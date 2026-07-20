توضیح درباره صداهای این روزهای اصفهان
منبع صدای انفجار در اصفهان چیست و بامداد امروز چه گذشت؟
بامداد امروز بار دیگر گزارشهایی از شنیدهشدن صدای انفجار در اصفهان منتشر شد. استاندار و معاون او وقوع هرگونه حمله را تکذیب کردهاند. این صداها چیست، چه ارتباطی با امحای مهمات جنگ دارد و چرا نباید به شایعات دامن زد؟
بامداد امروز (سهشنبه، ۳۰ تیر ۱۴۰۵) بعد از نیمهشب بار دیگر گزارشهایی دربارهٔ شنیدهشدن صدای انفجار در اصفهان در شبکههای اجتماعی و برخی کانالهای خبری منتشر شد. این صداها بیدرنگ موجی از نگرانی و پرسش را میان شهروندان به راه انداخت؛ اما پاسخ کوتاه این است که تا این لحظه هیچ نهاد رسمی وقوع حمله یا حادثهای را در استان تأیید نکرده است.
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، در گفتوگو با خبرگزاری مهر تصریح کرد که امشب حملهای به اصفهان صورت نگرفته است. معاون او نیز در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا همین موضوع را تکرار کرد و گفت هیچ انفجاری در استان رخ نداده و بخشی از این نگرانیها ناشی از بازنشر گزارشهای تأییدنشده در فضای مجازی بوده است.
اما این پرسش که «پس این صداها چیست؟» ریشهای دارد که به هفتههای گذشته بازمیگردد. از اواخر خرداد، تیمهای فنی و خنثیسازی مشغول امحای کنترلشدهٔ مهمات عملنکردهٔ باقیمانده از جنگ اخیر در محدودهٔ ارتفاعات صفه، مناطق جنوبی شهر اصفهان و شهر بهارستان هستند. بر پایهٔ گزارش خبرگزاری مهر در روز ۲۹ تیر، این عملیات معمولاً از صبح تا بعدازظهر و بهصورت برنامهریزیشده انجام میشود و مقامهای استانی بارها تأکید کردهاند که صدای این انفجارها جای نگرانی ندارد.
نکتهای که باید صادقانه به آن توجه کرد، تفاوت زمان است. عملیات اعلامشدهٔ امحای مهمات در ساعات روز اجرا میشود، در حالی که صداهای گزارششدهٔ اخیر مربوط به ساعات بامداد بودهاند. به همین دلیل، هرچند فضای کلی این روزهای اصفهان زیر تأثیر همین برنامهٔ خنثیسازی است، نمیتوان با قطعیت گفت صدای بامداد امروز نیز بخشی از همان عملیات بوده است؛ چون تا لحظهٔ تنظیم این گزارش، هیچ مقام رسمی علت دقیق صدای بامداد را اعلام نکرده و تنها موضع رسمی، تکذیب وقوع حمله است.
توصیهٔ روشن مسئولان استانی به شهروندان این است که مرجع اطلاعرسانی خود را نهادهای رسمی و خبرگزاریهای معتبر قرار دهند و از بازنشر گزارشهای تأییدنشده بپرهیزند. تجربهٔ هفتههای اخیر نشان داده بخش عمدهٔ نگرانیها پس از اطلاعرسانی رسمی دربارهٔ عملیات خنثیسازی برطرف شده است.
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اصفهان امروز این موضوع را دنبال میکند و بهمحض اعلام موضع تکمیلی از سوی استانداری یا نهادهای مسئول دربارهٔ صدای بامداد ۳۰ تیر، این گزارش را بهروزرسانی خواهد کرد.
پرسشهای متداول
آیا بامداد امروز حملهای به اصفهان انجام شده است؟ خیر. استاندار اصفهان و معاون او در گفتوگو با خبرگزاریهای مهر و ایرنا وقوع هرگونه حمله یا انفجار در استان را تکذیب کردهاند.
علت صدای انفجارهای این روزهای اصفهان چیست؟ بخش عمدهٔ این صداها مربوط به امحای کنترلشدهٔ مهمات عملنکردهٔ باقیمانده از جنگ اخیر است که از اواخر خرداد توسط تیمهای فنی در جنوب شهر انجام میشود.
این عملیات در چه مناطقی و چه ساعتی انجام میشود؟ در محدودهٔ ارتفاعات صفه، مناطق جنوبی اصفهان و شهر بهارستان، و طبق اعلام رسمی معمولاً در فاصلهٔ صبح تا بعدازظهر.
آیا صدای بامداد امروز هم مربوط به همین امحای مهمات بوده است؟ تا این لحظه هیچ مقام رسمی علت صدای بامداد را اعلام نکرده است. تنها موضع رسمی، تکذیب وقوع حمله بوده و علت دقیق این صدا هنوز بهطور رسمی مشخص نشده است.