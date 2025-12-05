رئیس اورژانس اصفهان، از احیای موفق بانوی ۱۰۷ ساله اردستانی پس از ایست قلبی خبر داد. این خبر، با افزودن راهنمای کامل اقدامات نجات‌بخش اولیه (CPR) برای مردم عادی، بر نقش حیاتی ماساژ قلبی در دقایق اولیه و ضرورت آموزش آن تأکید می‌کند.

در یک رویداد پزشکی الهام‌بخش، که بار دیگر توان و مهارت کادر اورژانس ایران را به رخ کشید، شهرستان اردستان در استان اصفهان صحنه یک معجزه درمانی بود. یک بانوی محترم که ۱۷ سال فراتر از یک قرن زندگی کرده بود، با ایست کامل قلب، در آستانه ترک دنیا قرار گرفت. اما این پایان راه نبود. تلاش دو امدادگر متعهد، با اجرای دقیق پروتکل‌های احیای پیشرفته، این بانوی سالخورده را به زندگی بازگرداند. این داستان مهم، فرصتی است تا با اصول نجات‌بخشی که جان هزاران نفر را در سال نجات می‌دهد، آشنا شویم. جزئیات این رویداد باورنکردنی و راهنمای کامل اقدامات اولیه را در ادامه بخوانید.

تأیید رسمی احیای موفق بانوی ۱۰۷ ساله اردستانی توسط رئیس اورژانس اصفهان

علیرضا زمانپور، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان، طی یک اظهارنظر رسمی، خبر احیای موفقیت‌آمیز یک بانوی بسیار کهنسال با سن ۱۰۷ سال را در شهرستان اردستان تأیید کرد. او اعلام کرد: این بانوی محترم، با امدادرسانی به‌موقع و اجرای دقیق دستورالعمل‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی اردستان، به زندگی بازگشت.

او در تشریح این عملیات حیاتی افزود:

در این مأموریت، امیرحسین قاسمی و ابوالفضل عباسی از نیروهای پرتلاش اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرستان اردستان، با اجرای عملیات احیای قلبی ریوی پیشرفته بر روی این بانوی سالخورده که دچار ایست کامل قلبی و تنفسی شده بود، توانستند وضعیت حیاتی او را تثبیت کنند.پس از احیا و بازگشت نبض و تنفس، این بیمار برای دریافت مراقبت‌های ویژه و درمان‌های تکمیلی لازم، بلافاصله به بیمارستان شهید بهشتی اردستان منتقل شد.

جزئیات علمی نجات‌دهنده؛ تعریف و نقش حیاتی CPR در اورژانس

به گزارش اصفهان امروز، احیای قلبی در اورژانس، به منزله نبردی لحظه‌ای با ثانیه‌ها است تا قلب و تنفس فردی که ناگهان متوقف شده، بازگردانده شود. اگر این عملیات حساس در همان چند دقیقه اول شروع شود، می‌تواند نقطه تمایز بین مرگ و زندگی باشد.

احیای قلبی چیست؟

در وضعیت ایست قلبی، قلب از پمپاژ خون به مغز و سایر اندام‌ها باز می‌ماند که نتیجه آن بیهوشی و قطع تنفس است. احیای قلبی ریوی (CPR) مجموعه‌ای از اقدام‌های حیاتی است که موقتاً وظیفه پمپاژ خون و اکسیژن‌رسانی را بر عهده می‌گیرد تا سلول‌های مغزی حفظ شده و فرصت برای درمان علت اصلی ایست قلبی فراهم شود.

زمان و مراحل احیا:

تیم‌های فوریت‌های پزشکی بلافاصله پس از تشخیص بیهوشی و قطع نبض، احیا را آغاز می‌کنند. هر چه این فاصله زمانی کمتر باشد، شانس زنده ماندن بدون آسیب مغزی بیشتر است (به‌ویژه در ۴ تا ۶ دقیقه اول). مراحل احیا شامل: بررسی اولیه، اعلام «کد احیا»، شروع ماساژ قلبی با سرعت و عمق استاندارد، مدیریت راه هوایی با تنفس مصنوعی (در چرخه‌های ۳۰ به ۲)، استفاده از دستگاه شوک (دفیبریلاتور) در صورت نیاز و تزریق داروهای احیا است.

راهنمای گام‌به‌گام نجات جان؛ آموزش CPR برای مردم عادی تا رسیدن ۱۱۵

احیای قلبی‌ریوی یک مهارت نجات‌بخش است که هر فرد عادی می‌تواند اصول پایه‌اش را بیاموزد و تا رسیدن اورژانس، نقشی حیاتی ایفا کند. (این توضیحات برای شرایط خارج از بیمارستان و افراد عادی است و جایگزین دوره‌های رسمی نیست):

اصول اولیه: ایمنی و تماس

حفظ ایمنی: پیش از هر اقدامی، مطمئن شوید محل حادثه (برق، آتش، تصادف) برای شما و مصدوم کاملاً امن است.

بررسی هوشیاری: شانه فرد را تکان دهید و با صدای بلند او را صدا بزنید. اگر پاسخی نداد، تنفس عادی (نه بریده‌بریده) را بررسی کنید.

تماس با ۱۱۵: بلافاصله (و اگر تنها هستید، با تلفن روی اسپیکر) با ۱۱۵ تماس بگیرید و موقعیت را شرح دهید.

گام‌های ماساژ قلبی (اولویت برای افراد عادی)

مهم‌ترین بخش احیا برای مردم عادی، «فشار روی قفسه سینه» یا ماساژ قلبی است:

فرد را به پشت روی سطح سفت بخوابانید.

پاشنه دست خود را وسط سینه (روی جناغ) بگذارید و دست دیگر را روی آن قفل کنید.

با دست‌های صاف و با استفاده از وزن بدن، قفسه سینه را حدود ۵ تا ۶ سانتی‌متر به پایین فشار دهید.

سرعت فشارها باید بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ بار در دقیقه باشد (تقریباً دو فشار در ثانیه).

توصیه مهم: اگر آموزش تنفس مصنوعی ندیده‌اید، بدون توقف فقط ماساژ قلبی را ادامه دهید تا تیم اورژانس برسد.

افزودن تنفس مصنوعی (فقط با آموزش)

اگر آموزش عملی دیده‌اید، می‌توانید چرخه ۳۰ ماساژ / ۲ تنفس را اجرا کنید:

بعد از ۳۰ ماساژ، سر فرد را کمی عقب ببرید، بینی را بگیرید و دو بار (هر بار ۱ ثانیه) در دهان او بدمید و بالا آمدن سینه را مشاهده کنید.

سپس بلافاصله به ۳۰ ماساژ برگردید و این چرخه را ادامه دهید.

پایان احیا و نکات اخلاقی