تنفس پرخطر در پایتخت فرهنگی ایران؛ هشدار آلودگی نقطهای در روزهای آرام
اصفهان قرمز شد؛ زنگ خطر ناسالمی هوا در ۴ منطقه با وجود میانگین «قابل قبول»!
میانگین کیفیت هوای اصفهان با شاخص ۸۸ AQI "قابل قبول" است، اما چهار منطقه شامل کردآباد (قرمز، ۱۵۴ AQI) و پروین اعتصامی، خرازی و زینبیه (نارنجی) در وضعیت ناسالم قرار دارند. کارشناس هواشناسی علت را سکون و پایداری جوی و غبار محلی اعلام کرده است. این وضعیت با نوسان جزئی دما تا پنج روز آینده ادامه دارد و نیاز به مراقبت گروههای حساس را دوچندان میکند.
هوای اصفهان این روزها، روایتگر یک پارادوکس نگرانکننده است؛ تصویری از آرامش ظاهری باطنی پر از هشدار. در حالی که میانگین شاخص کیفیت هوا در کلانشهر "قابل قبول" اعلام شده، چهار منطقه کلیدی شهر، رسماً وارد محدوده ممنوعه تنفسی شده و زنگ خطر را برای ساکنان به صدا درآوردهاند. سکون و پایداری جوی که توسط هواشناسی پیشبینی شده، مانند یک سقف شیشهای آلایندهها را در خود حبس کرده است و تنفس در این شهر را به یک چالش نقطهای تبدیل کرده است. امروز، مردم اصفهان در یک وضعیت مخاطرهآمیز گرفتار شدهاند: بخشهایی از شهر، "قرمز" و ناسالم برای عموم!
آلودگی نقطهای: میانگین قابل قبول، چهار منطقه قرمز و نارنجی!
با وجود ثبت وضعیت کلی "قابل قبول" برای کیفیت هوای کلانشهر اصفهان، امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه، آلودگی هوا در چهار منطقه از شهر در وضعیت ناسالم (قرمز و نارنجی) قرار گرفت. این دادهها بر اساس سنجشهای فعال در ۲۴ ساعت منتهی به امروز ثبت شده است.
بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش، میانگین شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان ۸۸ AQI ثبت شد که در محدوده "قابل قبول" (سالم) قرار میگیرد. با این حال، دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) نشان از آلودگی نقطهای شدید در برخی مناطق دارد:
وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم (بحرانیترین نقطه): ایستگاه کردآباد با شاخص ۱۵۴ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس: سه ایستگاه خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۱۶ AQI، بزرگراه خرازی با ۱۴۵ AQI و خیابان زینبیه با ۱۰۹ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس ثبت شدند.
در مقابل این شرایط، شاخص هوای سایر مناطق شهر در وضعیت قابل قبول (۵۱ تا ۱۰۰ AQI) بود؛ از جمله خیابان ۲۵ آبان (۷۰)، خیابان فرشادی، پارک زمزم و سپاهانشهر (۶۴)، دانشگاه صنعتی (۸۹)، رهنان (۹۳)، بولوار کاوه (۸۰)، خیابان فیض (۶۰)، خیابان میرزا طاهر (۷۷) و ولدان (۶۰).
سکون جوی و غبار محلی، تهدید پایداری کیفیت هوا
این آلودگیهای نقطهای در شرایطی رخ میدهد که هواشناسی اصفهان درباره پایداری جوی و سکون هوا هشدار داده است. کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان، دلیل اصلی کاهش کیفیت هوا را «شرایط سکون و پایداری جوی و غبارآلودی هوا به ویژه در ساعات اولیه روز در مناطق مرکزی و صنعتی، شمال و شرق استان» اعلام کرد.
بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی، آسمان استان تا پنج روز آینده صاف و گاهی با افزایش ابر و در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد پیشبینی میشود. علیعسگریان (کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان) با بیان اینکه غبار محلی در مناطق مرکزی موجب کاهش دید میشود، افزود: دما نیز طی ۲۴ ساعت پیش رو نوسان جزئی دارد. بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۲۹ درجه سلسیوس و کمینه آن بامداد فردا به ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
خنکترین و گرمترین نقاط استان به ترتیب بویین میاندشت با کمینه دمای یک درجه سلسیوس بالای صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۴ درجه سلسیوس بالای صفر خواهند بود.
توصیهای برای گروههای حساس: ناسالم برای تنفس
شاخص کیفی هوا (AQI) غلظت آلایندههایی نظیر مونوکسید کربن (CO)، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق (PM۲.۵ و PM۱۰) را اندازهگیری میکند. با توجه به قرارگیری شاخص در چهار منطقه در محدوده نارنجی و قرمز، لزوم رعایت نکات بهداشتی برای گروههای حساس بیش از پیش مورد تأکید است:
|سطح شاخص کیفی
|وضعیت هوا
|محدوده AQI
|قرمز
|ناسالم برای عموم
|۱۵۱ تا ۲۰۰
|نارنجی
|ناسالم برای گروههای حساس
|۱۰۱ تا ۱۵۰
|زرد
|قابل قبول (سالم)
|۵۱ تا ۱۰۰
|سبز
|پاک
|صفر تا ۵۰