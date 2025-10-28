لرزش ناگهانی بامداد فرخی و خور؛ آیا خسارتی رخ داد؟
زلزله ۳.۴ ریشتری شرق اصفهان را لرزاند
بامداد امروز زمینلرزهای به بزرگی ۳.۴ ریشتر، شهر فرخی در شهرستان خور و بیابانک واقع در شرق استان اصفهان را لرزاند. این زلزله در عمق ۱۴ کیلومتری زمین رخ داد، اما فرماندار خوروبیابانک تأیید کرد که خوشبختانه هیچگونه خسارت جانی یا مالی به منطقه وارد نشده است.
ساعت ۰۱:۰۹ بامداد امروز، در حالی که بخش وسیعی از شرق استان اصفهان در خواب بودند، زمین در حوالی کویر ناگهان به لرزه افتاد. لرزهای که ساکنان فرخی و خوروبیابانک را سراسیمه کرد و بار دیگر خطر همیشگی مناطق کویری ایران را یادآور شد. بر اساس گزارش رسمی مرکز لرزهنگاری کشور، این زمینلرزه با قدرت متوسط ۳.۴ ریشتر، در نزدیکی مرزهای یزد و سمنان به وقوع پیوست. اما آیا شدت این لرزش کافی بود تا به بافت قدیمی و خانههای این شهرستان مقاوم آسیب بزند؟ جزئیات دقیق وقوع این حادثه طبیعی و تأییدیه رسمی مسئولان در خصوص خسارات احتمالی چیست؟
زمینلرزه ۳.۴ ریشتری فرخی را در عمق ۱۴ کیلومتری لرزاند؛ جزئیات دقیق حادثه
بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۴ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر)، دقیقاً در ساعت ۰۱:۰۹ بامداد امروز، حوالی شهر فرخی در شرق استان اصفهان را لرزاند.
این زمینلرزه در عمق نسبتاً کم ۱۴ کیلومتری زمین به وقوع پیوست. کانون زلزله در موقعیت جغرافیایی ۳۳.۷۶ درجه عرض شمالی و ۵۴.۹۳ درجه طول شرقی ثبت شد و نزدیکترین نقاط به آن به شرح زیر بودهاند:
-
۹ کیلومتری فرخی
-
۱۴ کیلومتری خور
-
۵۳ کیلومتری چوپانان
این منطقه از لحاظ جغرافیایی، بخشی از شهرستان خور و بیابانک است که با استانهای خراسان جنوبی، یزد (در فاصله ۲۱۴ کیلومتری) و سمنان (در فاصله ۲۴۷ کیلومتری) همسایگی دارد.
تأیید رسمی فرماندار: هیچ خسارت جانی یا مالی ثبت نشد
در پی وقوع این زمینلرزه، نگرانیهایی در خصوص آسیب به مناطق روستایی و شهری خور و بیابانک مطرح شد. با این حال، علی ایرجی، فرماندار خوروبیابانک، بلافاصله اعلام کرد:
«خوشبختانه این زمینلرزه ۳.۴ ریشتری هیچگونه خسارت جانی و مالی به منطقه وارد نکرده است و شرایط در شهرستان پایدار است.»
شهرستان خور و بیابانک به عنوان یک منطقه مقاوم در برابر ستمهای طبیعی شناخته میشود و بافت قدیمی روستاهای آن که غالباً با خشت و گل و سقفهای گنبدی ساخته شدهاند، علیرغم قدمت، از پایداری نسبی برخوردارند. وجود ۱۲۶ آبادی بزرگ و کوچک در این منطقه و ساختوسازهای متمرکز در مظهر قنات و چشمه، نشاندهنده جامعهای است که همواره با طبیعت سازگار بوده است.