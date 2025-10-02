با حکم استاندار اصفهان: ایمان محبی به عنوان سفیر وفاق و امید منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان؛ ایمان محبی به عنوان "سفیر وفاق و امید استان اصفهان" منصوب گردید.

در بخشی از این حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد، شایستگی و توانمندی‌های جناب‌عالی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و جوانان و نظر به ضرورت گسترش روحیه وفاق، همبستگی اجتماعی و امیدآفرینی در جامعه به‌ویژه در میان نسل جوان، بدین‌وسیله به موجب این حکم به‌عنوان «سفیر وفاق و امید استان اصفهان» منصوب می‌شوید.

ایمان محبی در پرونده ی کاری خود سابقه ی مدیریت روابط عمومی در اداره کل استانی، سازمان شهری و بخش خصوصی و همچین عضویت در هیئت رئیسه شورای مشاورین جوان استاندار اصفهان در دولت دوازدهم و عضویت در شورای مشاورین جوان شهردار سابق اصفهان را دارد.