق شهری پرجمعیت مثل نجفآباد، مبارکه و شاهینشهر شرایطی بینابینی دارند؛ روزها هوا معتدل است و شبها خنکتر، طوری که شهروندان بهویژه در ساعات پایانی شب و صبح زود به پوشش گرمتر نیاز پیدا میکنند.
آیا باران در راه است؟ پاسخ هواشناسی
بر اساس بولتن پیشبینی هواشناسی الگوهای جوی نشان میدهد دستکم تا نیمه نخست مهرماه سامانه بارشی مؤثری وارد اصفهان نمیشود. شرایط پایدار و کاهش رطوبت مانع از شکلگیری ابرهای بارانزا خواهد شد.
تنها پدیده قابلذکر در هفته جاری، وزش بادهای محلی و تشکیل غبار صبحگاهی در مناطق مرکزی است.
روایت مردم؛ چشمها به آسمان
در گفتوگوی میدانی با شهروندان، همه از یک نگرانی مشترک گفتند: کی اصفهان بوی باران میگیرد؟
یکی از کشاورزان شرق اصفهان میگوید: «زمین ما بدون بارش دیگر توان ندارد. اگر پاییز هم خشک باشد، کشت پاییزه از دست میرود.»
یک شهروند دیگر در خیابان چهارباغ اضافه میکند: «پاییز برای ما یعنی بوی باران و پر شدن زایندهرود. سالها است فقط حسرتش مانده.»
تحلیل کارشناسان؛ چشمانداز پاییز امسال
کارشناسان اقلیمشناسی هشدار میدهند که خشکسالیهای پیاپی و کاهش بارشها در دهههای اخیر، پاییز اصفهان را به فصلی پرابهام تبدیل کرده است. هرچند احتمال بارشهای پراکنده در اواخر مهر و اوایل آبان وجود دارد، اما الگوهای بلندمدت نشان میدهد بارشهای مؤثر پاییز امسال کمتر از میانگین بلندمدت خواهد بود.
در انتظار باران در اصفهان
امروز که هفتمین روز پاییز است، اصفهان با آسمانی صاف، نسیمهای خنک و شبهای سرد روبهرو است اما همچنان بارانی در راه نیست. این گزارش پنجروزه یادآور یک انتظار جمعی است: انتظار باران. مردمی که هر صبح چشم به آسمان دارند، میپرسند: آیا امسال پاییز هم بیباران خواهد گذشت؟